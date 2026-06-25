Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගම්බො මත්ද්‍රව්‍ය මර්දන මෙහෙයුම: රුපියල් මිලියන 48.3ක් වටිනා අනවසරයෙන් ජාවාරම් කළ ඖෂධ රාශියක් අත්අඩංගුවට

25 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගම්බො මත්ද්‍රව්‍ය මර්දන මෙහෙයුම: රුපියල් මිලියන 48.3ක් වටිනා අනවසරයෙන් ජාවාරම් කළ ඖෂධ රාශියක් අත්අඩංගුවට

මුහුදු මාර්ගයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ජාවාරම් කරනු ලැබූ රුපියල් මිලියන 48.3ක් පමණ වටිනා ඖෂධ තොගයක් බලධාරීන් විසින් රඳවා ගනු ලැබ තිබේ.税関 මගහරිමින් රටට ගෙනෙනු ලැබූ මෙම නීතිවිරෝධී ඖෂධ තොගය නේගම්බො ප්‍රදේශයෙන් සොයාගත් අතර, නිලධාරීන් මෙය සැලකිය යුතු ක්‍රියාමාර්ගයක් ලෙස හඳුන්වා දෙමින් සිටිති.

රේගු තීරණයකින් තොරව රටට ගෙනෙනු ලැබූ ඖෂධ

මෙම ඖෂධ, අනිවාර්ය රේගු පරීක්ෂාව මගහරිමින් මුහුදු මාර්ගයෙන් රටට ගෙනෙනු ලැබ ඇත. නියාමනයකින් තොරව දේශීය සැපයුම් දාමයට ඇතුළු වන මෙවැනි නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය, ආරක්ෂාව හෝ සත්‍යතාව සත්‍යාපනය කළ නොහැකි නිසා, ප්‍රවේශ මාර්ගය ජනතාවගේ සෞඛ්‍යය කෙරෙහි බරපතළ අවදානමක් ගෙනෙන බව ප්‍රකාශ වේ.

මහජන සෞඛ්‍යයට බරපතළ තර්ජනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ අනවසරයෙන් ආනයනය කිරීම බරපතළ මහජන සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් ලෙස සලකනු ලැබේ. අනිත්‍ය මාර්ග ඔස්සේ ගෙනෙනු ලැබූ ඖෂධ, ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ගුණාත්මක පාලන ක්‍රමවේදවලට යටත් නොවන අතර, ඒ හේතුවෙන් පාරිභෝගිකයන් නොදැනුවත්ව තත්ත්වයෙන් පහත් හෝ ව්‍යාජ ඖෂධවලට නිරාවරණය විය හැකිය.

  • ඖෂධ තොගය නේගම්බො ප්‍රදේශයෙන් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය
  • තොගයේ ඇස්තමේන්තුගත වෙළඳපොළ වටිනාකම රුපියල් මිලියන 48.3කි
  • භාණ්ඩ රේගු තීරණයකින් තොරව මුහුදු මාර්ගයෙන් ප්‍රවාහනය කර ඇත
  • ජාවාරම් ජාලය සම්බන්ධ විමර්ශන බලධාරීන් විසින් දිගටම කරගෙන යනු ලැබේ

විමර්ශන අඛණ්ඩව ගෙන යයි

නීතිවිරෝධී ප්‍රේෂණය සංවිධානය කිරීමට හා මූල්‍යකරණයට වගකිව යුත්තන් හඳුනාගැනීම ඇතුළුව, ජාවාරම් මෙහෙයුමේ සම්පූර්ණ විස්තාරය හෙළිකර ගැනීමට විමර්ශකයන් කටයුතු කරමින් සිටිති. මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, විශේෂයෙන් ජනතාවගේ සෞඛ්‍යයට සෘජු අවදානමක් ගෙනෙන ඖෂධ වැනි නියාමිත භාණ්ඩ නීතිවිරෝධී ලෙස ආනයනය කිරීම වැළැක්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් දිගින් දිගටම ගෙනයන දඩයමේ ලකුණකි.

මෙම සොයාගැනීම, ඖෂධ වැනි නියාමිත භාණ්ඩ හසුරුවන සංවිධිත ජාවාරම් ජාල වලට ශ්‍රී ලංකාවේ වරාය හා වෙරළාශ්‍රිත ප්‍රවේශ ස්ථාන කෙතරම් අවදානමට ලක්ව ඇත්දැයි ඉස්මතු කරයි.

පදිංචිකරුවන් සහ සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තිකයන්, සියලු නිෂ්පාදන අදාළ නියාමන ආයතන විසින් නියම කරනු ලැබූ ප්‍රමිතීන් සපුරාලන බව සහතික කරගනිමින්, බලපත්‍රලාභී හා නියාමිත ෆාමසි සහ සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නන් හරහා පමණක් ඖෂධ ලබාගන්නා ලෙස නිර්දේශ කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අවුරුදු 16ට අඩු දරුවන් සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවලින් තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කරයි Sinhala

අවුරුදු 16ට අඩු දරුවන් සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවලින් තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කරයි

තරුණ පරිශීලකයින් අන්තර්ජාලයේ ආරක්ෂා කිරීමට රජය ක්‍රියා කරයි රටේ තරුණ පරම්පරාවේ මානසික සෞඛ්‍යය සහ අන්තර්ජාල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමේ අරමුණින්, අවුරුදු 16ට අඩු…

25 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අපනයනය මැයි මාසයේ දී 8%කට ආසන්නව ඉහළට — ඇමෙරිකානු ඉල්ලුම ප්‍රධාන හේතුව Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අපනයනය මැයි මාසයේ දී 8%කට ආසන්නව ඉහළට — ඇමෙරිකානු ඉල්ලුම ප්‍රධාන හේතුව

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අපනයන අංශය මැයි මාසයේ දී සැලකිය යුතු වර්ධනයක් වාර්තා කළ අතර, එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළෙන් ලැබුණු ශක්තිමත් ඉල්ලුම හේතුවෙන් අපනයන ප්‍රමාණය පසුගිය…

25 Jun 2026 Discuss
EPF-ETF ඒකාබද්ධ කිරීම පෞද්ගලික අංශයේ කම්කරුවන්ට හානිකර වනු ඇතැයි FSP අනතුරු අඟවයි; NPP පැරණි දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයක් පුනර්ජීවනය කරන බවට චෝදනා Sinhala

EPF-ETF ඒකාබද්ධ කිරීම පෞද්ගලික අංශයේ කම්කරුවන්ට හානිකර වනු ඇතැයි FSP අනතුරු අඟවයි; NPP පැරණි දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයක් පුනර්ජීවනය කරන බවට චෝදනා

ජාතික ජනතා බලවේගය (NPP) රජය විසින් සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (EPF) සහ සේවක භාර අරමුදල (ETF) එකම ත්‍රිපාර්ශ්වික පාලන රාමුවක් යටතේ ඒකාබද්ධ කිරීමට ඉදිරිපත් කර ඇති…

25 Jun 2026 Discuss