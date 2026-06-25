රොහිත රාජපක්ෂ ප්රකාශයක් සටහන් කරගැනීම සඳහා මධ්යම අපරාධ පරීක්ෂණ කාර්යාංශයට වාර්තා කරයි
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් රොහිත රාජපක්ෂ, බදාදා (25) වැනිදා මධ්යම අපරාධ පරීක්ෂණ කාර්යාංශය (CCIB) හමුවේ ප්රකාශයක් සටහන් කරගැනීම සඳහා පෙනී සිටි බව වාර්තා වේ.
මෙම පෙනී සිටීම, රාජපක්ෂ දේශපාලන පවුල සම්බන්ධ කැපී පෙනෙන ප්රවර්ධනයක් ලෙස සැලකේ. මෙම ප්රමුඛ පවුල, රජයේ බලය දැරූ කාලය තුළ සිදු කළ බවට කියැවෙන මූල්ය අක්රමිකතා සහ බලය අපයෝජනය කිරීම සම්බන්ධ පුළුල් පරීක්ෂණ මධ්යයේ මෑත වසරවලදී දැඩි සූක්ෂ්ම අවධානයට ලක්ව ඇත.
රොහිත රාජපක්ෂ ප්රශ්නයට ලක් කරනු ලැබූ පරීක්ෂණයේ ස්වභාවය සහ නිශ්චිත කරුණු සම්බන්ධව මධ්යම අපරාධ පරීක්ෂණ කාර්යාංශය විසින් තවමත් නිල වශයෙන් කිසිදු තොරතුරක් අනාවරණය කර නොමැත.
ශ්රී ලංකා පොලිසිය යටතේ ක්රියාත්මක වන මධ්යම අපරාධ පරීක්ෂණ කාර්යාංශය, දිවයිනේ ඉහළ මට්ටමේ සහ සංකීර්ණ අපරාධ පරීක්ෂණ හසුරුවයි. බදාදා දිනයේ පැවති කටයුතුවල ප්රතිඵලය සම්බන්ධව බලධාරීන් විසින් නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.
රාජපක්ෂ පවුල ශ්රී ලාංකික දේශපාලන කතිකාවතේ අඛණ්ඩව කැපී පෙනෙන්නන් ලෙස සිටීම හේතුවෙන්, මෙම ප්රවර්ධනය සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. පරීක්ෂණය ඉදිරියට ප්රගතිවීමත් සමඟ වැඩිදුර විස්තර අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.