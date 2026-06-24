Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිළිතුරු සොයයි — අටක් බරෙන් පැමිණෙන ශ්‍රී ලංකා සංචාරය

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිළිතුරු සොයයි — අටක් බරෙන් පැමිණෙන ශ්‍රී ලංකා සංචාරය

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ගෙදර පිටියේ දී ශ්‍රී ලංකාව සත්කාරකත්වය දක්වන මෙම දෙමළ ශ්‍රේණිය ඔස්සේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට්හි ඉතාමත් දුෂ්කර කාල පරිච්ඡේදයකට ගෙවෙලා ආ නාස්තිය යලි හරවා ගැනීමට දැඩි ලෙස උත්සාහ ගනු ඇත. කැරිබියන් කණ්ඩායම මෑත ටෙස්ට් ශ්‍රේණි අටෙන් හතක් පරාජය ලබා ගෙන මෙම ශ්‍රේණියට පිවිසෙන අතර, එය ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් කීර්තිය දැඩි විමර්ශනයකට ලක් කර ඇත.

පීඩනය යටතේ කණ්ඩායමක්

සංඛ්‍යා වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ගැන දරුණු කතාවක් කියයි. මෑත ටෙස්ට් තරඟ අටෙන් හතකදීම පරාජයට පත් වූ ගෙදර කණ්ඩායම, මෙම ශ්‍රේණියට ඉතාමත් දුෂ්කර ස්ථානයකින් ඇතුළු වෙයි. කෙසේ වෙතත්, ගෙදර පිටිය ඓතිහාසිකව කැරිබියන් කණ්ඩායමට ජය ගෙනදීමට ඉවහල් වූ යම් ස්වාභාවික හුරුපුරුදු බවක් සහ සුවපහසු බවක් ලබා දී ඇත.

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සඳහා, මෙම ශ්‍රේණිය ක්‍රිකට් තරඟ එකතුවකට වඩා බෙහෙවින් වැඩිය. මෑතකාලීන දුර්වල දක්ෂතා ශ්‍රේණිය ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමේ සැබෑ ගුණාත්මකභාවය නොදක්වන බව ඔප්පු කිරීමට සහ ක්‍රීඩාවේ ඉහළම මට්ටමේ සැබෑ තරඟකාරිත්වය පෙන්වීමට ලැබෙන රන් අවස්ථාවකි.

ශ්‍රී ලංකාවේ අවස්ථාව

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සඳහා, මෙම සංචාරය ප්‍රතිවාදීන්ගේ සැලෙන ස්වයං විශ්වාසය ප්‍රයෝජනයට ගැනීමේ රන් අවස්ථාවකි. ශ්‍රී ලංකාව මෑත ටෙස්ට් ක්‍රිකට්හිදී ධෛර්යජනක ලකුණු දක්වා ඇති අතර, වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ගේ පීඩාවට තව දුරටත් එකතු කළ හැකිය යන අභිලාෂයෙන් කැරිබියන් දූපත් කරා රිංගනු ඇත.

ජාත්‍යන්තර රංගනයේ දී සෑම විටෙකදීම ශ්‍රේෂ්ඨ ජයග්‍රහණ ලැබූ ද්වීපික කණ්ඩායම, ඔවුන්ගේ පිතිකැරීමේ සහ පන්දු යැවීමේ ඒකකවල ස්ථාවරත්වය සහ සහයෝගිතාව සෙවූ ගෙදර කණ්ඩායමට එරෙහිව ප්‍රයෝජනය ඉදිරිපත් කිරීමට කෙළි ළොල් වනු ඇත.

නැරඹිය යුතු දේ

  • හුරුපුරුදු ගෙදර පිටිවල දී වෙස්ට් ඉන්ඩීස්ට ඔවුන්ගේ පිතිකැරීමේ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව නැවත සොයා ගත හැකිද යන්න
  • කැරිබියන් කටාර සහ තත්ත්ව වලට ශ්‍රී ලංකාවේ අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව
  • කණ්ඩායම් දෙකේම ඉහළ පෙළේ පිතිකරුවන්ගෙන් ලැබෙන ප්‍රධාන තනි ක්‍රීඩා දැක්ම්
  • ගෙදරට හිතකර පිටිවල් මත වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වේගවත් ප්‍රහාරක ඵලදායිතාව

වෙස්ට් ඉන්ඩියන් ක්‍රිකට් සහාය කරුවෝ ගෙදර ක්‍රීඩා කිරීමේ වාසිය ඉතා අවශ්‍ය හැරවීමක් ඇති කිරීමට ප්‍රමාණවත් යැයි බලාපොරොත්තු වන විට, ශ්‍රී ලාංකික රසිකයෝ ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම මෑත ධනාත්මක ගමනේ ආවේගය ගොඩ නැගීම ඉදිරියට ගෙන යාමට ආශීර්වාද කරනු ඇත. ශ්‍රේණිය ලෝකය පුරා ක්‍රිකට් රසිකයන් සඳහා, ක්‍රමයෙන් සෑම සැසිවාරයක්ම හොඳින් නිරීක්ෂණය කරනු ඇති ජෝෂ සම්පන්න ශ්‍රී ලාංකික සහාය කරු පාදකය ද ඇතුළුව, ඉතා ආකර්ෂණීය නැරඹීමකට සැකසී ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ප්‍රංශ බිරිඳ දශකයකට වැඩි කාලයක් සිරකර අතවර කළ බවට චෝදනා එල්ල වූ පාකිස්තාන පුරුෂයෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

ප්‍රංශ බිරිඳ දශකයකට වැඩි කාලයක් සිරකර අතවර කළ බවට චෝදනා එල්ල වූ පාකිස්තාන පුරුෂයෙකු අත්අඩංගුවට

තම ප්‍රංශ බිරිඳ සහ දරුවන් වසර 12කට අධික කාලයක් නිවස තුළ සිරකර අඛණ්ඩ අතවරයන්ට ලක් කළ බවට චෝදනා එල්ල වූ පුරුෂයෙකු පාකිස්තාන බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.…

24 Jun 2026 Discuss
2026 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අගෝස්තු 9 දින තහවුරු කෙරේ Sinhala

2026 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අගෝස්තු 9 දින තහවුරු කෙරේ

2026 වර්ෂයේ 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අගෝස්තු 9 වන දින පැවැත්වීමට නියමිත බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිල වශයෙන් තහවුරු කර ඇති බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ඒ.කේ.එස්.…

24 Jun 2026 Discuss
චාමරී අතාපත්තු අද්විතීය ගෝලීය ක්‍රිකට් ột්‍ථානයකින් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

චාමරී අතාපත්තු අද්විතීය ගෝලීය ක්‍රිකට් ột්‍ථානයකින් ඉතිහාසය රචනා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දීප්තිමත් පිතිකරු වාර්තා පොතේ තම නම සටහන් කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායිකා චාමරී අතාපත්තු, ඉන්දපූර්ව කිසිදු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුට —…

24 Jun 2026 Discuss