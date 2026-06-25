බෞද්ධ පූජකයන්ගේ වැරදි හැසිරීම්වලින් බුද්ධාගම ආරක්ෂා කිරීමට හදිසි ප්රතිසංස්කරණ සඳහා චන්ද්රිකා ඉල්ලීමක් කරයි
බෞද්ධ පූජකයන් සම්බන්ධ වැරදි හැසිරීම් පිළිබඳ චෝදනා නැවත නැවත මතු වෙමින් පවතින මධ්යේ, ශ්රී ලංකාවේ බුද්ධාගමේ අඛණ්ඩතාව රැකගැනීම සඳහා පුළුල් ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලා හිටපු ජනාධිපති චන්ද්රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය තීව්ර ස්වරූපයෙන් යුත් ප්රසිද්ධ ප්රකාශයක් නිකුත් කර තිබේ.
වගවීම සඳහා වූ රැලියාගත් ඇමතුමක්
1994 සිට 2005 දක්වා ශ්රී ලංකාවේ ජනාධිපතිනිය ලෙස කටයුතු කළ කුමාරතුංග මහත්මිය, බරපතළ චෝදනාවලට මුහුණ දෙන පූජකයන්ට එරෙහිව තීරණාත්මක ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස බලධාරීන්ට සහ ආගමික ආයතනවලට ඉල්ලා සිටීමට එම ප්රකාශය උපයෝගී කර ගත්තාය. ක්රියා නොකිරීමෙන් රටේ වඩාත්ම ගෞරවනීය ආයතනය කෙරෙහි ජනවිශ්වාසය ඛාදනය වීමේ අවදානමක් ඇති බව ඇය අවධාරණය කළාය.
ආගමික කටයුතු දේශපාලනීකරණය කිරීමේ අභිලාෂයකින් නොව, බුද්ධාගම කෙරෙහිත් ශ්රී ලාංකේය සමාජයේ එහි මූලික භූමිකාව කෙරෙහිත් ඇති ගැඹුරු ගෞරවයකින් ස්ෙව්යා ගැටලු මතු වන බව හිටපු ජනාධිපතිනිය පැහැදිලිව ප්රකාශ කළාය.
පූජකත්වයට එරෙහි චෝදනා
බෞද්ධ පූජකයන්ගේ ඇතැම් කොටස් තුළ නැවත නැවත මතු වන වැරදි හැසිරීම් චෝදනා දිගු කලක් තිස්සේ නොසලකා හරිනු ලැබ ඇති බව කුමාරතුංග මහත්මිය ඉස්මතු කළ අතර, අඛණ්ඩ නිෂ්ක්රීයතාවය ජනතාවට සහ ජාත්යන්තර ප්රජාවට හානිකර පණිවිඩයක් යවන බවට අනතුරු ඇඟවූවාය.
බුද්ධාගමේ පවිත්රභාවය රැකගත යුතු අතර, ආගමික අධිකාරයේ ආවරණය යටතේ එහි මූලධර්ම උල්ලංඝනය කරන්නන් ගිණුම් කළ යුතුය.
ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඇමතුම
ඇයගේ ප්රකාශයේ ප්රධාන ඉල්ලීම් අතර කුමාරතුංග මහත්මිය ඉල්ලා සිටියේ:
- බෞද්ධ පූජකයන්ට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරන ලද චෝදනා විමර්ශනය කිරීම සඳහා විනිවිද දැකිය හැකි යාන්ත්රණ
- ආගමික ආයතනවල වැඩිවූ වගවීම
- වැරදි හැසිරීම් දඬුවමකින් තොරව නොපවතින බව සහතික කිරීම සඳහා නීතිමය හෝ නියාමන ක්රියාමාර්ග
ශ්රී ලංකාවට ඇති පුළුල් ඇඟවුම්
ශ්රී ලංකාවේ බුද්ධාගම ව්යවස්ථාමය වශයෙන් ආරක්ෂිත තත්ත්වයක් දරන අතර, රාජ්යය ඒ ඇදහිල්ල පෝෂණය කිරීමට සහ ආරක්ෂා කිරීමට බැඳී සිටී. ආගමික වගවීම පිළිබඳ ජනතා සංවාදය තීව්ර වී ඇති මෙම සන්දර්භය තුළ, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ සාමාන්ය පුරවැසියන් ආගමික කවයන් තුළ පවතින යැයි සිතෙන දඬුවම් රහිතභාවය කෙරෙහි කලකිරීම ප්රකාශ කරමින් සිටින අවස්ථාවකදී කුමාරතුංග මහත්මියගේ ප්රකාශය ලැබී ඇත.
මෙතරම් කැපී පෙනෙන හිටපු රාජ්ය නායිකාවකගේ ප්රකාශය ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලීම්වලට සැලකිය යුතු බරක් එකතු කිරීමට ඉඩ ඇති බවත්, ඒ හරහා රජය සහ ආගමික බලධාරීන් නොවිසඳුණු චෝදනාවලට වඩාත් සංිනිශ්චිත ලෙස ප්රතිචාර දැක්වීමට පීඩනයට ලක් විය හැකි බවත් දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ සටහන් කරති.
ප්රකාශනය වන විට රජය හෝ ප්රමුඛ බෞද්ධ බලධාරීන් විසින් කිසිදු නිල ප්රතිචාරයක් ලැබී නොතිබිණි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.