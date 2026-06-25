Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බලවත් භූකම්පා දෙකකින් වෙනිසුවේලාව විනාශයට — මරණ සංඛ්‍යාව 164 දක්වා ඉහළට

25 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බලවත් භූකම්පා දෙකකින් වෙනිසුවේලාව විනාශයට — මරණ සංඛ්‍යාව 164 දක්වා ඉහළට

බදාදා සන්ධ්‍යාවේ වෙනිසුවේලාවට පහර දුන් ව්‍යසනකාරී භූකම්පා දෙකක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අවම වශයෙන් පුද්ගලයින් 164 දෙනෙකු මිය ගොස් තවත් 971 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බව වැඩ බලන ජනාධිපති ඩෙල්සි රොඩ්‍රිගස් මහත්මිය ප්‍රකාශ කළ අතර, ආපදාවෙන් පීඩාවට පත් ප්‍රදේශ පුරා ගලවා ගැනීමේ සහ සෙවීමේ මෙහෙයුම් දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

සියවසකට වැඩි කාලයක් තුළ දැකිය හැකි බලවත්ම භූකම්පා අතර

රිక්ටර් මාපාංක 7.2 සහ 7.5 ලෙස වාර්තා වූ මෙම භූකම්පා යුගල, වසර සියයකට අධික කාලයක් තුළ වෙනිසුවේලාවට ඇතිවූ බලවත්ම භූකම්පා අතර ගණිත ලෙස හඳුනාගනු ලබයි. මෙම කම්පනයන් රටේ සීමා ඉක්මවා සමීපතම රටවල් දක්වා ව්‍යාප්ත වූ අතර, කලාපය පුරා ජනකොටස් මිලියන ගණනක් අතර දැඩි බිය සහ කලකිරීමක් ඇති කළේය.

රාජ්‍ය රූපවාහිනිය මගින් භූකම්ප සිදුවීම් හේතුවෙන් ඇතිවූ විනාශයේ දර්ශන විකාශය කළ අතර, කඩාවැටුණු ගොඩනැගිලි සහ පාළු වූ ප්‍රජාවන්ගේ දසුන් රූගත කරන අතරතුර හදිසි ආපදා කණ්ඩායම් සිරවී හෝ තුවාල ලැබූ අය වෙත ළඟා වීමට ඉක්මන් කළහ.

ඉහළ යන ජීවිත හානි සංඛ්‍යාව බිය ඇති කරයි

ගලවා ගැනීමේ කාර්යකරුවන් දැඩිව ආපදාවට ලක් වූ ප්‍රදේශවලට ළඟා වන විට මරණ සහ තුවාල සංඛ්‍යා තවදුරටත් ඉහළ යා හැකි බව බලධාරීන් අනතුරු අඟවා ඇත. ව්‍යසනයේ පරිමාණය, ආපදාවට පෙරාතුවම දැඩි පීඩනයකට ලක්ව තිබූ වෙනිසුවේලාවේ හදිසි ආපදා ප්‍රතිචාර යටිතල පහසුකම් මත අති විශාල බරක් පටවා ඇත.

භූකම්පාවන්ගේ සෘජු ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අවම වශයෙන් ජීවිත 164 ක් හානි වී ඇති බවත්, පුද්ගලයින් 971 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බවත් වැඩ බලන ජනාධිපති ඩෙල්සි රොඩ්‍රිගස් මහත්මිය තහවුරු කළාය.

කලාපීය වශයෙන් දැනෙන බලපෑම

භූකම්පාවන්ගේ ශක්තිය අසල්වැසි රටවල් දක්වා දැනෙන තරම් බලවත් වූ අතර, එය භූ කම්පන සිදුවීමේ අසාමාන්‍ය ප්‍රමාණය අවධාරණය කරයි. වෙනිසුවේලාව, ජීවන මතකයේ ඇති භයාවහතම ස්වාභාවික ආපදාවකට මුහුණ දෙන විට, කලාපය පුරා නිලධාරීන් සහ ආපදා කළමනාකරණ ආයතන අනතුරු ඇඟවීමේ තත්ත්වයට පත් කර ඇත.

ආණ්ඩු සහ මානවීය සංවිධාන තත්ත්වය තක්සේරු කරන අතර ඉදිරි දිනවල ආපදාවෙන් ගොදුරු වූ ජාතියට ලබා දිය හැකි සහාය කෙසේ සිදු කළ හැකිදැයි සලකා බලන ආකාරයෙන් ජාත්‍යන්තර අවධානය වෙනිසුවේලාව වෙත යොමු වී ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බෞද්ධ පූජකයන්ගේ වැරදි හැසිරීම්වලින් බුද්ධාගම ආරක්ෂා කිරීමට හදිසි ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා චන්ද්‍රිකා ඉල්ලීමක් කරයි Sinhala

බෞද්ධ පූජකයන්ගේ වැරදි හැසිරීම්වලින් බුද්ධාගම ආරක්ෂා කිරීමට හදිසි ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා චන්ද්‍රිකා ඉල්ලීමක් කරයි

බෞද්ධ පූජකයන් සම්බන්ධ වැරදි හැසිරීම් පිළිබඳ චෝදනා නැවත නැවත මතු වෙමින් පවතින මධ්‍යේ, ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධාගමේ අඛණ්ඩතාව රැකගැනීම සඳහා පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලා…

25 Jun 2026 Discuss
හරක් කටා අල්ලස් පරීක්ෂණයේ සැකකරුවන් තිදෙනා ජූලි 3 දක්වා රිමාන්ඩ් Sinhala

හරක් කටා අල්ලස් පරීක්ෂණයේ සැකකරුවන් තිදෙනා ජූලි 3 දක්වා රිමාන්ඩ්

හරක් කටා අල්ලස් පරීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් නඩු විභාගයට ලක්වූ තිදෙනෙකු මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමෙන් අනතුරුව ජූලි 3 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට ගැනේ. නඩුවේ නම්…

25 Jun 2026 Discuss
සිදු වූ කිසිදු අපරාධයක් නීතියෙන් ගැලවීමට නොදෙන බව ජනාධිපතිවරයා ප්‍රතිඥා දෙයි Sinhala

සිදු වූ කිසිදු අපරාධයක් නීතියෙන් ගැලවීමට නොදෙන බව ජනාධිපතිවරයා ප්‍රතිඥා දෙයි

යුක්තිය හා වගවීම පිළිබඳ දෘඪ පණිවිඩයක් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා, අපරාධයක් සිදු වී කොතරම් කාලයක් ගතවී තිබුණද, කිසිදු අපරාධයක් අඳුරේ වැළලී යාමට හෝ නීතියේ…

25 Jun 2026 Discuss