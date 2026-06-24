Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව හා ලෝක බැංකුව ආර්ථික වර්ධනය ත්වරණය කිරීමට ඩොලර් බිලියන 2ක හවුල්කාරිත්ව රාමුවක් එළිදක්වයි

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව හා ලෝක බැංකුව ආර්ථික වර්ධනය ත්වරණය කිරීමට ඩොලර් බිලියන 2ක හවුල්කාරිත්ව රාමුවක් එළිදක්වයි

ශ්‍රී ලංකාව සහ ලෝක බැංකුව එක්ව ඩොලර් බිලියන 2ක් වටිනා නව රටවල් හවුල්කාරිත්ව රාමුවක් (CPF) දියත් කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ ක්‍රියාත්මක ආර්ථික අර්බුදයෙන් මිදීමේ ප්‍රයත්නයේ සැලකිය යුතු이정표යකි.

යථා තත්ත්වයට පත්වීම සඳහා උපාය මාර්ගික සන්ධානයක්

අලුතින් එළිදක්වන ලද මෙම රාමුව, ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරි වසරවල දී තිරසාර ආර්ථික වර්ධනය කරා යොමු කිරීම සඳහා සැකසූ ව්‍යුහගත සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරයි. CPF හි මූලික අරමුණ වන්නේ පෞද්ගලික අංශයේ ව්‍යාප්තිය මගින් රැකියා නිර්මාණය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ රටේ සමස්ත ව්‍යාපාරික පරිසරය වැඩිදියුණු කිරීම ඉලක්ක කරගත් ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ මාලාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමයි.

ස්වාධීනත්වයෙන් පසු ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් මිදීමට ශ්‍රී ලංකාව ගමන් කරන තීරණාත්මක මොහොතක මෙම හවුල්කාරිත්වය ඇති වී ඇත. ලෝක බැංකුවෙන් ලැබෙන ඩොලර් බිලියන 2ක ප්‍රතිශ්‍රුතිය, රටේ ප්‍රතිසංස්කරණ ගමන් මගට සහ යළි ගොඩනැගීමේ හැකියාවට නැවත පණ ගැසුණු ජාත්‍යන්තර විශ්වාසයේ සංඥාවකි.

රාමුවේ ප්‍රධාන ස්තම්භ

  • පෞද්ගලික අංශ මූලික ආර්ථික වර්ධනය හරහා රැකියා අවස්ථා උත්තේජනය කිරීම
  • ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාරික වාතාවරණය වැඩිදියුණු කිරීමට ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රවර්ධනය කිරීම
  • දීර්ඝකාලීන මූල්‍ය තිරසාරභාවය සහ පාලනය වැඩිදියුණු කිරීමට සහාය වීම

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම

මෑත වසරවල දී දරුණු ඉන්ධන හිඟකම්, අහස උසට ඉහළ ගිය උද්ධමනය සහ දිගු විදුලි කප්පාදු දරා සිටි සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා, ප්‍රධාන බහු පාර්ශ්වීය ආයතනයක් රටේ ඉදිරි ගමනට සහාය දැක්වීමේ ठोसව ප්‍රතිශ්‍රුතියක් ලෙස මෙම රාමුව නියෝජනය වේ.

CPF, ලෝක බැංකු මූල්‍යකරණය ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ආර්ථික ප්‍රමුඛතාවන් සමග සමගාමී කරමින්, සම්බන්ධිත සංවර්ධන ආයෝජනය සඳහා සැලැස්මක් ලෙස ක්‍රියා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

රාමුවේ සාර්ථකත්වය, විශේෂයෙන් රාජ්‍ය ව්‍යවසාය කළමනාකරණය සහ ආදායම් බලමුලු ගැන්වීම හා සම්බන්ධ අංශවල ප්‍රතිශ්‍රුත ප්‍රතිසංස්කරණ ස්ථාවරව හා විනිවිදභාවයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ රජයේ හැකියාව මත බෙහෙවින් රඳා පවතිනු ඇතැයි විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙති.

CPF දියත් කිරීම, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිය සඳහා සහාය වන ජාත්‍යන්තර සහභාගීත්වයේ වර්ධනය වන ලැයිස්තුවට එකතු වන අතර, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග රටේ පවතින වැඩසටහනට අනුපූරක වේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව 2026 සංචාරක ආදායම් ඉලක්ක සමස්තයක් ලෙස සංශෝධනය කර ගෝලීය සංචාරක ක්ෂේත්‍රය විස්මයට පත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 සංචාරක ආදායම් ඉලක්ක සමස්තයක් ලෙස සංශෝධනය කර ගෝලීය සංචාරක ක්ෂේත්‍රය විස්මයට පත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර සංචාරක කර්මාන්තය තුළ කැළඹිල්ලක් ඇති කර ඇත්තේ, දිවයිනේ සංචාරක ආදායම් අගයන් සැලකිය යුතු ලෙස නැවත ගණනය කිරීමකට අදාළ බලධාරීන් කටයුතු කිරීමත්…

24 Jun 2026 Discuss
ඉහළ යන කෘෂිකාර්මික පිරිවැය සහ පතිත වන වී මිල ගැන විරෝධය පළ කරමින් දහස් ගණන් ශ්‍රී ලාංකික ගොවීන් වීදිවලට Sinhala

ඉහළ යන කෘෂිකාර්මික පිරිවැය සහ පතිත වන වී මිල ගැන විරෝධය පළ කරමින් දහස් ගණන් ශ්‍රී ලාංකික ගොවීන් වීදිවලට

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දහස් ගණන් ගොවීන් විරෝධතාවල නිරත වී ඇති අතර, ඉහළ යන කෘෂිකාර්මික නෂ්ඨාංග පිරිවැය සහ තම වී අස්වැන්නට ලැබෙන අඛණ්ඩව පහත් මිල ගැන ගැඹුරු කෝපය…

24 Jun 2026 Discuss
බොදු බල සේනා මහලේකම් ඥානසාර හිමිට එරෙහි මාස නවයක සිර දඬුවම කොළඹ මහාධිකරණය තහවුරු කරයි Sinhala

බොදු බල සේනා මහලේකම් ඥානසාර හිමිට එරෙහි මාස නවයක සිර දඬුවම කොළඹ මහාධිකරණය තහවුරු කරයි

කොළඹ මහාධිකරණය විසින් බොදු බල සේනා (බීබීඑස්) මහලේකම් පූජ්‍ය ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප කරමින්, කොළඹ මහේස්ත්‍රාත්…

24 Jun 2026 Discuss