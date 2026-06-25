ඉන්දීය සංචාරකයෙක් මිල අධික රිෂිකේෂ් සංචාරය අත්හැර ශ්රී ලංකාවට — පසුතැවිල්ලක් නැත
රිෂිකේෂ් හි හෝටල් මිල රාත්රියකට රුපියල් 15,000 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව සොයාගත් ඉන්දීය සංචාරකයෙකු, එරට ගිය සැලසුම අත්හැර ශ්රී ලංකාවට පැමිණියේ ආසන්නව ම එම අයවැය සීමාව තුළ ය. ඔහු සමාජ මාධ්ය හරහා කළ හෙළිදරව්ව දකුණු ආසියාවේ සංචාරක ක්ෂේත්රයේ වටිනාකම පිළිබඳ නැවුම් සාකච්ඡාවකට මග පාදා ඇත.
ඔහුගේ සටහන ඉක්මනින් ම සමාජ මාධ්ය ජාල හරහා ව්යාප්ත වූ අතර, ශ්රී ලංකාව ස්වකීය රටේ කඳුකර නිවාඩු ගමනකට සාපේක්ෂව පිරිසිදු වාතය, සමාන නවාතැන් පහසුකම්, සහ හොඳ සමස්ත අත්දැකීමක් ලබා දුන් බව ඔහු සඳහන් කළේ ය. ගමනාන්ත දෙක සසඳා බලමින් ඔහු මෙම තීරණය හදිසි නමුත් ඵලදායී එකක් ලෙස විස්තර කළේ ය.
විදේශ ගමනකදී වඩා ඵලදායී වූ අයවැය
ඔහුගේ සටහනෙහි නිරූපණය වූයේ ඉන්දීය මධ්යම පන්තියේ සංචාරකයන් අතර වර්ධනය වන කලකිරීමකි — රිෂිකේෂ්, මනාලි, සහ ෂිම්ලා වැනි ජනප්රිය ගමනාන්ත වල මිල මට්ටම් මෑත වසරවලදී තියුනු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බවත්, ප්රාදේශීය ජාත්යන්තර ගමනාන්ත ආර්ථිකව වඩාත් සාධාරණ වෙමින් ඇති බවත් ය.
රටේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු සිය සංචාරක ක්ෂේත්රය නැවත ගොඩනඟා ගනිමින් සිටින ශ්රී ලංකාව, ප්රාදේශීය සංචාරකයන් සඳහා දැරිය හැකි ඉහළ ගුණත්ව ගමනාන්තයක් ලෙස ක්රියාශීලීව සිය ස්ථානය ගොඩ නගමින් සිටී. ඉන්දීය සංචාරකයාගේ අදහස් එම ප්රවාහය සමග සමපාත වන අතර, ඔහුගේ තේරීම තීරණය කිරීමේ දී මිල-වටිනාකම සාධකය ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කළ බව පෙනේ.
ශ්රී ලංකාව ලබා දුන් දේ
ඔහුගේ සටහනට අනුව, ශ්රී ලංකාවේ ඔහුගේ අත්දැකීම කිහිප අංශයකින් ම සාර්ථක විය:
- මුල දී සකසාගත් රුපියල් 15,000 අයවැය සීමාව තුළ ම හෝටල් නවාතැන්
- ඉන්දීය කඳු නිකේතනයකදී අපේක්ෂා කළ වාතයට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු ලෙස පිරිසිදු වාතය
- ස්වකීය රටේ සංචාරයෙන් ලබා ගත නොහැකි නැවුම් සංස්කෘතික අත්දැකීමක්
එකම අයවැය, පිරිසිදු වාතය — ශ්රී ලංකාව ගැන නැවත සලකා බලන ඉන්දීය සංචාරකයන් අතර ඒකරාශී ප්රතිචාර ලැබූ ඔහුගේ ම වචන ය.
ශ්රී ලංකා සංචාරක ක්ෂේත්රයට කාලෝචිත ශක්තියක්
ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන ආගන්තුක ප්රභව වෙළඳපොළවලින් එකක් වන ඉන්දියාවෙන් සංචාරකයන්誘ිශ්ශෙය ශ්රී ලංකා සංචාරක අධිකාරිය දැඩි ලෙස ක්රියා කරමින් සිටී. ශ්රී ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයන්ගෙන් ඉන්දීය සංචාරකයන් නිරන්තරයෙන් ම ඉහළ ස්ථානයක් හිමිකර ගන්නා අතර, මේ ආකාරයේ සෘජු නිර්දේශ සංචාරක තීරණ හැඩගස්වීමේ දී ශක්තිමත් බලපෑමක් ඇති කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක පැමිණීම ක්රමිකව යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් ඇති මෙම මොහොතේ ඔහුගේ සටහන ප්රකාශිත විය. රජය හා පෞද්ගලික අංශය කොළඹ, ගාල්ල, මහනුවර, සහ සංස්කෘතික ත්රිකෝණය ඇතුළු ප්රධාන ගමනාන්ත හරහා සංචාරක යටිතල පහසුකම් සහ අමුත්තන්ගේ අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ආයෝජනය කරමින් සිටී.
ශ්රී ලංකා සංචාරක ක්ෂේත්රයේ පාර්ශ්වකරුවන් සඳහා, මෙම සමාජ මාධ්ය ප්රවෘත්ති මොහොත රටෙහි ස්වාභාවික තරඟකාරී වාසිය පිළිබඳ කාලෝචිත මතක් කිරීමකි — විවිධ භූ දර්ශන, පොහොසත් උරුමය, උණුසුම් ආගන්තුක සත්කාරය, සහ ඉන්දියාවේ ප්රධාන නගරවලින් කෙටි ගුවන් ගමනක් දුරින් ඇති, දරාගත හැකි මිලකට ලබා ගත හැකි නිවර්තන ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්රී ලංකාව නැවත ස්ථාපිත වෙමින් ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.