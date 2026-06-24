Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

PTA නීතිය පිළිගත හැකි නීති මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය නොකළහොත් GSP+ වෙළඳ වරප්‍රසාද අහිමිවිය හැකිය — ජී.එල්. පීරිස් අනතුරු අඟවයි

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
PTA නීතිය පිළිගත හැකි නීති මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය නොකළහොත් GSP+ වෙළඳ වරප්‍රසාද අහිමිවිය හැකිය — ජී.එල්. පීරිස් අනතුරු අඟවයි

හිටපු විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස්, වත්මන් ජාතික ජනබලවේගය රජය, මතභේදාත්මක ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල නීතියකින් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට අපොහොසත් වුවහොත්, යුරෝපීය සංගමයේ GSP+ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වරප්‍රසාදිත වෙළඳ තත්ත්වය බරපතල අවදානමකට ලක්විය හැකි බව දැඩි ලෙස අනතුරු අඟවා ඇත.

තර්ජනයට ලක්ව ඇති තීරණාත්මක වෙළඳ ජීවන රේඛාව

GSP+ එකඟතාව යටතේ ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට යුරෝපීය වෙළඳපොළවලට භාණ්ඩ ඇතුළත් කිරීමේදී සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරන ලද තීරුබදු ප්‍රතිලාභ හිමිවන අතර, ඇඳුම් පැළඳිලි, ධීවර සහ රබර් නිෂ්පාදන ඇතුළු ප්‍රධාන කර්මාන්තවලට ඉන් වැදගත් දිරිගැන්වීමක් ලැබේ. මෙම සහන ප්‍රදානය කෙරෙනුයේ, ජාත්‍යන්තර ආයතන දිගු කලක් තිස්සේ විවේචනය කළ ප්‍රති-ත්‍රස්ත නීතිරීති ප්‍රතිසංස්කරණය ඇතුළු, මානව හිමිකම් හා පාලනය සම්බන්ධ ප්‍රමිතීන් ගණනාවක සාර්ථක ප්‍රගතියක් රටවිසින් සනාථ කිරීම කෙරෙහි යොමු වූ කොන්දේසි යටතේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ කටයුතු අංශය හසුරවා ඇති පළපුරුදු රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයෙකු හා හිටපු අමාත්‍යවරයෙකු වන මහාචාර්ය පීරිස්, ජනබල (NPP) රජය මෙම ක්ෂේත්‍රයේ තීරණාත්මක ලෙස ක්‍රියා කළ යුතු බව අවධාරණය කළේය. PTA ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ අභිලාෂය ප්‍රකාශ කිරීම පමණකින් වසර ගණනාවක් තිස්සේ තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කළ යුරෝපීය හවුල්කරුවන් තෘප්තිමත් කිරීමට ප්‍රමාණවත් නොවනු ඇති බළ ඔහු අවධාරණය කළේය.

PTA පිළිබඳ දිගුකාලීන විවේචනය

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත, මානව හිමිකම් සංවිධාන, නීති විශේෂඥයින් සහ විදේශ රජයන් විසින් දිගු කාලයක් තිස්සේ විවේචනයට ලක් කර ඇත. ඔවුහු, එහි පුළුල් විධිවිධාන, ප්‍රමාණවත් අධිකරණ අධීක්ෂණයකින් තොරව දිගුකාලීන රඳවා ගැනීම් සිදු කිරීමට ඉඩ ප්‍රස්ථා සලසා ඇති බවත්, සුළු ජාතික ප්‍රජාවන් කෙරෙහි අසමතුලිත ලෙස බලපා ඇති බවත් තර්ක කරති. GSP+ කොන්දේසි සම්බන්ධ ශ්‍රී ලංකාවේ අනුකූලතාව පිළිබඳ සිය කාලීන සමාලෝචනවල දී EU විසින් PTA පිළිබඳ කනස්සල්ල ඊට පෙරදී ද ඉස්මතු කර ඇත.

පෙර රජයන් ගණනාවක් විසින් ප්‍රතිසංස්කරණ ලබාදීමට පොරොන්දු දී තිබූ නමුත්, සමස්ත ප්‍රතිස්ථාපන නීති කිසිවිටෙකත් සම්මත කර ගැනීමට සිදු නොවිණි. සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ විපක්ෂ දේශපාලකයින් දෙදෙනාම, ජාතික ආරක්ෂා අවශ්‍යතා සහ ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂාව අතර සමතුලිතතාවයක් ඇති කරන නීතියක් හඳුන්වා දෙන ලෙස අනුප්‍රාප්තික රජයන්ගෙන් ඉල්ලා සිට ඇත.

ජනබල රජය කෙරෙහි පීඩනය වැඩිවෙයි

මහාචාර්ය පීරිස්ගේ අනතුරු ඇඟවීම, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකගේ රජය මෙම කරුණ හදිසි නීති立法 ප්‍රමුඛතාවයක් ලෙස සලකා කටයුතු කළ යුතු බවට වන ක්‍රමයෙන් වැඩිවෙමින් පවතින පීඩනයට එක්වේ. GSP+ ලබා දෙන වරප්‍රසාදිත ප්‍රවේශය කෙරෙහි දැඩි ලෙස රඳා පවතින ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශයට, EU විසින් එම සහනය අත්හිටුවීමට හෝ ඉල්ලා ගැනීමට තීරණය කළ හොත් සැලකිය යුතු හානියක් සිදුවිය හැකිය.

මෑත වසරවල දී ඇති වූ දරුණු විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රමයෙන් ආර්ථික සුවය ලබමින් සිටින බැවින් ඔට්ටුව ඉතා ඉහළය. GSP+ ප්‍රතිලාභ නැතිවීම, දිවයිනේ පුරා සිය දහස් ගණනක් කම්කරුවන් රැකියාවේ යොදවන අපනයන කර්මාන්තයට විනාශකාරී පහරක් සිදු කරනු ඇත.

පාර්ලිමේන්තුව සිය නීති立法 න්‍යාය පත්‍රය නැවත ආරම්භ කරන විට, ශ්‍රී ලංකාවේ යුරෝපීය වෙළඳ හවුල්කරුවන්ගේ දේශීය නීතිමය අවශ්‍යතා සහ කෙලෙසා බැලීම යන දෙකටම සාර්ථකව ප්‍රතිචාර දක්විය හැකි ප්‍රති-ත්‍රස්ත නීතියක් හඳුන්වා දීම සම්බන්ධයෙන් රජය ප්‍රායෝගික පියවර ග

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව හා ලෝක බැංකුව ආර්ථික වර්ධනය ත්වරණය කිරීමට ඩොලර් බිලියන 2ක හවුල්කාරිත්ව රාමුවක් එළිදක්වයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව හා ලෝක බැංකුව ආර්ථික වර්ධනය ත්වරණය කිරීමට ඩොලර් බිලියන 2ක හවුල්කාරිත්ව රාමුවක් එළිදක්වයි

ශ්‍රී ලංකාව සහ ලෝක බැංකුව එක්ව ඩොලර් බිලියන 2ක් වටිනා නව රටවල් හවුල්කාරිත්ව රාමුවක් (CPF) දියත් කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ ක්‍රියාත්මක ආර්ථික අර්බුදයෙන් මිදීමේ…

24 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2026 සංචාරක ආදායම් ඉලක්ක සමස්තයක් ලෙස සංශෝධනය කර ගෝලීය සංචාරක ක්ෂේත්‍රය විස්මයට පත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 සංචාරක ආදායම් ඉලක්ක සමස්තයක් ලෙස සංශෝධනය කර ගෝලීය සංචාරක ක්ෂේත්‍රය විස්මයට පත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර සංචාරක කර්මාන්තය තුළ කැළඹිල්ලක් ඇති කර ඇත්තේ, දිවයිනේ සංචාරක ආදායම් අගයන් සැලකිය යුතු ලෙස නැවත ගණනය කිරීමකට අදාළ බලධාරීන් කටයුතු කිරීමත්…

24 Jun 2026 Discuss
ඉහළ යන කෘෂිකාර්මික පිරිවැය සහ පතිත වන වී මිල ගැන විරෝධය පළ කරමින් දහස් ගණන් ශ්‍රී ලාංකික ගොවීන් වීදිවලට Sinhala

ඉහළ යන කෘෂිකාර්මික පිරිවැය සහ පතිත වන වී මිල ගැන විරෝධය පළ කරමින් දහස් ගණන් ශ්‍රී ලාංකික ගොවීන් වීදිවලට

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දහස් ගණන් ගොවීන් විරෝධතාවල නිරත වී ඇති අතර, ඉහළ යන කෘෂිකාර්මික නෂ්ඨාංග පිරිවැය සහ තම වී අස්වැන්නට ලැබෙන අඛණ්ඩව පහත් මිල ගැන ගැඹුරු කෝපය…

24 Jun 2026 Discuss