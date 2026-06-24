Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

IDL සමාගම කඩුවෙල MOH කාර්යාලයට නව ජීවයක් ලබාදෙයි — ප්‍රජා කැපවීමේ ප්‍රකාශනයක්

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
IDL සමාගම කඩුවෙල MOH කාර්යාලයට නව ජීවයක් ලබාදෙයි — ප්‍රජා කැපවීමේ ප්‍රකාශනයක්

ඉන්ටර්නැෂනල් ඩිස්ටිලර්ස් ලිමිටඩ් (IDL) සමාගම 2026 මැයි 6 වැනි දින, කඩුවෙල නගරයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී (MOH) කාර්යාලය සම්පූර්ණයෙන් නවීකරණය කර නැවත විවෘත කිරීමේ උත්සවය සංවිධානය කරමින්, සිය ප්‍රජා සහභාගීත්ව ගමනේ සුවිශේෂ이정표ක් සනිටුහන් කළේය. මෙම අවස්ථාව, සමාගමේ එම ප්‍රදේශය සමඟ ගැඹුරින් මුල් බැස ගත් සම්බන්ධතාවය ඉස්මතු කළේය.

මෙම උත්සවයට IDL හි ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකත්වය, පළාත් නිලධාරීන් සහ ප්‍රජා ආශ්‍රිත පාර්ශ්වකරුවන් එක්ව, සමාගම විසින් නිර්වචනය කරනු ලබන, ක්‍රියාකාරීත්වය පවත්වාගෙන යන ප්‍රජාවන්හි යහසිරිය සඳහා දිගුකාලීනව දරනු ලබන කැපවීම සමරන ලදී.

කඩුවෙල නගරය සඳහා ඓතිහාසික 身ඟසාලකයක්

MOH කාර්යාලයේ නවීකරණය, මූලික මට්ටමේ පොදු සෞඛ්‍ය යටිතල පහසුකම් සඳහා ගෙවන ලද සෘජු ආයෝජනයක් නියෝජනය කරයි. කඩුවෙල MOH කාර්යාලය, ප්‍රාථමික සෞඛ්‍යාරක්ෂා මඟ පෙන්වීම, මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය සේවා සහ රෝග වැළැක්වීමේ සහාය සොයන පදිංචිකරුවන් සඳහා තීරණාත්මක සම්බන්ධතා ස්ථානයක් ලෙස සේවය කරන අතර, එම නවීකරණය ප්‍රදේශයේ දහස් ගණන් පවුල්වලට ස්පර්ශ කළ හැකි ප්‍රතිලාභයක් ලබාදෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ආසවනය කිරීමේ සමාගම්වලින් එකක් වන IDL, තමන් සැලකිය යුතු ක්‍රියාත්මක පැවැත්මක් පවත්වාගෙන යන ප්‍රදේශවලට ආපසු ලබාදීමේ පුළුල් දර්ශනයේ කොටසක් ලෙස මෙම මුලපිරීම ස්ථානගත කර ඇත.

ආයතනික වගකීම ක්‍රියාවෙන් ඔප්පු කිරීම

මෙම ව්‍යාපෘතිය, විශේෂයෙන් සෞඛ්‍ය හා ප්‍රජා යටිතල පහසුකම් ක්ෂේත්‍රවල පොදු පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සම්පත් යොමු කරන ශ්‍රී ලාංකික ආයතනික ක්ෂේත්‍රය අතරේ වර්ධනය වෙමින් පවතින ප්‍රවණතාවක් පිළිබිඹු කරයි. ක්‍රියාත්මක රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය පහසුකමක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමෙන්, IDL ගේ දායකත්වය, ස්ථානීය මට්ටමේ සේවා සැපයීම කෙරෙහි ක්ෂණික හා දිගුකාලීන බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

නැවත විවෘත කිරීමේ උත්සවය නිසි විධිමත් බවකින් සිදු කෙරුණු අතර, දිවයිනේ ප්‍රජා සංවර්ධනය ස්ථාවර ලෙස ඉදිරියට ගෙනයාම සඳහා ආදර්ශයක් ලෙස පෞද්ගලික අංශය හා රාජ්‍ය ආයතන අතර සහකාරිත්වය කෙරෙහි අවධානය යොමු විය.

නවීකරණය කරන ලද පහසුකම දැන් සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක වන අතර, කඩුවෙල පදිංචිකරුවන්ට අත්‍යාවශ්‍ය පොදු සෞඛ්‍ය සේවාවන් ලබාගැනීමට වැඩිදියුණු පරිසරයක් සලසා දෙයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයින පුරා මර්දන ව්‍යාපාරයට හමුදාව යොදවයි Sinhala

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයින පුරා මර්දන ව්‍යාපාරයට හමුදාව යොදවයි

තීව්‍ර වන ඩෙංගු තර්ජනයට එරෙහිව සටන් කිරීමට සන්නද්ධ හමුදාව සූදානම් දිවයින පුරා වාර්තා වන ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඛණ්ඩව ඉහළ යමින් පවතින අතර, ගොඩනැගෙමින් තිබෙන…

24 Jun 2026 Discuss
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට හෙලිකොප්ටර් දහයක් ප්‍රධානය කරයි Sinhala

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට හෙලිකොප්ටර් දහයක් ප්‍රධානය කරයි

එක්සත් ජනපදය විසින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ප්‍රදානය කරන ලද හෙලිකොප්ටර් දහයක් නිල වශයෙන් භාරදීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් ආරක්ෂා සමත්ත්වයන් සැලකිය යුතු ලෙස…

24 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ජාතික සංවර්ධනය ඉලක්ක කරගත් ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන 2ක ලෝක බැංකු හවුල්කාරිත්වයක් තහවුරු කරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ජාතික සංවර්ධනය ඉලක්ක කරගත් ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන 2ක ලෝක බැංකු හවුල්කාරිත්වයක් තහවුරු කරගනී

ශ්‍රී ලංකාව සහ ලෝක බැංකුව එක්ව ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන දෙකක් වටිනා නව රටවල් හවුල්කාරිත්ව රාමුවක් දියත් කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ කෙරෙන් ආර්ථික ය立直 ගෙන යාම සහ…

24 Jun 2026 Discuss