සායි සුදර්ශන්ගේ දීප්තිමත් සියවස ඉන්දියා A කණ්ඩායමට ශ්රී ලංකා A එරෙහිව පළමු දිනයේදී 333/4ක් ශක්තිමත් ලෙස ගොඩගැනීමට මග පාදයි
ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායමට එරෙහිව පැවැති අනධිකාරික ටෙස්ට් තරගයේ පළමු දිනයේදී ඉන්දියා A කණ්ඩායම තම ශක්තිය සාර්ථකව ප්රකාශ කළ අතර, ලකුණු 333ක් දක්වා විකට් 4ක් පමණක් අහිමිකරගෙන දිවෙළෙ ගොඩ ඉතිරිව සිටියහ. තරුණ පිතිකරු සායි සුදර්ශන් ශතකයක් ගොඩගනිමින් කණ්ඩායමේ ප්රගමනය මෙහෙයවීය.
සුදර්ශන් දිනය හිමිකරගනී
වම් අතින් පිතිකරනය කරන සායි සුදර්ශන් දිනයේ කැපී පෙනෙන ක්රීඩකයා බවට පත් වූ අතර, ඉන්දීය ක්රිකට්හි වඩාත්ම අපේක්ෂාදායී ක්රීඩකයකු ලෙස ඔහු ගොඩනැගෙමින් ඇති කීර්තිය තහවුරු කෙරෙන දක්ෂ ශතකයක් ඔහු ලබාගත්තේය. ඔහුගේ ඉනිම සන්සුන්භාවයෙන් හා තාක්ෂණික නිපුණතාවයෙන් සමලංකිත වූ අතර, ක්ෂේත්රගතව දරුණු දිනක් ගත කළ ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීමේ ප්රහාරයට සතුටු විය හැකි ඉඩක් ශේෂ නොකෙළේය.
ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායමට අභියෝගාත්මක දිනයක්
ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායම මෙම තරගයේ ස්ථාවරය යළි ගොඩනගාගැනීමට ප්රබල ලෙස සූදානම් විය යුතුය. පළමු දිනයේදීම ලකුණු 333ක් ලබාදෙමින් විකට් 4ක් පමණක් ලබාගැනීම, කණ්ඩායමේ ප්රතිචාර ඉනිම ආරම්භ කිරීමේදී නිවාස කණ්ඩායමට සෑහෙන පරතරයක් ජය ගැනීමට ඉතිරිකර ඇත.
ශ්රී ලංකා ප්රහාරය විසින් ලබාදෙන ලද ලිහිල් පන්දු දඬුවම් කරමින් ක්රීඩා කළ ඉන්දීය පිතිකරු පෙළ පුරාම සාමකාමීව ක්රීඩා කළ, හොඳින් සංවිධිත ඉන්දීය ඉනිමට එරෙහිව ස්ථිර පීඩනයක් ගොඩනගා ගැනීමට පන්දු යැවීමේ ඒකකයට නොහැකි විය.
ඉන්දියා A කණ්ඩායමේ ශක්තිමත් පිතිකරනු සෙල්ලම
සුදර්ශන්ගේ ශතකය ඉන්දියා A ඉනිමේ කේන්ද්රස්ථානය වූවද, කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ පිතිකරු ක්රමාවලියේ ශ්ලාඝනීය ගැඹුරක් ප්රදර්ශනය කළේය. දිනය අවසානයේ විකට් 4ක් ඉතිරිව තිබීම, ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායමේ අවශේෂ ශක්යතාවන් තවදුරටත් ක්ෂය කිරීම සඳහා ඉන්දියා A කණ්ඩායමට තරගය දිනා ගත හැකි ලකුණු ප්රමාණයකට ළඟා විය හැකි බව නිරීක්ෂණය කළ හැකිය.
මෙම අනධිකාරික ටෙස්ට් තරගය සම්පූර්ණ ජාත්යන්තර තේරීම් සීමාව ළඟා ක්රීඩකයන් සඳහා වැදගත් සංවර්ධන වේදිකාවක් ලෙස කටයුතු කරන අතර, සුදර්ශන් වැනි ක්රීඩකයන්ගෙන් ලැබෙන මෙවැනි දක්ෂ කාර්ය සාධන ජාතික තේරීම්කරුවන්ගේ ඇසෙන් නිසැකවම ගිලිහී නොයනු ඇත.
ශ්රී ලංකා A කණ්ඩායම දෙවන දිනයේ ක්ෂේත්රයට ආපසු පැමිණෙන විට සෑහෙන ලෙස වැඩිදියුණු කළ ක්රීඩාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඕනෑකමෙන් සිටිනු ඇත. මෙම තරගයේ ඔවුන්ගේ ශක්යතාවන් ජීවත් තබාගැනීම සඳහා දෙවන දිනයේ ශක්තිමත් පන්දු යැවීමේ ප්රයත්නයක් අත්යවශ්ය බව ඔවුන් මනාව දනිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.