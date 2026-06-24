Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ඇමරිකානු නිෂ්පාදිත හෙලිකොප්ටර් දහයක් භාරදෙයි

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ඇමරිකානු නිෂ්පාදිත හෙලිකොප්ටර් දහයක් භාරදෙයි

එක්සත් ජනපදය විසින් TH-57 සී රේන්ජර් හෙලිකොප්ටර් දහයක් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට නිල වශයෙන් හස්තාන්තර කර ඇති අතර, මෙය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සහයෝගිතාවයේ සැලකිය යුතු이정표වක් සනිටුහන් කරමින් දිවයිනේ ගුවන් හැකියාවන් සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් කරයි.

බෙල් 206 ගුවන් යානා කණ්ඩායමක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

ටෙක්සාස් හිදී නිෂ්පාදිත හා බහුලව පිළිගත් බෙල් 206 නිර්මාණය පදනම් කරගත් මෙම හෙලිකොප්ටර් දහය, වොෂින්ටනය හා කොළඹ අතර වර්ධනය වන උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වය අවධාරණය කළ නිල උත්සවයකදී භාරදෙන ලදී. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ භ්‍රාමක පියාපත් පුහුණු වැඩසටහන පුළුල් කිරීමේදී මෙම ගුවන් යානා මූලික කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ජාත්‍යන්තරව ඔප්පු කළ ගුවන් යානා හරහා පුහුණු නියමුවන්ට අත්දැකීම් ලබාගැනීමට අවකාශ සැලසෙනු ඇත.

සෙවීම් හා බේරාගැනීමේ සහ මුහුදු ආරක්ෂාවේ හැකියාවන් ශක්තිමත් කිරීම

නියමු පුහුණුවෙන් ඔබ්බට, හස්තාන්තර කරන ලද හෙලිකොප්ටර් ශ්‍රී ලංකාවේ සෙවීම් හා බේරාගැනීමේ මෙහෙයුම් සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කිරීමට නියමිතය. රටේ දිගු වෙරළ තීරය හා හින්දු සාගරයේ අනපේක්ෂිත ස්වභාවය හමුවේ මෙය ඉතා තීරණාත්මක හැකියාවකි. එමෙන්ම මෙම ගුවන් යානා රාජ්‍යයේ ගුවන් හා මුහුදු සීමාවන් නිරීක්ෂණය කර ආරක්ෂා කිරීමේ ගුවන් හමුදාවේ හැකියාව ද තහවුරු කිරීමට දායක වන අතර, දිගුකාලීන මෙහෙයුම් අවශ්‍යතා ද ඉෂ්ට කෙරෙනු ඇත.

විපත් සූදානම ශක්තිමත් වේ

මෙම හස්තාන්තරය ශ්‍රී ලංකාවේ විපත් ප්‍රතිචාර සූදානම ද ශක්තිමත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ගංවතුර සහන, වෙරළාශ්‍රිත හදිසි අවස්ථා සහ මානවීය මෙහෙයුම් වැනි — ශ්‍රී ලංකාව නිතර මුහුණ දෙන — අවස්ථාවලදී හෙලිකොප්ටර් අත්‍යවශ්‍ය සම්පතකි. විශාල හා වඩා හැකියාවෙන් යුත් භ්‍රාමක ගුවන් යානා කණ්ඩායමක් සතුව තිබීම, ස්වාභාවික විපත් ඇති වූ විට ගුවන් හමුදාවට වඩාත් ශීඝ්‍රව හා ඵලදායී ලෙස ප්‍රතිචාර දැක්වීමට හැකියාව ලබා දෙයි.

ගැඹුරු වන ආරක්ෂක හවුල්කාරිත්වය

මෙම භාරදීම ශ්‍රී ලංකාව හා එක්සත් ජනපදය අතර ගැඹුරු වෙමින් පවතින ආරක්ෂාව හා සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ පුළුල් ප්‍රවණතාවක් පිළිබිඹු කරයි. මෙවැනි ඇමරිකානු සහාය ස්පර්ශ කළ හැකි හමුදා සම්පත් සැපයීමට පමණක් නොව, ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපයේ උපායමාර්ගිකව වැදගත් හවුල්කරුවෙකු ලෙස ශ්‍රී ලංකාව සමඟ එක්සත් ජනපදය දිගින් දිගටම සම්බන්ධ ව සිටීමේ සංඥාවක් ද වෙයි.

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ මෙම ගුවන් යානා සක්‍රීය සේවයට ඇතුළත් කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, අවශ්‍ය තාක්ෂණික ඇගැයීම් සම්පූර්ණ වීමෙන් ශීඝ්‍රයෙන් පුහුණු මෙහෙයුම් ආරම්භ කිරීමට නියමිත ය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චාමරී අතාපත්තුගේ අදීතීය ශතකයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අර්ධ අවසන් පූර්ව සිහිනය නැවත දල්වයි Sinhala

චාමරී අතාපත්තුගේ අදීතීය ශතකයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අර්ධ අවසන් පූර්ව සිහිනය නැවත දල්වයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායිකා චාමරී අතාපත්තු විශ්මය ජනක ශතකයක් ලබා දෙමින් සිය කණ්ඩායමේ අර්ධ අවසන් පූර්ව සුදුසුකම් ලැබීමේ බලාපොරොත්තු ජීවමාන කරවූ…

24 Jun 2026 Discuss
ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි: ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වන රෝග පැතිරීම රටේ මහජන සෞඛ්‍ය සේවාවන් අනතුරේ හෙළයි Sinhala

ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි: ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වන රෝග පැතිරීම රටේ මහජන සෞඛ්‍ය සේවාවන් අනතුරේ හෙළයි

බිහිවෙමින් පවතින මහජන සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු රෝග වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එය දිනෙන් දින අඩපණ වෙමින් පවතින රටේ මහජන සෞඛ්‍ය යටිතල…

24 Jun 2026 Discuss
IMF තාක්ෂණික කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය ජූනි මස අවසාන දක්වා දීර්ඝ වෙයි Sinhala

IMF තාක්ෂණික කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය ජූනි මස අවසාන දක්වා දීර්ඝ වෙයි

ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ (IMF) කාර්ය මණ්ඩල නියෝජිත කණ්ඩායමක් දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින අතර, දිවයිනේ සක්‍රිය ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ගෝලීය ණය…

24 Jun 2026 Discuss