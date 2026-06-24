Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කලුතර පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකු රු. 900,000ක්賄賂 수수 현행범으로 체포

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කලුතර පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකු රු. 900,000ක්賄賂 수수 현행범으로 체포

කලුතර පොලිස් මූලස්ථානයේ විශේෂ අපරාධ පරීක්ෂණ කාර්යාංශයට අනුයුක්ත පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකු, ව්‍යාපාරිකයෙකුගෙන් රුපියල් 900,000ක අල්ලසක් භාර ගනිද්දී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කරනු ලැබුවේ, රටේ ප්‍රධාන දූෂණ විරෝධී ආයතනය වන අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ (CIABOC) නිලධාරීන් විසින්, සූක්ෂ්ම ලෙස සම්බන්ධීකරණය කරන ලද රහස් මෙහෙයුමක් මඟිනි.

නිලධාරියා අතටම අල්ලස් ගනිද්දී අල්ලා ගැනේ

තවමත් නිල වශයෙන් හඳුනාගෙන නොමැති එම පරීක්ෂකවරයා, සම්බන්ධ ව්‍යාපාරිකයාගෙන් මහත් මුදලක් අතට ගන්නා මොහොතේදීම අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය. දූෂිත නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන්ට එරෙහිව CIABOC විසින් දිගට ම ගෙනයන මෙහෙයුම් අතරේ, මෙය තවත් සැලකිය යුතු පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

CIABOC හි දූෂණ විරෝධී කටයුතු දිගටම

මෙම නවතම අත්අඩංගුවට ගැනීම, ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සේවය තුළ, විශේෂයෙන් ම විශේෂිත පරීක්ෂණ වගකීම් භාර ගත් නිලධාරීන් අතර පවතින දූෂණය පිළිබඳ වර්ධනය වන කනස්සල්ල ඉස්මතු කරයි. විශේෂ අපරාධ පරීක්ෂණ කාර්යාංශය බරපතල සාපරාධී කරුණු හසුරුවීමට නියමිත ආයතනයක් වන බැවින්, අත්අඩංගුවට ගත් නිලධාරියාට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරන ලද චෝදනා, නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය සඳහා වඩාත් ම කලකිරීමට කරුණක් වී ඇත.

CIABOC කොමිෂන් සභාව පසුගිය මාස කිහිපය තුළ ඉතා ක්‍රියාශීලී ව කටයුතු කරමින්, පෞද්ගලික මූල්‍යමය ලාභ සඳහා තම තනතුරු අනිසි ලෙස භාවිත කරන රාජ්‍ය නිලධාරීන් සම්බන්ධ නඩු හඹා යමින් සිටී. ඕනෑම අල්ලස් හෝ දූෂණ සිදුවීමක් සිය නිල මාර්ග ඔස්සේ වාර්තා කරන ලෙස කොමිෂන් සභාව ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

අත්අඩංගුවට ගත් පරීක්ෂකවරයා අදාළ අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අතර, එම සිද්ධිය සම්බන්ධ පරීක්ෂණ දිගටම කරගෙන යනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයින පුරා මර්දන ව්‍යාපාරයට හමුදාව යොදවයි Sinhala

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයින පුරා මර්දන ව්‍යාපාරයට හමුදාව යොදවයි

තීව්‍ර වන ඩෙංගු තර්ජනයට එරෙහිව සටන් කිරීමට සන්නද්ධ හමුදාව සූදානම් දිවයින පුරා වාර්තා වන ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඛණ්ඩව ඉහළ යමින් පවතින අතර, ගොඩනැගෙමින් තිබෙන…

24 Jun 2026 Discuss
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට හෙලිකොප්ටර් දහයක් ප්‍රධානය කරයි Sinhala

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට හෙලිකොප්ටර් දහයක් ප්‍රධානය කරයි

එක්සත් ජනපදය විසින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ප්‍රදානය කරන ලද හෙලිකොප්ටර් දහයක් නිල වශයෙන් භාරදීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් ආරක්ෂා සමත්ත්වයන් සැලකිය යුතු ලෙස…

24 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ජාතික සංවර්ධනය ඉලක්ක කරගත් ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන 2ක ලෝක බැංකු හවුල්කාරිත්වයක් තහවුරු කරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ජාතික සංවර්ධනය ඉලක්ක කරගත් ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන 2ක ලෝක බැංකු හවුල්කාරිත්වයක් තහවුරු කරගනී

ශ්‍රී ලංකාව සහ ලෝක බැංකුව එක්ව ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන දෙකක් වටිනා නව රටවල් හවුල්කාරිත්ව රාමුවක් දියත් කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ කෙරෙන් ආර්ථික ය立直 ගෙන යාම සහ…

24 Jun 2026 Discuss