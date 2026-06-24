අන්තර්ජාල වංචා මෙහෙයුම් සඳහා නැගී එන මධ්යස්ථානයක් ලෙස ශ්රී ලංකාව හඳුනාගැනේ — කලාපීය වංචා ජාල පුළුල් වෙයි
සයිබර් වංචා හොට්ස්පොට් ලැයිස්තුවට දූපත් රාජ්යය එක්වෙයි
නික්කේ ආසියා වාර්තාවකට අනුව, කම්බෝඩියාව සහ මියන්මාරය කේන්ද්ර කරගෙන ක්රියාත්මක වූ වංචා ජාල ක්රමක්රමයෙන් ශ්රී ලංකාව දෙසට සිය කටයුතු මාරු කිරීමත් සමඟ, ශ්රී ලංකාව ආසියාවේ සංවිධිත අන්තර්ජාල වංචා මෙහෙයුම් සඳහා වැදගත් නව මධ්යස්ථානයක් ලෙස මතු වී ඇති අතර, එය ජාත්යන්තර සැලකිල්ල දිනාගෙන ඇත.
සයිබර් අපරාධයේ වෙනස්වන දර්ශනය
වසර ගණනාවක් තිස්සේ කම්බෝඩියාව සහ මියන්මාරය විශාල පරිමාණ අන්තර්ජාල වංචා සංවිධානවල ප්රධාන කඳවුරු ලෙස හඳුනාගෙන තිබූ අතර, ඒවායෙන් බොහොමයක් ජාතාන්තරව ගොදුරු කරගනිමින් වංචා සිදු කිරීමට මිනිස් ජාවාරම් හරහා ගෙනෙන ලද පුද්ගලයින් යොදාගත් සංකීර්ණවල ක්රියාත්මක විය. එම රටවල ජාත්යන්තර පීඩනය සහ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම තීව්ර වීමත් සමඟ, අපරාධ ජාල විකල්ප ස්ථාන සොයා යාමට පෙළඹුණු අතර ශ්රී ලංකාව ඔවුන්ගේ කැමති ගමනාන්ත රාශියෙන් එකක් බවට පත්ව ඇතැයි වාර්තා වෙයි.
දශක ගණනාවකින් රටට මුහුණ දීමට සිදුවූ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව අස්ථිර ආර්ථික යථාතත්ත්වයකට පත්වීමට ශ්රී ලංකාව තවමත් උත්සාහ දරන මෙවන් වකවානුවක, ගනුදෙනු රහිත සංවිධිත අපරාධවලට රට නිරාවරණය වීම පිළිබඳ ගරා වැදෙන ප්රශ්න මෙම වර්ධනය මතු කරයි.
මෙම වංචා මෙහෙයුම් ක්රියාත්මක වන ආකාරය
අන්තර්ජාල වංචා මධ්යස්ථාන සාමාන්යයෙන් ක්රියාත්මක වන්නේ, බොහෝ විට රැකියා නාමයෙන් රවටා ගෙනෙන ලද සේවකයින් ලොව පුරා නොදන්නා පුද්ගලයින් ඉලක්ක කරමින් රොමාන්තික වංචා, ගුප්තකේතන මුදල් වංචා සහ වෙනත් ඩිජිටල් රැවටීම් සිදු කිරීමට යොදාගන්නා, පාලිත සංකීර්ණ හරහාය. මෙම වංචා ක්රමවලින් ගොදුරු වූ අය ලෝකය පුරා සමස්තයක් ලෙස ඩොලර් බිලියන ගණනක් අහිමි කරගෙන ඇත.
- සේවකයින් බොහෝ විට අනෙකුත් රටවලින් ජාවාරම් කෙරෙන අතර ඔවුන් කැමැත්තට විරුද්ධව රඳවාගනු ලැබේ
- මෙහෙයුම්වලට ව්යාජ ආයෝජන වේදිකා ඇතුළු සූක්ෂ්ම වංචා ක්රමෝපායන් යොදාගනු ලැබේ
- සංවිධාන දුර්වල නියාමන පරිසරයන් සහ දූෂණය ප්රයෝජනයට ගෙන කඳවුරු පිහිටුවාගනියි
- ලාභ බහු අධිකරණ ස්ථාන හරහා විහිදෙන සංකීර්ණ මූල්ය ජාල හරහා සෝදා හරිනු ලැබේ
ශ්රී ලංකාවට ඇති ඇඟවීම්
ජාත්යන්තර මූල්ය ආයතන සහ විදේශ ආයෝජකයින්ට පාලන විශ්වාසනීයත්වය ඔප්පු කිරීමට දැනටමත් පීඩනයට ලක්ව සිටින රටක් ලෙස, ශ්රී ලංකාව නැගී එන මධ්යස්ථානයක් ලෙස හඳුනාගැනීම කලකිරවනසුළු වර්ධනයකි. මුදල් විශේෂ ක්රියාකාරක බලකාය (FATF) වැනි ආයතන විසින් ජාත්යන්තර මූල්ය ප්රවාහ නිරීක්ෂණය සහ ගනුදෙනු රහිත අපරාධ ප්රතිරෝධය සමීපව ගවේෂණය කරනු ලබන අතර, ශ්රී ලංකාව සංවිධිත අපරාධ සඳහා ලිහිල් පරිසරයක් ලෙස ලෝකයේ දෘෂ්ටිකෝණය ගොඩනැගේ නම් ඈත-ගාමී ප්රතිවිපාක ඇතිවිය හැකිය.
ශ්රී ලංකාව මෙම ලැයිස්තුවට ඇතුළත් වීම, රට කලාපීය සයිබර් අපරාධ පරිසර පද්ධතියේ ස්ථිර කොටසක් බවට පත්වීම වළකාලීම සඳහා දේශසීමා පාලනය, මූල්ය අධීක්ෂණය සහ ඒකාබද්ධ ආයතනික සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට බලධාරීන්ට ඇති හදිසි අවශ්යතාව පෙන්නුම් කරයි.
හදිසි ක්රියාමාර්ගයක් සඳහා ඇරයුම
ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයින් සහ මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයින් නිතර නිතර අවධාරණය කර ඇත්තේ, මෙම මෙහෙයුම් විසඳීම සඳහා හුදකලා අත්අඩංගුවට ගැනීම්වලට වඩා වැඩි යමක් අවශ්ය බවත් — ක්රමානුකූල ප්රතිසංස්කරණ, කලාපීය සහයෝගිතාව සහ ශක්තිමත් දේශපාලන කැමැත්ත අත්යවශ්ය බවත්ය. ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන්, මෙම අපරාධ ජාල රටේ වෙරළට ව්යාප්ත වීමෙන්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.