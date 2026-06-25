Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රොහිත රාජපක්ෂ ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගැනීම සඳහා මධ්‍යම අපරාධ පරීක්ෂණ කාර්යාංශයට වාර්තා කරයි

25 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රොහිත රාජපක්ෂ ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගැනීම සඳහා මධ්‍යම අපරාධ පරීක්ෂණ කාර්යාංශයට වාර්තා කරයි

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් රොහිත රාජපක්ෂ, බදාදා (25) වැනිදා මධ්‍යම අපරාධ පරීක්ෂණ කාර්යාංශය (CCIB) හමුවේ ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගැනීම සඳහා පෙනී සිටි බව වාර්තා වේ.

මෙම පෙනී සිටීම, රාජපක්ෂ දේශපාලන පවුල සම්බන්ධ කැපී පෙනෙන ප්‍රවර්ධනයක් ලෙස සැලකේ. මෙම ප්‍රමුඛ පවුල, රජයේ බලය දැරූ කාලය තුළ සිදු කළ බවට කියැවෙන මූල්‍ය අක්‍රමිකතා සහ බලය අපයෝජනය කිරීම සම්බන්ධ පුළුල් පරීක්ෂණ මධ්‍යයේ මෑත වසරවලදී දැඩි සූක්ෂ්ම අවධානයට ලක්ව ඇත.

රොහිත රාජපක්ෂ ප්‍රශ්නයට ලක් කරනු ලැබූ පරීක්ෂණයේ ස්වභාවය සහ නිශ්චිත කරුණු සම්බන්ධව මධ්‍යම අපරාධ පරීක්ෂණ කාර්යාංශය විසින් තවමත් නිල වශයෙන් කිසිදු තොරතුරක් අනාවරණය කර නොමැත.

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මධ්‍යම අපරාධ පරීක්ෂණ කාර්යාංශය, දිවයිනේ ඉහළ මට්ටමේ සහ සංකීර්ණ අපරාධ පරීක්ෂණ හසුරුවයි. බදාදා දිනයේ පැවති කටයුතුවල ප්‍රතිඵලය සම්බන්ධව බලධාරීන් විසින් නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.

රාජපක්ෂ පවුල ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලන කතිකාවතේ අඛණ්ඩව කැපී පෙනෙන්නන් ලෙස සිටීම හේතුවෙන්, මෙම ප්‍රවර්ධනය සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. පරීක්ෂණය ඉදිරියට ප්‍රගතිවීමත් සමඟ වැඩිදුර විස්තර අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අවුරුදු 16ට අඩු දරුවන් සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවලින් තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කරයි Sinhala

අවුරුදු 16ට අඩු දරුවන් සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවලින් තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කරයි

තරුණ පරිශීලකයින් අන්තර්ජාලයේ ආරක්ෂා කිරීමට රජය ක්‍රියා කරයි රටේ තරුණ පරම්පරාවේ මානසික සෞඛ්‍යය සහ අන්තර්ජාල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමේ අරමුණින්, අවුරුදු 16ට අඩු…

25 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අපනයනය මැයි මාසයේ දී 8%කට ආසන්නව ඉහළට — ඇමෙරිකානු ඉල්ලුම ප්‍රධාන හේතුව Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අපනයනය මැයි මාසයේ දී 8%කට ආසන්නව ඉහළට — ඇමෙරිකානු ඉල්ලුම ප්‍රධාන හේතුව

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අපනයන අංශය මැයි මාසයේ දී සැලකිය යුතු වර්ධනයක් වාර්තා කළ අතර, එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළෙන් ලැබුණු ශක්තිමත් ඉල්ලුම හේතුවෙන් අපනයන ප්‍රමාණය පසුගිය…

25 Jun 2026 Discuss
EPF-ETF ඒකාබද්ධ කිරීම පෞද්ගලික අංශයේ කම්කරුවන්ට හානිකර වනු ඇතැයි FSP අනතුරු අඟවයි; NPP පැරණි දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයක් පුනර්ජීවනය කරන බවට චෝදනා Sinhala

EPF-ETF ඒකාබද්ධ කිරීම පෞද්ගලික අංශයේ කම්කරුවන්ට හානිකර වනු ඇතැයි FSP අනතුරු අඟවයි; NPP පැරණි දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයක් පුනර්ජීවනය කරන බවට චෝදනා

ජාතික ජනතා බලවේගය (NPP) රජය විසින් සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (EPF) සහ සේවක භාර අරමුදල (ETF) එකම ත්‍රිපාර්ශ්වික පාලන රාමුවක් යටතේ ඒකාබද්ධ කිරීමට ඉදිරිපත් කර ඇති…

25 Jun 2026 Discuss