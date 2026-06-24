Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාතාන්තර ගුවන්තොටුපළේදී රුපියල් මිලියන 352ක් වටිනා හෂීෂ් ජාවාරම් කිරීමේ සැකකරු ලෙස කැනේඩියානු යෞවනිය අත්අඩංගුවට

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාතාන්තර ගුවන්තොටුපළේදී රුපියල් මිලියන 352ක් වටිනා හෂීෂ් ජාවාරම් කිරීමේ සැකකරු ලෙස කැනේඩියානු යෞවනිය අත්අඩංගුවට

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී (BIA) ශ්‍රී ලංකා රේගු නිලධාරීන් විසින් සිදු කරන ලද සැලකිය යුතු මත්ද්‍රව්‍ය සොයා ගැනීමක් හේතුවෙන්, කැනේඩියානු ජාතික 18 හැවිරිදි යෞවනියක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඇය සතුව සැඟවී තිබූ කිලෝග්‍රෑම් 36ක් හෂීෂ් සොයා ගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවේශ ද්වාරයේදී විශාල ජාවාරමක් හෙළිදරව් වේ

18 හැවිරිදි කැනේඩියානු ජාතිකයා වන මෙම තරුණිය, රටේ ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේ සිදු කරන ලද සාමාන්‍ය පරීක්ෂා ක්‍රියාවලියේදී දැඩි අවධානයෙන් යුත් රේගු නිලධාරීන් විසින් රදවා ගෙන ඇත. අල්ලා ගත් හෂීෂ් ප්‍රමාණයේ වටිනාකම රුපියල් මිලියන 352කට ආසන්න බව ගණන් බලා ඇති අතර, මෙය මෑත කාලයේ ගුවන්තොටුපළේ වාර්තා වූ සැලකිය යුතු මත්ද්‍රව්‍ය හසු කර ගැනීම් අතරින් ඉහළ ස්ථානයක් ගනී.

කංසා ව්‍යුත්පන්න මත්ද්‍රව්‍යයේ කිලෝග්‍රෑම් 36ක් වූ මෙම ප්‍රමාණය පරීක්ෂා ක්‍රියාවලියේදී හෙළිදරව් වූ අතර, ශ්‍රී ලංකාව සංක්‍රාන්ති ස්ථානයක් හෝ ගමනාන්තයක් ලෙස යොදා ගැනීමට ජාත්‍යන්තර මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ජාලයන් සිදු කරන ප්‍රයත්නයන් පිළිබඳ බරපතළ ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට එරෙහිව බලධාරීන්ගේ අවධානය තීව්‍ර වේ

ශ්‍රී ලංකා රේගුව මෑත වසරවලදී BIA හි නිරීක්ෂණ හා පරීක්ෂා මෙහෙයුම් තීව්‍ර කර ඇති අතර, රටේ මායිම් හරහා මත්ද්‍රව්‍ය ගලා ඒම වැළැක්වීම සඳහා වෙනත් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන සමඟ එකට කටයුතු කරමින් සිටී. මෙම නවතම අත්අඩංගුවට ගැනීම, ජාත්‍යන්තර මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් මෙහෙයුම් විසින් ඇති කරනු ලබන අඛණ්ඩ තර්ජනය ඉස්මතු කරයි.

අත්අඩංගුවට ගත් යෞවනිය දැනට අදාළ බලධාරීන්ගේ භාරයේ සිටින අතර, මත්ද්‍රව්‍යවල මූලාරම්භය, අපේක්ෂිත ගමනාන්තය සහ පුළුල් ජාවාරම් ජාලයක් සම්බන්ධ වී ඇත්දැයි යන්න ඇතුළු මෙහෙයුමේ සම්පූර්ණ විෂය පථය තීරණය කිරීම සඳහා විමර්ශන කටයුතු දිගටම සිදු කෙරේ.

  • සැකකරු: 18 හැවිරිදි කැනේඩියානු ජාතිකයා (ස්ත්‍රී)
  • අත්අඩංගුවට ගත් ප්‍රමාණය: හෂීෂ් කිලෝග්‍රෑම් 36ක්
  • ඇස්තමේන්තුගත වෙළඳපොළ වටිනාකම: රුපියල් මිලියන 352ක්
  • අත්අඩංගුවට ගත් ස්ථානය: කටුනායක, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ

කංසා දුම්කොළ දුම්වැටි ස්වරූපයෙන් සාදන ලද සාන්ද්‍රිත ද්‍රව්‍යයක් වන හෂීෂ්, ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ තහනම් මත්ද්‍රව්‍ය ද්‍රව්‍යයක් ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇති අතර, ජාවාරමේ දී වරදකරු වන්නන්ට රටේ විෂ, අබිං සහ භයානක ඖෂධ ආඥාපනත යටතේ දැඩි දඬුවම් ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකා රේගු නිලධාරීන්, රටේ වරාය සහ ගුවන්තොටුපළ හරහා සිදුවන මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට සම්බන්ධ සැක සහිත ඕනෑම ක්‍රියාකාරකමක් පොදු ජනතාව වාර්තා කරන ලෙස දිගින් දිගටම ඉල්ලා සිටිති.

විමර්ශන ඉදිරියට යත්ම තව දුරටත් විස්තර හෙළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, බලධාරීන් විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස සැකකරුගේ ගමන් ඉතිහාසය සහ සන්නිවේදනයන් පරීක්ෂා කිරීමට ඉඩ ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චාමරී අතාපත්තුගේ අදීතීය ශතකයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අර්ධ අවසන් පූර්ව සිහිනය නැවත දල්වයි Sinhala

චාමරී අතාපත්තුගේ අදීතීය ශතකයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අර්ධ අවසන් පූර්ව සිහිනය නැවත දල්වයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායිකා චාමරී අතාපත්තු විශ්මය ජනක ශතකයක් ලබා දෙමින් සිය කණ්ඩායමේ අර්ධ අවසන් පූර්ව සුදුසුකම් ලැබීමේ බලාපොරොත්තු ජීවමාන කරවූ…

24 Jun 2026 Discuss
ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි: ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වන රෝග පැතිරීම රටේ මහජන සෞඛ්‍ය සේවාවන් අනතුරේ හෙළයි Sinhala

ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි: ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වන රෝග පැතිරීම රටේ මහජන සෞඛ්‍ය සේවාවන් අනතුරේ හෙළයි

බිහිවෙමින් පවතින මහජන සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු රෝග වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එය දිනෙන් දින අඩපණ වෙමින් පවතින රටේ මහජන සෞඛ්‍ය යටිතල…

24 Jun 2026 Discuss
එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ඇමරිකානු නිෂ්පාදිත හෙලිකොප්ටර් දහයක් භාරදෙයි Sinhala

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ඇමරිකානු නිෂ්පාදිත හෙලිකොප්ටර් දහයක් භාරදෙයි

එක්සත් ජනපදය විසින් TH-57 සී රේන්ජර් හෙලිකොප්ටර් දහයක් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට නිල වශයෙන් හස්තාන්තර කර ඇති අතර, මෙය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සහයෝගිතාවයේ…

24 Jun 2026 Discuss