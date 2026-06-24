බ්රිතාන්ය මහකොමිසාරිස් කාර්යාලය සහ UNDP කොළඹ සඳහා විදුලි බස් රථ සංක්රමණ මාර්ග සිතියම ඉදිරිපත් කරයි
කොළඹ පිරිසිදු මහජන ප්රවාහනය දෙසට පියවරක් තබයි
කොළඹ බ්රිතාන්ය මහකොමිසාරිස් කාර්යාලය සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) ශ්රී ලංකා රාජධානිය සඳහා විදුලි බස් රථ සංක්රමණයේ උපායමාර්ගික රාමුවක් දක්වා සම්පූර්ණ කරන ලද මාර්ග සිතියමක් නිල වශයෙන් භාර දී ඇති අතර, එය රටේ තිරසාර නාගරික ගමනාගමනය සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ ප්රයත්නයේ වැදගත්이정표ක් සනිටුහන් කරයි.
හරිත නාගරික ප්රවාහනය සඳහා සැලැස්මක්
මෙම මාර්ග සිතියම, ෆොසිල් ඉන්ධන මත යැපෙන මහජන බස් රථ වෙනුවට පිරිසිදු විදුලි බස් රථ වෙත කොළඹ නගරය සංක්රමණය කිරීම සඳහා ප්රතිපත්ති立案 කරන්නන්, ප්රවාහන අධිකාරීන් සහ ප්රධාන පාර්ශ්වකරුවන් මෙහෙයවීමේ රාමුවක් ලෙස සේවය කිරීමට අදහස් කෙරේ. මෙම මුලපිරීම, දකුණු ආසියාවේ වඩාත්ම තදබදය සහිත නාගරික කේන්ද්රයක් වන කොළඹ නගරයේ කාබන් විමෝචනය අඩු කිරීමට සහ වායු තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීමට ගෙන ඇති ජාත්යන්තර හා දේශීය කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.
මෙය ශ්රී ලංකාවට වැදගත් වන්නේ ඇයි
කොළඹ නගරයේ මහජන ප්රවාහන ජාලය ඩීසල් බලයෙන් ධාවනය වන බස් රථ මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින අතර, ඒවා නගරය පුරා වායු දූෂණයට සහ හරිතාගාර වායු විමෝචනයට සැලකිය යුතු ලෙස දායක වේ. විදුලි බස් රථ සඳහා සාර්ථක සංක්රමණයකින් ලැබිය හැකි ප්රතිලාභ ගණනාවක් ඇති අතර, ඒවා නම්:
- කාබන් විමෝචනය අඩු කිරීම සහ නාගරික වායු තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම
- මහජන ප්රවාහන ක්රියාකරුවන් සඳහා දිගු කාලීන මෙහෙයුම් පිරිවැය අඩු කිරීම
- ශ්රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය සංචිත මත පීඩනය සමනය කරමින් ආනයනික ෆොසිල් ඉන්ධන මත යැපීම අඩු කිරීම
- මගීන් සඳහා වඩාත් සුවපහසු හා නිශ්ශබ්ද ගමන් අත්දැකීමක්
දේශීය වෙනස්කමට ජාත්යන්තර සහාය
බ්රිතාන්ය මහකොමිසාරිස් කාර්යාලයේ සහභාගිත්වය, රාජ්යතාන්ත්රික හා තාක්ෂණික සහයෝගීතාව මඟින් ශ්රී ලංකාවේ හරිත සංක්රමණය සඳහා එක්සත් රාජධානිය දිගටම දක්වන කැපවීම අවධාරණය කරයි. එහෙත් UNDP, ප්රායෝගික හා දේශීයව අදාළ ක්රියාත්මක කිරීමේ උපායමාර්ගයක් සකස් කිරීම සඳහා තිරසාර සංවර්ධනය පිළිබඳ ගෝලීය ප්රවීණතාව ගෙන හැර දක්වයි.
මෙම මාර්ග සිතියම භාර දීම, කොළඹ නගරයේ විදුලි මහජන ප්රවාහනය පිළිබඳ දැක්ම සංකල්පය ඉක්මවා ක්රියාකාරී සැලසුම් අදියරට ඇතුළු වෙමින් ඇති බව සංඥා කරයි.
ඉදිරිය දෙස බලමින්
මාර්ග සිතියමේ ක්රියාත්මක කිරීමේ කාල රාමුව සහ අරමුදල් යාන්ත්රණ පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් පුළුල් ලෙස හෙළිදරව් කර නොමැති වුවද, ඉදිරි වසරවල යටිතල පහසුකම් ආයෝජනය, රථවාහන ප්රසම්පාදනය සහ නියාමන ප්රතිසංස්කරණ සම්බන්ධ ප්රධාන තීරණ දැනුම් දීමට මෙම ලේඛනය අපේක්ෂා කෙරේ. නිර්දේශ කොළඹ මාර්ගවල සැබෑ වෙනස්කමක් ලෙස කෙතරම් ඉක්මනින් ක්රියාත්මක වේද යන්න බලාගෙන සිටීමට බලධාරීන් සහ ප්රවාහන අංශ නිරීක්ෂකයන් සූදානම් වෙති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.