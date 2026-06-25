Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන්ගේ මිලියන ගණනක් වූ අරමුදල් ඊශ්‍රායල් නීතිමය ආරවුලකට හසුවෙයි

25 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන්ගේ මිලියන ගණනක් වූ අරමුදල් ඊශ්‍රායල් නීතිමය ආරවුලකට හසුවෙයි

ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික කම්කරුවන් සහ වෙනත් විදේශ ජාතිකයන්ට අයත් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 6.9ක් පමණ වූ මුදලක් ඊශ්‍රායලයේ ක්‍රියාත්මක නීතිමය ආරවුලක් හේතුවෙන් තවමත් කිසිවෙකුට ලබාගත නොහැකි ලෙස අත්හිටුවා ඇති අතර, මෙය දේශීය කම්කරු නිලධාරීන් සහ බලපෑමට ලක් වූ පවුල් අතර දැඩි කනස්සල්ලට තුඩු දී තිබේ.

නීතිමය කටයුතුවලට හසු වූ අරමුදල්

ඊශ්‍රායලයේ සේවය කළ ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන් සහ අනෙකුත් ජාතිකයන් විසින් එකතු කරගත් මෙම විශාල මුදල, ඊශ්‍රායල් අධිකරණ කටයුතුවලට බැඳී ඇති හේතුවෙන් එහි නෛතික හිමිකරුවන්ට තම ජීවිතය කැප කර උපයාගත් මුදල් ලබාගැනීම වළකා ඇත. මෙම තත්ත්වය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ පවුල් ආර්ථික අවිනිශ්චිතතාවයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, දිවයිනේ දහස් ගණනක් පවුල්වලට ප්‍රේෂණ ආදායම ඉතාමත් ජීවිතාධාර වැදගත්කමක් ගනී.

ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට සිදු වූ බලපෑම

ශ්‍රී ලංකාව දිගු කලක් තිස්සේ විදේශ විනිමය ප්‍රධාන ප්‍රභවයක් ලෙස විදේශගත ශ්‍රම බලකාය මත රඳා පැවතී ඇති අතර, සංක්‍රමණික කම්කරුවන් වසරකට රුපියල් බිලියන ගණනක් රටට යවයි. මෙම අරමුදල් අත්හිටුවීම, යැපෙන්නන් රැකබලාගැනීමට, ණය ගෙවීමට සහ දෛනික වියදම් කළමනාකරණය කිරීමට නිවැරදි කාලයට මුදල් මාරු කිරීම මත යැපෙන කම්කරුවන්ට සෘජු පිටුදැකීමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

  • අත්හිටුවා ඇති මුළු මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 6.9කි
  • ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන් බලපෑමට ලක් වූ විදේශ ජාතිකයන් අතර ඇතුළත් වේ
  • ඊශ්‍රායලයේ ක්‍රියාත්මක නීතිමය කටයුතු හේතුවෙන් අරමුදල් දැනට ලබාගත නොහැකි ය

අධිකාරීන්ට මැදිහත් වන ලෙස ඉල්ලීම්

මෙම සිදුවීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය සහ සම්බන්ධිත කම්කරු අධිකාරීන් ගෙවීම ත්වරිත කිරීම සඳහා ඊශ්‍රායල් සෙසු අධිකාරීන් සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මෙහෙයුම් ගෙන යා යුතු බවට ඉල්ලීම් මතු වී ඇත. විදේශ ගත කම්කරුවන් නියෝජනය කරන පෙනී සිටීම් කණ්ඩායම්, බලපෑමට ලක් වූ කම්කරුවන්ගේ අවශ්‍යතා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා විදේශ රැකියා කාර්යාංශය සහ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය ක්ෂණික පියවර ගත යුතු බවට බල කර ඇත.

මෙම කාරණයේ විසඳුම ඉතා හදිසි අවශ්‍යතාවයක් වන අතර, බලපෑමට ලක් වූ කම්කරුවන්ට සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වලට නීත්‍යානුකූලව උපයාගත් මුදල් ලබාගැනීමේදී දිගුකාලීන ප්‍රමාදයන් දරාගත නොහැකිය.

විදේශ ගත කම්කරුවන් පිළිබඳ පුළුල් කනස්සල්ල

මෙම සිදුවීම, විදේශ නීතිමය හා මූල්‍ය පද්ධතිවල කටයුතු කරන ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික කම්කරුවන් මුහුණ දෙන අවදානම් නැවතත් ඉස්මතු කර ඇත. ඉදිරියේදී ඒ හා සමාන තත්ත්වයන් ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා ශක්තිමත් ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම් සහ විදේශ ගත කම්කරුවන් සඳහා වඩාත් ශක්තිමත් නීතිමය ආරක්ෂාවන් අත්‍යවශ්‍ය බව විශේෂඥයෝ පෙන්වා දෙති.

මෙම කාරණය නිරාකරණය කිරීමට ගනු ලබන නිශ්චිත පියවර සහ කිසිදු තවත් ප්‍රමාදයකින් තොරව බලපෑමට ලක් වූ කම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ ගෙවීම් ලැබෙන බව සහතික කිරීමට ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග දක්වමින් රජය විසින් නිල ප්‍රකාශයක් තවම නිකුත් කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟළුම් අපනයන මැයි මාසයේ දී සියයට 8කට ආසන්නව ඉහළ යෑමට එක්සත් ජනපද ඉල්ලුම හේතු වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟළුම් අපනයන මැයි මාසයේ දී සියයට 8කට ආසන්නව ඉහළ යෑමට එක්සත් ජනපද ඉල්ලුම හේතු වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟළුම් අපනයන අංශය මැයි මාසයේ දී ශක්තිමත් ප්‍රතිඵල වාර්තා කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළෙන් ලැබෙන ප්‍රබල ඉල්ලුම මූලික හේතුව කරගනිමින් අපනයන…

25 Jun 2026 Discuss
හොරණ සංවිධායක චරිත් අබේසිංහට විරුද්ධව විනය පියවර ගන්නේ යැයි ප්‍රේමදාස පවසයි Sinhala

හොරණ සංවිධායක චරිත් අබේසිංහට විරුද්ධව විනය පියවර ගන්නේ යැයි ප්‍රේමදාස පවසයි

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස, සමගි ජන බලවේගය (එස්.ජේ.බී.) හොරණ සංවිධායක චරිත් අබේසිංහට එරෙහිව විධිමත් විනය කටයුතු ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන බව නිවේදනය කර ඇත.…

25 Jun 2026 Discuss
නාමල් රාජපක්ෂට එරෙහිව ගොනු කළ ක්‍රිෂ් නඩුවේ ඉන්දියානු සාක්ෂිකරුවන් සඳහා කොළඹ මහාධිකරණය ප්‍රශ්නාවලි නිකුත් කිරීමට නියෝග කරයි Sinhala

නාමල් රාජපක්ෂට එරෙහිව ගොනු කළ ක්‍රිෂ් නඩුවේ ඉන්දියානු සාක්ෂිකරුවන් සඳහා කොළඹ මහාධිකරණය ප්‍රශ්නාවලි නිකුත් කිරීමට නියෝග කරයි

හිටපු ඇමැති නාමල් රාජපක්ෂට එරෙහිව ගොනු කර ඇති අධිතක්සේරු ක්‍රිෂ් ගනුදෙනු නඩුව සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාවේ සිටින සාක්ෂිකරුවන් දෙදෙනෙකු වෙත ප්‍රශ්නාවලි නිකුත් කරන ලෙස…

25 Jun 2026 Discuss