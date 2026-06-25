සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් හි ඓතිහාසික 187වන වාර්ෂික මහා සභාවේදී ක්රිෂාන් බාලේන්ද්ර නැවත සභාපති ලෙස තේරී පත් වෙයි
සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් හි 187වන වාර්ෂික මහා සභාව ජූනි 25 වැනිදා පැවැත්වූ ඡන්ද විමසීමෙන් අනතුරුව, ක්රිෂාන් බාලේන්ද්ර ආයතනයේ ඉදිරි වර්ෂය සඳහා සභාපතිවරයා ලෙස නැවත තේරී පත් විය. 2026/27 ධුරාවලිය සඳහා වූ මණ්ඩලය ද එම අවස්ථාවේදී ශිෂ්ඨාචාරානුකූලව තේරී පත් කරන ලදී.
ඓතිහාසික වාර්ෂික රැස්වීමක්
ශ්රී ලංකාවේ ව්යාපාරික දිනදර්ශනයේ වඩාත් වැදගත් අවස්ථාවන්ගෙන් එකක් වන මෙම වාර්ෂික මහා සභාවට රටේ වාණිජ අංශයේ ප්රමුඛ පෙළේ පුද්ගලයන් එක්රොක් විය. උත්කර්ෂවත් අවස්ථාවක් ලෙස සළකුණු කරමින්, ශ්රී ලංකාවේ බ්රිතාන්ය මහ කොමසාරිස් මහාමාන්ය ඇන්ඩ්රූ පැට්රික් මහතා ද විශිෂ්ට ආගන්තුකයකු ලෙස එම අවස්ථාවට සහභාගී විය.
බාලේන්ද්ර නායකත්වය දිගටම දරයි
ක්රිෂාන් බාලේන්ද්රගේ නැවත තේරී පැමිණීම, ශ්රී ලංකාව ආර්ථික ප්රකෘතිය හා පරිවර්තනයක කාලපරිච්ඡේදයක් මැදින් ගමන් කරන මෙම අවස්ථාවේ චේම්බරය සඳහා නායකත්ව අඛණ්ඩතාවයේ සංඥාවකි. දිවයිනේ ප්රමුඛ විවිධාංගීකරණ සමූහ ව්යාපාරවලින් එකක් වන ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස් හි ප්රධානියා ලෙස ද කටයුතු කරන බාලේන්ද්ර, එම භූමිකාව සඳහා ප්රමාණවත් ආයතනික පළපුරුද්දක් රැගෙන එයි.
1839 දී ආරම්භ කරන ලද සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස්, ශ්රී ලංකාවේ පැරණිතම හා බලගතුතම ව්යාපාරික පෙරළිකාර සංවිධානවලින් එකක් ලෙස අදටත් ක්රියාත්මක වන අතර, බහුවිධ කර්මාන්ත නියෝජනය කරමින් ජාතික ආර්ථික ප්රතිපත්ති සංවාදය හැඩගස්වාලීමේ මූලික භූමිකාවක් ඉටු කරයි.
නව නිර්වාචිත මණ්ඩලය 2026/27 කාලය තුළ චේම්බරයේ න්යාය පත්රය මෙහෙයවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, වෙළඳ පහසුකම් සැලසීම, ආයෝජන ප්රවර්ධනය සහ ව්යාපාරික ප්රජාවට බලපාන කරුණු සම්බන්ධයෙන් රජය හා ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ අඛණ්ඩ සහයෝගිතාව ඒ අතර ප්රමුඛස්ථානය ගනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.