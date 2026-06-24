Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ප්‍රංශය එහි ඉතිහාසයේ පළමු ඉබෝලා රෝගියා වාර්තා කරයි — වෛද්‍යවරයෙක් කොංගෝ මෙහෙවරින් සමඟ රෝගය රැගෙන යයි

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ප්‍රංශය එහි ඉතිහාසයේ පළමු ඉබෝලා රෝගියා වාර්තා කරයි — වෛද්‍යවරයෙක් කොංගෝ මෙහෙවරින් සමඟ රෝගය රැගෙන යයි

මානවීය ගමනකින් පසු කොංගෝවෙන් පැමිණි වෛද්‍යවරයා ඉබෝලා ආසාදිත බව තහවුරු වේ

ප්‍රජාතාන්ත්‍රික කොංගෝ සමූහාණ්ඩුවේ මානවීය මෙහෙවරක නිරත වූ වෛද්‍යවරයෙක් ප්‍රංශයට ආපසු පැමිණීමෙන් අනතුරුව ඉබෝලා වෛරසයට ආසාදිත බව තහවුරු වීමත් සමඟ ප්‍රංශය එහි ඉතිහාසයේ පළමු ඉබෝලා රෝගියා නිල වශයෙන් වාර්තා කර ඇත.

මෙම රෝග විනිශ්චය ප්‍රංශ සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් සඳහා ඉතා වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරන අතර, රටේ භූමිය තුළ වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ඔවුහු දැන් ක්ෂණික පියවර ගනිමින් සිටිති. ආසාදිත වෛද්‍යවරයා ආපසු පැමිණීමෙන් පසු ඔහු හා සම්බන්ධ වූ සියලු දෙනා හඳුනාගෙන නිරීක්ෂණය කිරීමේ කටයුතු නිලධාරීන් විසින් ඉක්මනින් ආරම්භ කර ඇත.

ඉබෝලා යනු කුමක්ද?

ඉබෝලා යනු ඉබෝලා වෛරසය නිසා ඇතිවන, බොහෝ විට මාරාන්තික වන දරුණු රෝගයකි. මෙය ප්‍රධාන වශයෙන් මිනිසුන් සහ වෙනත් ප්‍රයිමේට් සතුන් ආශ්‍රිතව ව්‍යාප්ත වේ. ආසාදිත පුද්ගලයෙකුගේ ශාරීරික තරල සමඟ ඍජු සම්බන්ධතාවයෙන් රෝගය බෝ වන අතර, එය රක්තපාත උණ ඇති කිරීම සඳහා ප්‍රසිද්ධය. මධ්‍යම හා බටහිර අප්‍රිකාවේ ප්‍රජාවන් ඓතිහාසිකව මෙම රෝගයේ ව්‍යාප්තිවලින් දැඩි ලෙස පීඩා විඳ ඇත.

අධිකාරීන් උසස් සූදානමකින්

තහවුරු වූ රෝගියා හා සම්බන්ධව ප්‍රංශ සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් හදිසි ක්‍රියා පටිපාටි ක්‍රියාත්මක කර ඇත. ගනු ලබන ප්‍රධාන පියවර අතර:

  • ඉතා බෝ වන රෝග සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට සන්නද්ධ විශේෂිත වෛද්‍ය පහසුකමක ආසාදිත පුද්ගලයා ක්ෂණිකව හුදෙකලා කිරීම
  • ආසාදනයට නිරාවරණය වී ඇති විය හැකි සියලු දෙනා හඳුනා ගැනීම සඳහා සම්බන්ධතා සොයා යෑම
  • ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය හා අන්තර්ජාතික සෞඛ්‍ය ආයතන සමඟ සමීප සම්බන්ධීකරණය
  • ගුවන් තොටුපළවල් හා ප්‍රවේශ ස්ථානවල තීව්‍ර සෞඛ්‍ය නිරීක්ෂණය

යුරෝපයට හෝ යුරෝපය හරහා ගමන් කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට, ශ්‍රී ලාංකික හා අන්තර්ජාතික සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් විසින් නිකුත් කරනු ලබන ගමන් උපදෙස් පිළිපදිමින් රෝගයේ ව්‍යාප්තිය පිළිබඳ දැනුවත්ව සිටින ලෙස සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් උපදෙස් දෙයි.

ප්‍රංශය ඉබෝලා රෝගියෙකු පළමු වතාවට තහවුරු කිරීම, අන්තර් සම්බන්ධිත ලෝකයක බෝවන රෝග කෙතරම් ඉක්මනින් දේශසීමා හරහා ව්‍යාප්ත විය හැකිද යන්නේ සිහිකැඳවීමක් ලෙස සේවය කරන අතර, ශක්තිමත් ගෝලීය සෞඛ්‍ය පද්ධති හා ක්ෂණික ප්‍රතිචාර යාන්ත්‍රණවල වැදගත්කම අවධාරණය කරයි.

ප්‍රංශ සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් විසින් විමර්ශන හා සම්බන්ධතා සොයා යෑමේ කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යන විට, තවත් විස්තර නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චාමරී අතාපත්තු අද්විතීය ගෝලීය ක්‍රිකට් ột්‍ථානයකින් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

චාමරී අතාපත්තු අද්විතීය ගෝලීය ක්‍රිකට් ột්‍ථානයකින් ඉතිහාසය රචනා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දීප්තිමත් පිතිකරු වාර්තා පොතේ තම නම සටහන් කරයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායිකා චාමරී අතාපත්තු, ඉන්දපූර්ව කිසිදු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුට —…

24 Jun 2026 Discuss
2026 මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 18%කට වැඩි වර්ධනයක් වාර්තා කරයි — EDB දත්ත අනාවරණය කරයි Sinhala

2026 මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 18%කට වැඩි වර්ධනයක් වාර්තා කරයි — EDB දත්ත අනාවරණය කරයි

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය (EDB) විසින් නිකුත් කරන ලද සංඛ්‍යාලේඛනවලට අනුව, 2026 මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය සැලකිය යුතු ශක්තිමත් වර්ධනයක් වාර්තා කරමින්, පෙර…

24 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් අපනයන 2026 මාසික උච්චස්ථානයකට — එක්සත් ජනපද ඉල්ලුම ප්‍රධාන හේතුව Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් අපනයන 2026 මාසික උච්චස්ථානයකට — එක්සත් ජනපද ඉල්ලුම ප්‍රධාන හේතුව

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් අංශය 2026 වර්ෂයේ ඉහළම මාසික අපනයන සංඛ්‍යාව වාර්තා කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපදයෙන් හදිසියේ ඉහළ ගිය ඉල්ලුම මෙම ජයග්‍රහණයට ප්‍රධාන හේතුව ලෙස…

24 Jun 2026 Discuss