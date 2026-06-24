තරුණ තාරකා වෛභව් සූර්යවංශීට ඉංග්රීසි T20 සංචාරයේදී වෙනම ඇඳුම් මාරු කාමරයක්
ඉන්දීය ක්රිකට් කණ්ඩායම ඉංග්රීසිය සමඟ ඔවුන්ගේ ඉදිරි T20 තරඟාවලිය සඳහා සංචාරය කරන විට, නැගී එන ඉන්දීය යෞවන පිතිකරු වෛභව් සූර්යවංශීට වෙනම ඇඳුම් මාරු කිරීමේ පහසුකම් සලසා දෙනු ලබන අතර, මෙම තීරණය ක්රිකට් ආන්දෝලනයකට නොව ළමා සුභසාධන රෙගුලාසිවලට අදාළ එකකි.
වෙනම පහසුකම් සලසන්නේ ඇයි?
මෙම අසාමාන්ය කළමනාකරණ තීරණයට හේතුව වන්නේ ඉංග්රීසි ළමා ආරක්ෂණ නීතියයි. තවමත් අඩු වයස්කරුවෙකු වන සූර්යවංශීට, ඉංග්රීසියේ හා වේල්සයේ දැඩිව ක්රියාත්මක කෙරෙන ආරක්ෂණ රෙගුලාසි යටතේ වැඩිහිටි ක්රීඩකයන් සමඟ ඇඳුම් මාරු කාමරයක් පැවැත්වීම නීතිගතව ඉඩ නොදෙන ලදී. මෙම රීතිවල අරමුණ වන්නේ වෘත්තීය ක්රීඩා පරිසරවල සිටින තරුණ පුද්ගලයන් ආරක්ෂා කිරීමයි. ක්රිකට් බලධාරීන් ඒවාට අනිවාර්යයෙන් අනුගත විය යුතුය.
මේ අනුව, ඉන්දීය ජාතික කණ්ඩායමේ සම්පූර්ණ සාමාජිකයෙකු වුවද, සංචාරය තුළ ඇඳුම් මාරු කිරීමේ පහසුකම් සම්බන්ධයෙන් ඔහු සිය ජ්යෙෂ්ඨ සගයන්ගෙන් වෙන් කොට නවාතැන් ගන්වනු ලැබේ.
ලෝක වේදිකාවේ යෞවනයෙකු
සූර්යවංශී, තමාගේ නොසැලෙන ආඝාත ශිල්පය හා එතරම් ළා වයසේදී ප්රදර්ශනය කරන අසාමාන්ය සංයමය නිසා ලොව පුරා ක්රිකට් රසිකයන්ගේ සිත් ඇදගෙන ඇත. ජ්යෙෂ්ඨ ජාත්යන්තර සංචාරක කණ්ඩායමකට ඔහු ඇතුළත් කිරීම, ඉන්දීය ක්රිකට් තේරීම්කරුවන් ඔහුගේ අසාමාන්ය හැකියාව කෙරෙහි තබා ඇති ඉහළ විශ්වාසය කොතරම් ගැඹුරු දැයි කදිමට ඉස්මතු කරයි.
වෙනම ඇඳුම් මාරු කාමර පහසුකම් සුපුරුදු නොවන්නක් ලෙස පෙනී යා හැකි නමුත්, ඔහුගේ වර්ධනයට හෝ කණ්ඩායම් සහෝදරත්වයට කිසිදු බාධාවකින් තොරව, ඔහු කණ්ඩායම් සංස්කෘතියට, කණ්ඩායම් රැස්වීම්වලට හා පිට්ටනිය ආශ්රිත සූදානමට සම්පූර්ණයෙන් සම්බන්ධ කරගන්නා ලෙස කණ්ඩායම් කළමනාකරණය ක්රියා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
වෘත්තීය ක්රීඩාවේ වර්ධනය වන ප්රවණතාවක්
වෘත්තීය ක්රීඩා ක්ෂේත්රයේ මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම අපූර්ව තත්ත්වයක් නොවේ. රටවල් කිහිපයක් වැසි පරිසරවල වැඩිහිටියන් සමඟ අඩු වයස්කරුවන් සහභාගී වීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි නීතිමය රාමු පවත්වාගෙන යන අතර, සංචාරක ජාත්යන්තර කණ්ඩායම්වලට තම ගෘහස්ථ සම්ප්රදාය කෙසේ වෙතත් ආශ්රිත රාජ්යයේ නීතිවලට ගරු කිරීම අනිවාර්ය වේ.
ඉන්දීය ක්රිකට් පාලක මණ්ඩලය හා ඉංග්රීසි ක්රිකට් බලධාරීන් යන දෙපාර්ශ්වයේ ක්රිකට් පරිපාලකයන් සූදානම් කිරීම් බාධාවකින් තොරව සිදු කිරීමටත්, සූර්යවංශීගේ සංචාරක අත්දැකීම හැකිතාක් ධනාත්මක හා ප්රභූ ශ්රේණියේ ඒකක් කිරීමටත් එකට කටයුතු කරන බව දැනගන්නට ඇත.
තරුණ කලාපීය ක්රීඩකයන්ගේ වෘත්තීය ගමන් මග අනුගමනය කරන ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් රසිකයන්ට, සූර්යවංශීගේ ගමන ඉතා ආකර්ෂණීය ආදර්ශයකි; ඉහළම මට්ටමේ ව්යතිරේකී දක්ෂ තරුණ ක්රීඩකයන් ඔවුන්ගේ සුභසිද්ධිය හා ආරක්ෂාව ප්රමුඛ කරමින්ද කළමනාකරණය කළ හැකි ආකාරය ඒ හරහා මැනවින් නිරූපණය වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.