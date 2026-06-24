IDL සමාගම කඩුවෙල MOH කාර්යාලයට නව ජීවයක් ලබාදෙයි — ප්රජා කැපවීමේ ප්රකාශනයක්
ඉන්ටර්නැෂනල් ඩිස්ටිලර්ස් ලිමිටඩ් (IDL) සමාගම 2026 මැයි 6 වැනි දින, කඩුවෙල නගරයේ සෞඛ්ය වෛද්ය නිලධාරී (MOH) කාර්යාලය සම්පූර්ණයෙන් නවීකරණය කර නැවත විවෘත කිරීමේ උත්සවය සංවිධානය කරමින්, සිය ප්රජා සහභාගීත්ව ගමනේ සුවිශේෂ이정표ක් සනිටුහන් කළේය. මෙම අවස්ථාව, සමාගමේ එම ප්රදේශය සමඟ ගැඹුරින් මුල් බැස ගත් සම්බන්ධතාවය ඉස්මතු කළේය.
මෙම උත්සවයට IDL හි ජ්යෙෂ්ඨ නායකත්වය, පළාත් නිලධාරීන් සහ ප්රජා ආශ්රිත පාර්ශ්වකරුවන් එක්ව, සමාගම විසින් නිර්වචනය කරනු ලබන, ක්රියාකාරීත්වය පවත්වාගෙන යන ප්රජාවන්හි යහසිරිය සඳහා දිගුකාලීනව දරනු ලබන කැපවීම සමරන ලදී.
කඩුවෙල නගරය සඳහා ඓතිහාසික 身ඟසාලකයක්
MOH කාර්යාලයේ නවීකරණය, මූලික මට්ටමේ පොදු සෞඛ්ය යටිතල පහසුකම් සඳහා ගෙවන ලද සෘජු ආයෝජනයක් නියෝජනය කරයි. කඩුවෙල MOH කාර්යාලය, ප්රාථමික සෞඛ්යාරක්ෂා මඟ පෙන්වීම, මාතෘ හා ළමා සෞඛ්ය සේවා සහ රෝග වැළැක්වීමේ සහාය සොයන පදිංචිකරුවන් සඳහා තීරණාත්මක සම්බන්ධතා ස්ථානයක් ලෙස සේවය කරන අතර, එම නවීකරණය ප්රදේශයේ දහස් ගණන් පවුල්වලට ස්පර්ශ කළ හැකි ප්රතිලාභයක් ලබාදෙයි.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ ආසවනය කිරීමේ සමාගම්වලින් එකක් වන IDL, තමන් සැලකිය යුතු ක්රියාත්මක පැවැත්මක් පවත්වාගෙන යන ප්රදේශවලට ආපසු ලබාදීමේ පුළුල් දර්ශනයේ කොටසක් ලෙස මෙම මුලපිරීම ස්ථානගත කර ඇත.
ආයතනික වගකීම ක්රියාවෙන් ඔප්පු කිරීම
මෙම ව්යාපෘතිය, විශේෂයෙන් සෞඛ්ය හා ප්රජා යටිතල පහසුකම් ක්ෂේත්රවල පොදු පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සම්පත් යොමු කරන ශ්රී ලාංකික ආයතනික ක්ෂේත්රය අතරේ වර්ධනය වෙමින් පවතින ප්රවණතාවක් පිළිබිඹු කරයි. ක්රියාත්මක රාජ්ය සෞඛ්ය පහසුකමක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමෙන්, IDL ගේ දායකත්වය, ස්ථානීය මට්ටමේ සේවා සැපයීම කෙරෙහි ක්ෂණික හා දිගුකාලීන බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
නැවත විවෘත කිරීමේ උත්සවය නිසි විධිමත් බවකින් සිදු කෙරුණු අතර, දිවයිනේ ප්රජා සංවර්ධනය ස්ථාවර ලෙස ඉදිරියට ගෙනයාම සඳහා ආදර්ශයක් ලෙස පෞද්ගලික අංශය හා රාජ්ය ආයතන අතර සහකාරිත්වය කෙරෙහි අවධානය යොමු විය.
නවීකරණය කරන ලද පහසුකම දැන් සම්පූර්ණයෙන් ක්රියාත්මක වන අතර, කඩුවෙල පදිංචිකරුවන්ට අත්යාවශ්ය පොදු සෞඛ්ය සේවාවන් ලබාගැනීමට වැඩිදියුණු පරිසරයක් සලසා දෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.