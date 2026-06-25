හිටපු අමාත්ය විජේදාස රාජපක්ෂගේ පුත්රයා අපරාධ පාතාල සම්බන්ධතා සැකයෙන් අත්අඩංගුවට
හිටපු අමාත්ය විජේදාස රාජපක්ෂගේ පුත්රයා අපරාධ පාතාල කවයන් සමඟ සම්බන්ධතා පැවැත්වූ බවට එල්ල වූ සැකයන් මත බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහුගේ පියාගේ කැපී පෙනෙන දේශපාලන පසුබිම හේතුවෙන් මෙම සිදුවීම රටවැසියන්ගේ පුළුල් අවධානයට ලක්ව තිබේ.
උසස් පෙළේ අත්අඩංගුවක් රට කම්පා කරයි
පාතාල චරිත සමඟ ඇති බවට සැකැසෙන සම්බන්ධතා පිළිබඳ සිදු කළ විමර්ශනයන් අනුව නීතිය ක්රියාත්මක කරන නිලධාරීන් තරුණ රාජපක්ෂව අත්අඩංගුවට ගත්හ. විශේෂයෙන් බලගතු පසුබිම් ඇති පුද්ගලයින් සමඟ සම්බන්ධතා පවතින බවට සැලකෙන අපරාධ ජාල මර්දනය කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාව ගන්නා නිරන්තර උත්සාහයන්හිදී මෙම අත්අඩංගුව සැලකිය යුතු හැරවුම් ලක්ෂ්යයක් සනිටුහන් කරයි.
දීර්ඝ දේශපාලන පළපුරුද්දක් ඇති හා සිය වෘත්තීය ජීවිතය පුරා ජ්යෙෂ්ඨ අමාත්ය ධූර රැසක් හෙබවූ විජේදාස රාජපක්ෂගේ පවුලේ නම, ඔහුගේ පුත්රයා රඳවාගැනීමත් සමඟ විවාදාත්මක තත්ත්වයකට ඇද වැටී ඇත.
විමර්ශනය අඛණ්ඩව ක්රියාත්මකයි
මෙම කරුණට අදාළ විමර්ශනයන් සක්රිය ලෙස ක්රියාත්මක බව බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත. කියනු ලබන පාතාල සම්බන්ධතාවල නිශ්චිත ස්වභාවය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු මෙම අවස්ථාව වන විට සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, නීතිමය ක්රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යන විට පොලිසිය සිය සොයාගැනීම් ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
දිවයින පුරා ක්රියාත්මක වන බවට සැකැසෙන අපරාධ ජාල ඉලක්ක කරගත් පුළුල් නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ පියවරන් මාලාවේ කොටසක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුව සිදු වූ අතර, පවුල් පසුබිම හෝ සමාජ තත්ත්වය කෙසේ වෙතත් කිසිදු පුද්ගලයකු විමර්ශනයෙන් ආරක්ෂා නොවන බව නිලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.
මහජන ප්රතිචාරය
මෙම රඳවාගැනීම ශ්රී ලාංකික මහජනතාව අතර පුළුල් සාකච්ඡාවක් ඇති කර ඇති අතර, නීතිය ඉදිරියේ බලගතු සම්බන්ධතා ඇති අය වගවිය යුතු බවේ වැදගත්කම බොහෝ නිරීක්ෂකයින් ෙ`ොල් ගස්සා ඇත. දේශපාලන සම්බන්ධතා හෝ පවුල් බැඳීම් නොතකා නීතිය අපක්ෂපාතීව ක්රියාත්මක කළ යුතු බවට සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් දිගු කලක් තිස්සේ හඬ නගා ඇත.
විමර්ශනයන් ඉදිරියට ගෙන යන විට හා නීතිමය කටයුතු ආරම්භ වන විට මෙම නඩුවේ වැඩිදුර 展開 අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.