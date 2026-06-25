යාපනය අසළ යුද්ධ වින්දිතයින්ගේ විශාලතම සාමූහික සොහොන් බිම සොයාගැනීමෙන් ඓතිහාසික හෙළිදරව්වක්
යාපනය අසළ සොයාගත් සාමූහික සොහොන් බිමක් ශ්රී ලංකාවේ එක් ස්ථානයකින් මේ දක්වා සොයාගත් ඉහළම යුද්ධ වින්දිත සංඛ්යාවක් අඩංගු බව හඳුනාගෙන ඇති අතර, යුද්ධෝත්තර책임දායිත්වය හා සංහිඳියාව සඳහා රට ගෙවන දිගු හා වේදනාකාරී ගමනේ ඉතාමත් වැදගත් මොහොතක් ලෙස මෙය ඉතිහාසගත වී ඇත.
වේදනාකාරී අධ්යායක් නැවත මතුවෙයි
මෙම සොයාගැනීම උතුරු පළාතේ ප්රජාවන් අතර දැඩි කම්පනයක් ඇති කර ඇත. එම ප්රදේශවල අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල් ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් ගැටුමේ අවසාන හා දරුණුතම අදියරවලදී අතුරුදහන් වූ ආදරණීයයන් ගැන පිළිතුරු සොයමින් වසර ගණනාවක් — බොහෝ අවස්ථාවල දශක ගණනාවක් — ගත කර ඇත. බොහෝ දෙනකුට, මෙම ස්ථානය හෙළිවීම යම් සහනයක් මෙන්ම නීතිය ඉල්ලා නැගෙන අලුත් හඬක් ද වේ.
යාපනය අවට ප්රදේශයේ පිහිටි මෙම සොහොන් බිම, 2009 මැයි මාසයේ අවසන් වූ රජයේ හමුදා හා එල්ටීටීඊය අතර දශක ගණනාවක් පුරා පැවති සන්නද්ධ ගැටුමේ අති විශාල මිනිස් පිරිවැය ඉස්මතු කරමින්, යුද්ධය හා සම්බන්ධ මෙතෙක් ලේඛනගත වූ ඕනෑම සාමූහික සොහොනකට වඩා වැඩි පුද්ගලයින් සංඛ්යාවක ශේෂ ඇති බව වාර්තා වේ.
책임දායිත්වය සඳහා ඉල්ලීම් තීව්ර වෙයි
මානව හිමිකම් ක්රියාකාරීන් හා පීඩිත දෙමළ ප්රජාවන්ගේ නියෝජිතයින් දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත්තේ බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම් හා නීතිවිරෝධී ඝාතනයන් පිළිබඳ ක්රමානුකූල පරීක්ෂණ ප්රමාණවත් නොවන බවයි. මෙම නවතම සොයාගැනීම නිසා සංක්රාන්ති යුක්ති යාන්ත්රණයන් වේගවත් කිරීමට හා අධිකරණ වෛද්ය පරීක්ෂණ විනිවිදභාවයෙන් හා වෘත්තීයභාවයෙන් සිදු කිරීම සහතික කිරීමට ශ්රී ලංකා රජය මත පීඩනය තීව්ර වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- යාපනය අසළ ස්ථානය ශ්රී ලංකාවේ මේ දක්වා සොයාගත් යුද්ධ වින්දිතයින් හා සම්බන්ධ විශාලතම සාමූහික සොහොන් බිම වේ.
- උතුරු පළාතේ අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල් වසර ගණනාවක් තිස්සේ책임දායිත්වය ඉල්ලා සිටිති.
- මෙම සොයාගැනීම යුද්ධ කාලීන අමානුෂිකතාවන් සම්බන්ධ දේශීය හා ජාත්යන්තර විමර්ශනය නැවත දල්වා ලිය හැකිය.
ශ්රී ලංකාව කෙරෙහි ජාත්යන්තර අවධානය
ශ්රී ලංකාව, ගැටුමේ දෙපාර්ශ්වය විසින්ම සිදු කළ බවට කියැවෙන යුද අපරාධ පිළිබඳ විශ්වාසදායක, ස්වාධීන පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ ආයතන හා ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධාන මගින් දිගින් දිගටම පීඩනයට ලක්ව සිටී. මෙතරම් පරිමාණයේ සාමූහික සොහොන් බිමක් සොයාගැනීම, මෙම දූපත් රාජ්යය සම්බන්ධ ඉදිරි මානව හිමිකම් සමාලෝචනවල හා රාජ්යතාන්ත්රික සාකච්ඡාවල කැපී පෙනෙන ලෙස ස්ථාන ගනු ඇතැයි නිශ්චිතය.
අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල් සඳහා, සොයාගනු ලබන සෑම ශේෂාවශේෂ සමූහයක්ම හුදෙක් සංඛ්යාලේඛනයක් නොවේ — එය පුතෙකි, දියණියකි, දෙමාපියෙකි, නම් කිරීමට හා සිහිපත් කිරීමට සුදුස්සෙකු වූ ජීවිතයකි.
සොයාගත් ශේෂාවශේෂවල නිශ්චිත සංඛ්යාව හෝ අධිකරණ වෛද්ය හඳුනාගැනීමේ ක්රියාවලියේ කාලසටහන විස්තර කරන සම්පූර්ණ නිල ප්රකාශයක් දිනට නිකුත් කිරීමට බලධාරීන් තවමත් ක්රියා කර නැත. සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, දිගු කලක් රැඳී සිටින ශෝකාතුර පවුල්වලට විශ්වාසදායක පිළිතුරු ලබාදීම හා පරීක්ෂණයේ අඛණ්ඩතාව සහතික කිරීම සඳහා ස්වාධීන ජාත්යන්තර අධිකරණ වෛද්ය විශේෂඥයින් සම්බන්ධ කර ගන්නා ලෙසයි.
ස්ථානයේ කැණීම් හා පරීක්ෂණ කටයුතු අඛණ්ඩව ගෙන යන විට ඉදිරි සති කිහිපය තුළ තවත් වර්ධනයන් ඇති වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, උතුරු ප්රදේශය පුරා ජනප්රජාවන් ඉතාමත් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් මෙම සොයාගැනීම අවසානයේ අර්ථවත් සත්ය හෙළිදරව්වක් හා යුක්තිය සාක්ෂාත් කිරීමක් දක්වා පරිවර්තනය වනු ඇතැයි බලාප
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.