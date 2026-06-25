සිදු වූ කිසිදු අපරාධයක් නීතියෙන් ගැලවීමට නොදෙන බව ජනාධිපතිවරයා ප්රතිඥා දෙයි
යුක්තිය හා වගවීම පිළිබඳ දෘඪ පණිවිඩයක්
ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා, අපරාධයක් සිදු වී කොතරම් කාලයක් ගතවී තිබුණද, කිසිදු අපරාධයක් අඳුරේ වැළලී යාමට හෝ නීතියේ දිගු අතෙන් ගැලවී යාමට කිසිසේත් ඉඩ නොදෙන බවට ජාතිය වෙත බලගතු ප්රතිඥාවක් ලබා දී තිබේ.
සුදානම් නොවීම ප්රතික්ෂේප කරන ස්ථාවරයක්
රට ඇමතෙමින් පවත්වන ලද පුළුල් කතාවක දී ජනාධිපතිවරයා, අපරාධ ක්රියාවන් සිදු කළ අය නිසිලෙස නීතිය ඉදිරියට ගෙන ආ යුතු බවත්, ඔවුන්ට යුක්තිය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට සිදු කළ යුතු බවත් නිශ්චිතවම ප්රකාශ කළේය. මෙම ප්රකාශය, ශ්රී ලංකාවේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මහජන කලකිරීමට හේතු වූ දඬුවම් නොලැබීමේ සංස්කෘතියට එරෙහිව වත්මන් පරිපාලනය දරන දෘඪ ස්ථාවරය ප්රකාශයට පත් කරයි.
ජනාධිපතිවරයාගේ ප්රකාශය, දේශපාලන සම්බන්ධතාව, සමාජීය තත්ත්වය හෝ කාලය ගතවීම කෙසේ වෙතත් නොතකා, අතීතයේ හෝ වර්තමානයේ වරදකරුවන්ට නව පරිපාලනය ව්යතිරේකයකින් තොරව වගකීම් පෙන්නුම් කිරීමට අදිටන් කොට ඇති බවට ඔවුන් වෙත යවන ලද සෘජු පණිවිඩයක් ලෙස සැලකේ.
සමීපව නිරීක්ෂණය කරන ජාතියක්
ආයතන කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය තවමත් භංගුර ලෙස පවතින මෙවන් සන්ධිස්ථානයක, ජනාධිපතිවරයාගේ කතාව බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් අතර ගැඹුරු ප්රතිනාදයක් ඇති කරයි. දේශපාලන මැදිහත්වීම හෝ ආයතනික නොසැලකිල්ල හරහා ප්රශ්නාවලියෙන් ආරක්ෂා කර ගනු ලැබූ යැයි ජනතාව විශ්වාස කරන අපරාධ සම්බන්ධයෙන් සැබෑ වගවීමක් ඉල්ලා, දිවයිනේ සෑම කොනකම සිටින පුරවැසියෝ දීර්ඝ කලක් තිස්සේ හඬ නැගෙමින් සිටිති.
"කිසිදු අපරාධයක් කාලයේ වැලිතලාවේ වැළලී යාමට ඉඩ නොදෙමි. අපරාධකරුවන් නිසිලෙස නීතිය ඉදිරියට ගෙනඑනු ලැබේ."
නව දිශානතියක සංඥා
ජනාධිපතිවරයාගේ ප්රකාශය, ඔහුගේ රජය බලයට පත් වූ දා සිට ඉදිරිපත් කර ඇති පුළුල් ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රයට අනුකූල වේ. නීතියේ ආධිපත්යය තහවුරු කිරීම සහ දූෂණය හා අපරාධකාරීත්වයේ මුල් බැස ගත් ජාල බිඳ දැමීම, ඔහුගේ පරිපාලනය ප්රකාශිතව ප්රගුණ කරන ධර්මතාවයේ කේන්ද්රීය ස්ථම්භ ලෙස පවතී.
දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, මෙවන් ප්රකාශ කලින් රජයන් විසින් ද ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ නමුත්, දැඩි වාචිකත්වය සූදානම් හා දෘශ්යමාන නෛතික ක්රියාමාර්ගවලට පරිවර්තනය කිරීමේ අභියෝගය වත්මන් රජය ඉදිරියේ පවතින බවත්, යුක්ති ප්රතිසංස්කරණය සම්බන්ධ ඔවුන්ගේ උරුමය අවසානයේ නිශ්චය කරනු ලබන්නේ ඒ මගින් බවත් ය.
ශ්රී ලංකාව ආර්ථික හා ආයතනික ප්රකෘතිය සොයා ගමන් කරන මෙවන් මොහොතක, ජනාධිපතිවරයාගේ වදන් දේශීය පුරවැසියන් පමණක් නොව, රටේ පාලන ක්රමවේදය නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් සහ අධීක්ෂණ ආයතන විසින් ද සමීපව අවධානයෙන් නරඹනු ලැබීම නොවැළැක්විය හැකි ය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.