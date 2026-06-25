නාමල් රාජපක්ෂට එරෙහිව ගොනු කළ ක්රිෂ් නඩුවේ ඉන්දියානු සාක්ෂිකරුවන් සඳහා කොළඹ මහාධිකරණය ප්රශ්නාවලි නිකුත් කිරීමට නියෝග කරයි
හිටපු ඇමැති නාමල් රාජපක්ෂට එරෙහිව ගොනු කර ඇති අධිතක්සේරු ක්රිෂ් ගනුදෙනු නඩුව සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාවේ සිටින සාක්ෂිකරුවන් දෙදෙනෙකු වෙත ප්රශ්නාවලි නිකුත් කරන ලෙස කොළඹ මහාධිකරණය නියෝග කර ඇති අතර, දිගු කලක් තිස්සේ කඩිනම් අවධානයට ලක්ව ඇති මෙම නීතිමය කටයුත්තේ කැපී පෙනෙන ක්රියාපටිපාටික දියුණුවක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.
ඉන්දියානු සාක්ෂ්ය සුරක්ෂිත කිරීමට අධිකරණය පියවර ගනියි
ඉන්දියාවේ පදිංචි සාක්ෂිකරුවන් දෙදෙනා소환 කිරීමේ නියෝගය, නඩු කටයුතු ඉදිරියට යාමත් සමඟ ලබා ගත හැකි සියලු සාක්ෂ්ය හඹා යාමට අධිකරණය සූදානම් බව ප්රකාශ කරයි. මෙම පියවර, ශ්රී ලංකා අධිකරණ ක්රමය ඉදිරියේ වඩාත් සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙන මූල්ය අක්රමිකතා නඩු අතරට ගැනෙන ක්රිෂ් ගනුදෙනුවේ දේශ සීමා ඉක්මවූ ස්වභාවය ඉස්මතු කරයි.
ක්රිෂ් නඩුව කේන්ද්ර වන්නේ රාජපක්ෂ පවුල බලයේ සිටි කාලය තුළ සිදු වූ ගනුදෙනු සම්බන්ධ පූර්ව විමර්ශන අතරතුර පරීක්ෂාවට ලක් වූ, මතභේදාත්මක බව කියැවෙන රියල් එස්ටේට් සංවර්ධන ගිවිසුමක් වටාය. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් නාමල් රාජපක්ෂ, මෙම නඩු කටයුතුවල විත්තිකරු ලෙස නම් කර ඇත.
ක්රිෂ් ගනුදෙනුවේ පසුබිම
ඉන්දියානු සංස්ථාවක් වන ක්රිෙෂ් සමූහය, ශ්රී ලංකාවේ ජනතාවගේ හා නීතියේ සැලකිය යුතු අවධානය ආකර්ෂණය කර ගත් යෝජිත විශාල පරිමාණ දේපළ සංවර්ධන ව්යාපෘතියක කේන්ද්රස්ථානය විය. ගිවිසුම වටා ඇති කොන්දේසි හා මූල්ය සැලැස්ම පිළිබඳව විවේචකයන් හා විමර්ශකයන් ගැටළු මතු කළ අතර, ඒ ව්යාපෘතිය අවසානයේ මුල් සැලසුම් අනුව ක්රියාත්මක නොවීය.
නඩුව වසර ගණනාවක් තිස්සේ නීතිමය ක්රියාවලියේ විවිධ අදියර හරහා ගමන් කර ඇති අතර, අද නිකුත් කළ ප්රශ්නාවලි නියෝගය නඩු විභාගය ඉදිරියට ගෙන යාමේ නව පියවරක් නියෝජනය කරයි.
පවතින නඩු විභාගය සඳහා වැදගත්කම
විදේශීය සාක්ෂිකරුවන්ගෙන් සාක්ෂ්ය සුරක්ෂිත කිරීම, බොහෝ විට රටවල් දෙක අතර විධිමත් රාජ්යතාන්ත්රික හා අධිකරණ සහයෝගිතාව අවශ්ය කරන සංකීර්ණ හා කාලය ගතවන ක්රියාවලියක් බව නීති විශේෂඥයෝ පෙන්වා දෙති. ඉන්දියානු සාක්ෂිකරුවන් සඳහා ප්රශ්නාවලි නිකුත් කිරීමට අධිකරණය ගත් තීරණය, ඔවුන්ගේ ප්රකාශ නඩුවේ ප්රධාන කරුණු ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අත්යවශ්ය බව සලකන බවට ඉඟි කරයි.
විත්තිකරුගේ ප්රముඛ තත්ත්වය හා පෙර පාලන සමයේ මූල්ය ගනුදෙනු සඳහා වගවීම සම්බන්ධ පුළුල් මහජන අවශ්යතාව හේතුවෙන්, ශ්රී ලංකාවේ නීති විශ්ලේෂකයන් හා දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් මෙම දියුණුව සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
නිකුත් කළ ප්රශ්නාවලිවලට ලැබෙන ප්රතිචාර බලාසිටිමින් අධිකරණය ඉදිරි නඩු විභාග කාලසටහන් ගත කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.