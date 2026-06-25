අතුරුදහන් වූ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 2.5 සම්බන්ධ වාර්තාව මහ බැංකුව විසින් පාර්ලිමේන්තු මුදල් කාරක සභාව ඉදිරියේ තැන්පත් කෙරේ
එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 2.5ක් අතුරුදහන් වීම සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාව පොදු මුදල් කාරක සභාව (COPF) විසින් අතට ගෙන ඇති අතර, පැහැදිලි කිරීමකින් තොරව අතුරුදහන් වූ විදේශ මුදල් පිළිබඳ වගවීම සඳහා නීති立法කාරයන් දිගින් දිගටම බලපෑම් කරමින් සිටිති.
කාරක සභාව ඉදිරියේ වාර්තාව තැන්පත් කිරීම
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව, රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණය අධීක්ෂණය කිරීමේ වගකීම දරන පාර්ලිමේන්තු ආයතනය වන COPF වෙත තම නිගමන ඔස්සේ සකස් කරන ලද වාර්තාව ලිඛිතව ඉදිරිපත් කළේය. මෙම ඉදිරිපත් කිරීම, අතුරුදහන් වූ අරමුදල් පිළිබඳ තත්ත්වය පැහැදිලි කිරීමේ අඛණ්ඩ ප්රයත්නයෙහි වැදගත් පියවරක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, එය නීති立法කාරයන් සහ මහජනතාව අතර සැලකිය යුතු අවධානයක් දිනාගෙන ඇත.
කාරක සභාව රැස්ව මහ බැංකු වාර්තාවේ අන්තර්ගතය සොයා බැලීමට කටයුතු කළ අතර, සාමාජිකයන් නිලධාරීන්ගෙන් නිගමන පිළිබඳ ප්රශ්න කිරීමට සහ මෙතරම් විශාල මුදලක් ගිණුම් විරහිතව ගිය ආකාරය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම් ඉල්ලා සිටීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
වගවීම පිළිබඳ අවධානය
ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය කටයුතු කළමනාකරණය කිරීමේ විශ්වාසය පැවරී ඇති ආයතන තුළ මූල්ය අධීක්ෂණය සහ අභ්යන්තර පාලන ක්රමවේද පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්න මෙම සිද්ධිය මගින් මතු කර ඇත. කාරක සභාවේ විපක්ෂ සාමාජිකයන් මෙම සිද්ධිය පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටීමේදී ඉතා පැහැදිලිව හඬ නැගීය.
ශ්රී ලංකාව තවමත් ආර්ථික ය立ථා ගැනීමේ ගමනේ යෙදී සිටින මෙවන් අවස්ථාවක රාජ්ය අරමුදලින් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 2.5ක් අතුරුදහන් වීම, රාජ්ය මූල්ය ආයතන හරහා දැඩි වගවීමේ යාන්ත්රණ ස්ථාපිත කිරීම සඳහා වන ඉල්ලීම් තීව්ර කර ඇත.
ඉදිරියේදී සිදුවිය හැකි දේ
මහ බැංකුව ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව සමාලෝචනය කිරීමෙන් අනතුරුව, COPF විසින් ඉදිරි පියවර පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඒ යටතේ අතිරේක සාක්ෂිකරුවන් කැඳවීම හෝ අතිරේක ලේඛන ඉල්ලා සිටීම සිදු විය හැකිය. කාරක සභාව සිය අධීක්ෂණ වගකීම ඉටු කිරීමේදී නිලධාරීන් කැඳවීමට සහ රාජ්ය ගිණුම් පරීක්ෂා කිරීමට පුළුල් බලතල සمتදිතව.
ශ්රී ලංකාව, ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල් වැඩසටහන යටතේ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යළි ගොඩනැගීමට කටයුතු කරමින් රාජ්ය මූල්ය විනයට සහ ආයතනික විනිවිදභාවයට ලබාදී ඇති ඉහළ අවධානය හමුවේ, COPF කටයුතු කරගෙන යන ආකාරය මහජනතාව සහ පාර්ලිමේන්තු නිරීක්ෂකයන් ඉතා සමීපව අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.