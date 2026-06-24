Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චාමරී අතාපත්තු අද්විතීය ගෝලීය ක්‍රිකට් ột්‍ථානයකින් ඉතිහාසය රචනා කරයි

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චාමරී අතාපත්තු අද්විතීය ගෝලීය ක්‍රිකට් ột්‍ථානයකින් ඉතිහාසය රචනා කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දීප්තිමත් පිතිකරු වාර්තා පොතේ තම නම සටහන් කරයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායිකා චාමරී අතාපත්තු, ඉන්දපූර්ව කිසිදු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුට — පිරිමි හෝ ගැහැනු — කිසි දිනෙක හිමි නොවූ සුවිශේෂ ජයග්‍රහණයක් සිදු කරමින්, නූතන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වඩාත් බලගතු ක්‍රීඩිකාවන් අතර සිය ස්ථානය තහවුරු කර ගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා පිතිකරණ පෙළපාළියේ ශක්තිමත් කුළුණ ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන අතාපත්තු, ඇගේ අසාමාන්‍ය අඛණ්ඩතාව සහ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ඇය ඇති කරනු ලබන දීර්ඝකාලීන බලපෑම යන දෙකම ඉස්මතු කරන සන්ධිස්ථානයකට ඉතිහාසයේ මුල් වතාවට ළඟා වූ ක්‍රීඩිකාව බවට පත් වී ඇත.

පෙරළිකාර දස්කම්වලින් සමන්විත වෘත්තීය ජීවිතයක්

වම් අතින් ක්‍රීඩා කරන මෙම විවෘත පිතිකරු, ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මුහුණ ලෙස දිගු කලක් ක්‍රියා කරමින්, ක්‍රීඩාවේ ආකෘති තුනෙහිම කණ්ඩායමේ පිතිකරණ අභිලාෂ ඉදිරිපත් කරමින් සිටී. ඇගේ ප්‍රහාරාත්මක ක්‍රීඩා ශෛලිය සහ පීඩාකාරී අවස්ථාවලදී ඉනිම් ස්ථාවරව රඳවා ගැනීමේ හැකියාව, ඇය ලෝක වේදිකාවේ බියකරු ප්‍රතිවාදිනියක් බවට පත් කර ඇත.

වසර ගණනාවක් පුරා, අතාපත්තු ICC තරගාවලි රාශියකද ද්විපාර්ශ්වික තරග මාලාවලද ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින්, ලොව පුරා ක්‍රිකට් කවයන්ගේ ප්‍රශංසාව දිනාගත් දස්කම් අඛණ්ඩව ඉදිරිපත් කර ඇත.

චාමරී අතාපත්තුගේ ජයග්‍රහණය හුදෙක් පෞද්ගලික ජයක් පමණක් නොව — එය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සහ සමස්ත ජාතියටම හිමි ආඩම්බරජනක මොහොතකි.

පරම්පරාවකට ආභාෂය

සංඛ්‍යාලේඛනවලින් ඔබ්බට ගිය, අතාපත්තුගේ ගමන ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දියුණුව සඳහා ගැඹුරු වැදගත්කමක් දරයි. සාම්ප්‍රදායිකව පිරිමි ක්‍රීඩාව ආධිපත්‍යය කළ ක්‍රිකට් පරිසරයක් තුළ ඉහළට නැගී, ඇය බාධක බිඳ දමමින්, ක්‍රීඩාව භාර ගන්නා ලෙස තරුණ කාන්තා පරම්පරාවකට ආභාෂය ලබා දී ඇත.

ඇගේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානය, ගෝලීය කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ගෞරවය අසාමාන්‍ය වේගයකින් වර්ධනය වෙමින් පවතින මෙවන් කාලයක, ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කෙරෙහි දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

  • අතාපත්තු ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ජාතික කණ්ඩායමේ නිතිපතා නායිකාවකි
  • ඇය ප්‍රහාරාත්මක වම් අතේ පිතිකරණ ශෛලිය සඳහා ප්‍රසිද්ධය
  • ඇය ටෙස්ට්, එක්දින සහ විස්සයි20 ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාවල ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කර ඇත
  • ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වඩාත් කැපී පෙනෙන චරිතය ලෙස ඇය පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ

ශ්‍රී ලංකාව සෑම මට්ටමකම කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වර්ධනය සඳහා ආයෝජනය කරමින් සිටින අතර, අතාපත්තුගේ වාර්තා බිඳින ජයග්‍රහණය, පෞද්ගලික විශිෂ්ටත්වයේ සැමරුමක් මෙන්ම ද්වීප ජාතියේ ක්‍රීඩාවේ අනාගතය සඳහා ආලෝකය දක්වන පහනක් ලෙස ද සේවය කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 18%කට වැඩි වර්ධනයක් වාර්තා කරයි — EDB දත්ත අනාවරණය කරයි Sinhala

2026 මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 18%කට වැඩි වර්ධනයක් වාර්තා කරයි — EDB දත්ත අනාවරණය කරයි

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය (EDB) විසින් නිකුත් කරන ලද සංඛ්‍යාලේඛනවලට අනුව, 2026 මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය සැලකිය යුතු ශක්තිමත් වර්ධනයක් වාර්තා කරමින්, පෙර…

24 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් අපනයන 2026 මාසික උච්චස්ථානයකට — එක්සත් ජනපද ඉල්ලුම ප්‍රධාන හේතුව Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් අපනයන 2026 මාසික උච්චස්ථානයකට — එක්සත් ජනපද ඉල්ලුම ප්‍රධාන හේතුව

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් අංශය 2026 වර්ෂයේ ඉහළම මාසික අපනයන සංඛ්‍යාව වාර්තා කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපදයෙන් හදිසියේ ඉහළ ගිය ඉල්ලුම මෙම ජයග්‍රහණයට ප්‍රධාන හේතුව ලෙස…

24 Jun 2026 Discuss
අභියාචනාධිකරණය ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෙත්සම් විභාගය ජූලි 6 දක්වා කල් තබයි Sinhala

අභියාචනාධිකරණය ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෙත්සම් විභාගය ජූලි 6 දක්වා කල් තබයි

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ගොනු කරන ලද පෙත්සම සම්බන්ධ අභියාචනාධිකරණ විභාගය, ඊළඟ ඉදිරිපත් කිරීම් වාරය ජූලි 6 දා දක්වා කල් දමා ඇත. මෙම කල් දැමීම අද…

24 Jun 2026 Discuss