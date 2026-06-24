එක්සත් ජනපදය ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ඇමරිකානු නිෂ්පාදිත හෙලිකොප්ටර් දහයක් භාරදෙයි
එක්සත් ජනපදය විසින් TH-57 සී රේන්ජර් හෙලිකොප්ටර් දහයක් ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට නිල වශයෙන් හස්තාන්තර කර ඇති අතර, මෙය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සහයෝගිතාවයේ සැලකිය යුතු이정표වක් සනිටුහන් කරමින් දිවයිනේ ගුවන් හැකියාවන් සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් කරයි.
බෙල් 206 ගුවන් යානා කණ්ඩායමක් ශ්රී ලංකාවට පැමිණේ
ටෙක්සාස් හිදී නිෂ්පාදිත හා බහුලව පිළිගත් බෙල් 206 නිර්මාණය පදනම් කරගත් මෙම හෙලිකොප්ටර් දහය, වොෂින්ටනය හා කොළඹ අතර වර්ධනය වන උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වය අවධාරණය කළ නිල උත්සවයකදී භාරදෙන ලදී. ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ භ්රාමක පියාපත් පුහුණු වැඩසටහන පුළුල් කිරීමේදී මෙම ගුවන් යානා මූලික කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ජාත්යන්තරව ඔප්පු කළ ගුවන් යානා හරහා පුහුණු නියමුවන්ට අත්දැකීම් ලබාගැනීමට අවකාශ සැලසෙනු ඇත.
සෙවීම් හා බේරාගැනීමේ සහ මුහුදු ආරක්ෂාවේ හැකියාවන් ශක්තිමත් කිරීම
නියමු පුහුණුවෙන් ඔබ්බට, හස්තාන්තර කරන ලද හෙලිකොප්ටර් ශ්රී ලංකාවේ සෙවීම් හා බේරාගැනීමේ මෙහෙයුම් සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු කිරීමට නියමිතය. රටේ දිගු වෙරළ තීරය හා හින්දු සාගරයේ අනපේක්ෂිත ස්වභාවය හමුවේ මෙය ඉතා තීරණාත්මක හැකියාවකි. එමෙන්ම මෙම ගුවන් යානා රාජ්යයේ ගුවන් හා මුහුදු සීමාවන් නිරීක්ෂණය කර ආරක්ෂා කිරීමේ ගුවන් හමුදාවේ හැකියාව ද තහවුරු කිරීමට දායක වන අතර, දිගුකාලීන මෙහෙයුම් අවශ්යතා ද ඉෂ්ට කෙරෙනු ඇත.
විපත් සූදානම ශක්තිමත් වේ
මෙම හස්තාන්තරය ශ්රී ලංකාවේ විපත් ප්රතිචාර සූදානම ද ශක්තිමත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ගංවතුර සහන, වෙරළාශ්රිත හදිසි අවස්ථා සහ මානවීය මෙහෙයුම් වැනි — ශ්රී ලංකාව නිතර මුහුණ දෙන — අවස්ථාවලදී හෙලිකොප්ටර් අත්යවශ්ය සම්පතකි. විශාල හා වඩා හැකියාවෙන් යුත් භ්රාමක ගුවන් යානා කණ්ඩායමක් සතුව තිබීම, ස්වාභාවික විපත් ඇති වූ විට ගුවන් හමුදාවට වඩාත් ශීඝ්රව හා ඵලදායී ලෙස ප්රතිචාර දැක්වීමට හැකියාව ලබා දෙයි.
ගැඹුරු වන ආරක්ෂක හවුල්කාරිත්වය
මෙම භාරදීම ශ්රී ලංකාව හා එක්සත් ජනපදය අතර ගැඹුරු වෙමින් පවතින ආරක්ෂාව හා සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ පුළුල් ප්රවණතාවක් පිළිබිඹු කරයි. මෙවැනි ඇමරිකානු සහාය ස්පර්ශ කළ හැකි හමුදා සම්පත් සැපයීමට පමණක් නොව, ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපයේ උපායමාර්ගිකව වැදගත් හවුල්කරුවෙකු ලෙස ශ්රී ලංකාව සමඟ එක්සත් ජනපදය දිගින් දිගටම සම්බන්ධ ව සිටීමේ සංඥාවක් ද වෙයි.
ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ මෙම ගුවන් යානා සක්රීය සේවයට ඇතුළත් කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, අවශ්ය තාක්ෂණික ඇගැයීම් සම්පූර්ණ වීමෙන් ශීඝ්රයෙන් පුහුණු මෙහෙයුම් ආරම්භ කිරීමට නියමිත ය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.