ප්රංශය එහි ඉතිහාසයේ පළමු ඉබෝලා රෝගියා වාර්තා කරයි — වෛද්යවරයෙක් කොංගෝ මෙහෙවරින් සමඟ රෝගය රැගෙන යයි
මානවීය ගමනකින් පසු කොංගෝවෙන් පැමිණි වෛද්යවරයා ඉබෝලා ආසාදිත බව තහවුරු වේ
ප්රජාතාන්ත්රික කොංගෝ සමූහාණ්ඩුවේ මානවීය මෙහෙවරක නිරත වූ වෛද්යවරයෙක් ප්රංශයට ආපසු පැමිණීමෙන් අනතුරුව ඉබෝලා වෛරසයට ආසාදිත බව තහවුරු වීමත් සමඟ ප්රංශය එහි ඉතිහාසයේ පළමු ඉබෝලා රෝගියා නිල වශයෙන් වාර්තා කර ඇත.
මෙම රෝග විනිශ්චය ප්රංශ සෞඛ්ය අධිකාරීන් සඳහා ඉතා වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරන අතර, රටේ භූමිය තුළ වෛරසය ව්යාප්ත වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ඔවුහු දැන් ක්ෂණික පියවර ගනිමින් සිටිති. ආසාදිත වෛද්යවරයා ආපසු පැමිණීමෙන් පසු ඔහු හා සම්බන්ධ වූ සියලු දෙනා හඳුනාගෙන නිරීක්ෂණය කිරීමේ කටයුතු නිලධාරීන් විසින් ඉක්මනින් ආරම්භ කර ඇත.
ඉබෝලා යනු කුමක්ද?
ඉබෝලා යනු ඉබෝලා වෛරසය නිසා ඇතිවන, බොහෝ විට මාරාන්තික වන දරුණු රෝගයකි. මෙය ප්රධාන වශයෙන් මිනිසුන් සහ වෙනත් ප්රයිමේට් සතුන් ආශ්රිතව ව්යාප්ත වේ. ආසාදිත පුද්ගලයෙකුගේ ශාරීරික තරල සමඟ ඍජු සම්බන්ධතාවයෙන් රෝගය බෝ වන අතර, එය රක්තපාත උණ ඇති කිරීම සඳහා ප්රසිද්ධය. මධ්යම හා බටහිර අප්රිකාවේ ප්රජාවන් ඓතිහාසිකව මෙම රෝගයේ ව්යාප්තිවලින් දැඩි ලෙස පීඩා විඳ ඇත.
අධිකාරීන් උසස් සූදානමකින්
තහවුරු වූ රෝගියා හා සම්බන්ධව ප්රංශ සෞඛ්ය අධිකාරීන් හදිසි ක්රියා පටිපාටි ක්රියාත්මක කර ඇත. ගනු ලබන ප්රධාන පියවර අතර:
- ඉතා බෝ වන රෝග සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට සන්නද්ධ විශේෂිත වෛද්ය පහසුකමක ආසාදිත පුද්ගලයා ක්ෂණිකව හුදෙකලා කිරීම
- ආසාදනයට නිරාවරණය වී ඇති විය හැකි සියලු දෙනා හඳුනා ගැනීම සඳහා සම්බන්ධතා සොයා යෑම
- ලෝක සෞඛ්ය සංවිධානය හා අන්තර්ජාතික සෞඛ්ය ආයතන සමඟ සමීප සම්බන්ධීකරණය
- ගුවන් තොටුපළවල් හා ප්රවේශ ස්ථානවල තීව්ර සෞඛ්ය නිරීක්ෂණය
යුරෝපයට හෝ යුරෝපය හරහා ගමන් කරන ශ්රී ලාංකිකයන්ට, ශ්රී ලාංකික හා අන්තර්ජාතික සෞඛ්ය අධිකාරීන් විසින් නිකුත් කරනු ලබන ගමන් උපදෙස් පිළිපදිමින් රෝගයේ ව්යාප්තිය පිළිබඳ දැනුවත්ව සිටින ලෙස සෞඛ්ය නිලධාරීන් උපදෙස් දෙයි.
ප්රංශය ඉබෝලා රෝගියෙකු පළමු වතාවට තහවුරු කිරීම, අන්තර් සම්බන්ධිත ලෝකයක බෝවන රෝග කෙතරම් ඉක්මනින් දේශසීමා හරහා ව්යාප්ත විය හැකිද යන්නේ සිහිකැඳවීමක් ලෙස සේවය කරන අතර, ශක්තිමත් ගෝලීය සෞඛ්ය පද්ධති හා ක්ෂණික ප්රතිචාර යාන්ත්රණවල වැදගත්කම අවධාරණය කරයි.
ප්රංශ සෞඛ්ය අධිකාරීන් විසින් විමර්ශන හා සම්බන්ධතා සොයා යෑමේ කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යන විට, තවත් විස්තර නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.