Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චාමරී අතාපත්තු තරගාවලියේ ශ්‍රේෂ්ඨතම ශතකයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ආභාෂය ලබා දෙයි

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චාමරී අතාපත්තු තරගාවලියේ ශ්‍රේෂ්ඨතම ශතකයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ආභාෂය ලබා දෙයි

ශ්‍රී ලංකා නායිකා චාමරී අතාපත්තු පිතිකරණයෙන් අති දක්ෂ ප්‍රකාශනයක් ඉදිරිපත් කරමින්, දිරිමත් ශතකයක් (106) ලබා ගනිමින් තරගාවලියේ ඉහළම තනි ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තා කර නායකත්වය ගෞරවාන්විතව ඉටු කළාය.

නායිකාවකගේ ඉනිමක්

අතාපත්තුගේ ශතකය නිරීක්ෂකයන් විසින් "ආධිපත්‍යකාරී" ලෙස හඳුන්වන ලදී; ඒ ඇය ඉනිම ගොඩනැගූ අධිකාරය හා පාලනය පිළිබිඹු කරමිනි. එම ඉනිම ලොව ප්‍රමුඛ කාන්තා ක්‍රිකට් රංග ගත ඕනෑම ප්‍රහාරයක් ඉරිතලා දැමීමට ශක්තිමත් ඇය ඇයි කාන්තා ක්‍රිකට්හි වඩාත්ම භීතිය දනවන පිතිකාරිනියන් අතර ඉදිරියෙන් සිටින්නේ යන්න යළිත් ස්ථාපිත කළේය.

ශතකය ඇගේ පෞද්ගලික දීප්තිය ප්‍රදර්ශනය කිරීමට පමණක් නොව, සමස්ත කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩාව ඉහළ නැංවීමට ශ්‍රී ලංකාවට ශක්තිමත් පදනමක් ද සැලසුවේය. ආක්‍රමණශීලී ලකුණු සංඛ්‍යාවක් පවත්වාගෙන යමින් ඉනිමක් නිශ්චලව රඳවා ගැනීමේ ඇගේ හැකියාව බොහෝ කලක් ඇගේ අදිලස් ලක්ෂණය ව පැවතී ඇති අතර, මෙම නවතම දායකත්වය ද ඊට වෙනස් නොවීය.

වාර්තා බිඳ හෙළූ දායකත්වයක්

එම 106 ලකුණු, දිවයිනේ ක්‍රිකට් රසිකයන් හා විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර සෑහෙන ආඩම්බරයක් ගෙන දෙනු ඇති, මෙතෙක් තරගාවලියේ වාර්තා වූ ඉහළම තනි ලකුණු සංඛ්‍යාව ලෙස ඉතිහාසගත විය. කාන්තා ක්‍රීඩාවේ ස්ථාවර බලවේගයක් ලෙස ස්ථාපිත වීමට දැඩි ප්‍රයත්නයක් දරන කණ්ඩායමකට, ඔවුන්ගේ නායිකාගෙන් ලැබෙන මෙවන් ශ්‍රේෂ්ඨ ප්‍රකාශනයක් ඉමහත් වැදගත්කමක් දරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා ක්‍රිකට් සඳහා ආභාෂයක්

අතාපත්තු දිගු කලක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට්හි මුහුණ ලෙස සේවය කරමින්, ක්‍රීඩාවට නව යෞවන කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකා පරපුරක් ආකර්ෂණය කර ගන්නට ආභාෂය ලබා දී ඇත. මෙවැනි ගුණාත්මක ඉනිම් ඇගේ ශ්‍රේෂ්ඨ ප්‍රතිරූපය තවත් ශක්තිමත් කරනවා සේම, ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා ක්‍රීඩාවේ දිනෙන් දිනෙ වර්ධනය වන ප්‍රතිරූපය ද ශක්කුවෙන් ස්ථාපිත කරයි.

ශ්‍රී ලංකා පුරා ක්‍රිකට් රසිකයන් හා නිලධාරීන් බලාපොරොත්තු වන්නේ, ඔවුන්ගේ නායිකාගේ මෙම අභිමානකාරී ශතකය කණ්ඩායම තරගාවලියේ ගැඹුරු අදියරවලට රැගෙන ගොස්, ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ තවත් අමතක නොවන මොහොත් ලබා දෙනු ඇති බවය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයින පුරා මර්දන ව්‍යාපාරයට හමුදාව යොදවයි Sinhala

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයින පුරා මර්දන ව්‍යාපාරයට හමුදාව යොදවයි

තීව්‍ර වන ඩෙංගු තර්ජනයට එරෙහිව සටන් කිරීමට සන්නද්ධ හමුදාව සූදානම් දිවයින පුරා වාර්තා වන ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඛණ්ඩව ඉහළ යමින් පවතින අතර, ගොඩනැගෙමින් තිබෙන…

24 Jun 2026 Discuss
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට හෙලිකොප්ටර් දහයක් ප්‍රධානය කරයි Sinhala

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට හෙලිකොප්ටර් දහයක් ප්‍රධානය කරයි

එක්සත් ජනපදය විසින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ප්‍රදානය කරන ලද හෙලිකොප්ටර් දහයක් නිල වශයෙන් භාරදීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් ආරක්ෂා සමත්ත්වයන් සැලකිය යුතු ලෙස…

24 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ජාතික සංවර්ධනය ඉලක්ක කරගත් ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන 2ක ලෝක බැංකු හවුල්කාරිත්වයක් තහවුරු කරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ජාතික සංවර්ධනය ඉලක්ක කරගත් ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන 2ක ලෝක බැංකු හවුල්කාරිත්වයක් තහවුරු කරගනී

ශ්‍රී ලංකාව සහ ලෝක බැංකුව එක්ව ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන දෙකක් වටිනා නව රටවල් හවුල්කාරිත්ව රාමුවක් දියත් කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ කෙරෙන් ආර්ථික ය立直 ගෙන යාම සහ…

24 Jun 2026 Discuss