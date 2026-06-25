Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සිදු වූ කිසිදු අපරාධයක් නීතියෙන් ගැලවීමට නොදෙන බව ජනාධිපතිවරයා ප්‍රතිඥා දෙයි

25 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සිදු වූ කිසිදු අපරාධයක් නීතියෙන් ගැලවීමට නොදෙන බව ජනාධිපතිවරයා ප්‍රතිඥා දෙයි

යුක්තිය හා වගවීම පිළිබඳ දෘඪ පණිවිඩයක්

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා, අපරාධයක් සිදු වී කොතරම් කාලයක් ගතවී තිබුණද, කිසිදු අපරාධයක් අඳුරේ වැළලී යාමට හෝ නීතියේ දිගු අතෙන් ගැලවී යාමට කිසිසේත් ඉඩ නොදෙන බවට ජාතිය වෙත බලගතු ප්‍රතිඥාවක් ලබා දී තිබේ.

සුදානම් නොවීම ප්‍රතික්ෂේප කරන ස්ථාවරයක්

රට ඇමතෙමින් පවත්වන ලද පුළුල් කතාවක දී ජනාධිපතිවරයා, අපරාධ ක්‍රියාවන් සිදු කළ අය නිසිලෙස නීතිය ඉදිරියට ගෙන ආ යුතු බවත්, ඔවුන්ට යුක්තිය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට සිදු කළ යුතු බවත් නිශ්චිතවම ප්‍රකාශ කළේය. මෙම ප්‍රකාශය, ශ්‍රී ලංකාවේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මහජන කලකිරීමට හේතු වූ දඬුවම් නොලැබීමේ සංස්කෘතියට එරෙහිව වත්මන් පරිපාලනය දරන දෘඪ ස්ථාවරය ප්‍රකාශයට පත් කරයි.

ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රකාශය, දේශපාලන සම්බන්ධතාව, සමාජීය තත්ත්වය හෝ කාලය ගතවීම කෙසේ වෙතත් නොතකා, අතීතයේ හෝ වර්තමානයේ වරදකරුවන්ට නව පරිපාලනය ව්‍යතිරේකයකින් තොරව වගකීම් පෙන්නුම් කිරීමට අදිටන් කොට ඇති බවට ඔවුන් වෙත යවන ලද සෘජු පණිවිඩයක් ලෙස සැලකේ.

සමීපව නිරීක්ෂණය කරන ජාතියක්

ආයතන කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය තවමත් භංගුර ලෙස පවතින මෙවන් සන්ධිස්ථානයක, ජනාධිපතිවරයාගේ කතාව බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර ගැඹුරු ප්‍රතිනාදයක් ඇති කරයි. දේශපාලන මැදිහත්වීම හෝ ආයතනික නොසැලකිල්ල හරහා ප්‍රශ්නාවලියෙන් ආරක්ෂා කර ගනු ලැබූ යැයි ජනතාව විශ්වාස කරන අපරාධ සම්බන්ධයෙන් සැබෑ වගවීමක් ඉල්ලා, දිවයිනේ සෑම කොනකම සිටින පුරවැසියෝ දීර්ඝ කලක් තිස්සේ හඬ නැගෙමින් සිටිති.

"කිසිදු අපරාධයක් කාලයේ වැලිතලාවේ වැළලී යාමට ඉඩ නොදෙමි. අපරාධකරුවන් නිසිලෙස නීතිය ඉදිරියට ගෙනඑනු ලැබේ."

නව දිශානතියක සංඥා

ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රකාශය, ඔහුගේ රජය බලයට පත් වූ දා සිට ඉදිරිපත් කර ඇති පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රයට අනුකූල වේ. නීතියේ ආධිපත්‍යය තහවුරු කිරීම සහ දූෂණය හා අපරාධකාරීත්වයේ මුල් බැස ගත් ජාල බිඳ දැමීම, ඔහුගේ පරිපාලනය ප්‍රකාශිතව ප්‍රගුණ කරන ධර්මතාවයේ කේන්ද්‍රීය ස්ථම්භ ලෙස පවතී.

දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, මෙවන් ප්‍රකාශ කලින් රජයන් විසින් ද ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ නමුත්, දැඩි වාචිකත්වය සූදානම් හා දෘශ්‍යමාන නෛතික ක්‍රියාමාර්ගවලට පරිවර්තනය කිරීමේ අභියෝගය වත්මන් රජය ඉදිරියේ පවතින බවත්, යුක්ති ප්‍රතිසංස්කරණය සම්බන්ධ ඔවුන්ගේ උරුමය අවසානයේ නිශ්චය කරනු ලබන්නේ ඒ මගින් බවත් ය.

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික හා ආයතනික ප්‍රකෘතිය සොයා ගමන් කරන මෙවන් මොහොතක, ජනාධිපතිවරයාගේ වදන් දේශීය පුරවැසියන් පමණක් නොව, රටේ පාලන ක්‍රමවේදය නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් සහ අධීක්ෂණ ආයතන විසින් ද සමීපව අවධානයෙන් නරඹනු ලැබීම නොවැළැක්විය හැකි ය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බෞද්ධ පූජකයන්ගේ වැරදි හැසිරීම්වලින් බුද්ධාගම ආරක්ෂා කිරීමට හදිසි ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා චන්ද්‍රිකා ඉල්ලීමක් කරයි Sinhala

බෞද්ධ පූජකයන්ගේ වැරදි හැසිරීම්වලින් බුද්ධාගම ආරක්ෂා කිරීමට හදිසි ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා චන්ද්‍රිකා ඉල්ලීමක් කරයි

බෞද්ධ පූජකයන් සම්බන්ධ වැරදි හැසිරීම් පිළිබඳ චෝදනා නැවත නැවත මතු වෙමින් පවතින මධ්‍යේ, ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධාගමේ අඛණ්ඩතාව රැකගැනීම සඳහා පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලා…

25 Jun 2026 Discuss
හරක් කටා අල්ලස් පරීක්ෂණයේ සැකකරුවන් තිදෙනා ජූලි 3 දක්වා රිමාන්ඩ් Sinhala

හරක් කටා අල්ලස් පරීක්ෂණයේ සැකකරුවන් තිදෙනා ජූලි 3 දක්වා රිමාන්ඩ්

හරක් කටා අල්ලස් පරීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් නඩු විභාගයට ලක්වූ තිදෙනෙකු මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමෙන් අනතුරුව ජූලි 3 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට ගැනේ. නඩුවේ නම්…

25 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2023 සිට ලැබී නොමැති භාණ්ඩ සඳහා ගෙවූ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 1ක් සම්බන්ධයෙන්yelp පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2023 සිට ලැබී නොමැති භාණ්ඩ සඳහා ගෙවූ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 1ක් සම්බන්ධයෙන්yelp පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරයි

දැවැන්ත වෙළඳ ගෙවීම් විෂමතාවය සම්බන්ධ පරීක්ෂණයක් ජනාධිපති නියෝගයෙන් අරඹයි රටට කිසිදා නොලැබුණු ආනයනික භාණ්ඩ සඳහා ගෙවූ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියනයකට ආසන්න මුදලක් රටෙන්…

25 Jun 2026 Discuss