Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ආරක්ෂක සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් එක්සත් ජනපද පැසිෆික් ගුවන් හමුදා අණදෙන නිලධාරී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ආරක්ෂක සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් එක්සත් ජනපද පැසිෆික් ගුවන් හමුදා අණදෙන නිලධාරී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සහයෝගීතාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ගෙන යනු ලබන අඛණ්ඩ උත්සාහයන්හි කොටසක් ලෙස, ජ්‍යෙෂ්ඨ එක්සත් ජනපද හමුදා නිලධාරියෙකු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇත. ආරක්ෂක කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කොළඹ සමඟ සම්බන්ධ වීම කෙරෙහි ඇමෙරිකාව දක්වන අඛණ්ඩ අවධානය මෙමගින් පිළිබිඹු වේ.

ඉහළ මට්ටමේ හමුදා සංචාරය

එක්සත් ජනපද පැසිෆික් ගුවන් හමුදාවේ අණදෙන නිලධාරී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම, වොෂිංටනය සහ කොළඹ අතර ආරක්ෂක සම්බන්ධතාවයේ වැදගත් අවස්ථාවක් ලෙස සැලකේ. ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපය තුළ ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ඇති හවුල්කාරිත්වයට එක්සත් ජනපදය ලබා දෙන උපායමාර්ගික වැදගත්කම මෙම සංචාරය මගින් ඉස්මතු වේ.

මෙවැනි ඉහළ පෙළේ හමුදා සංචාර, දෙරටේ සන්නද්ධ හමුදා අතර පුද්ගල සහ ආයතන මට්ටමේ සබඳතා ගැඹුරු කිරීම සඳහා ප්‍රධාන මෙවලමක් ලෙස සැලකේ. පුහුණු කටයුතු හා ධාරිතා වර්ධනයේ සිට පුළුල් කලාපීය ආරක්ෂක සංවාදය දක්වා වූ ක්ෂේත්‍ර රාශියක් ඒ හරහා ආවරණය වේ.

ඉන්දු-පැසිෆික් උපායමාර්ගික සන්දර්භය

ලෝකයේ ව්‍යාපාරිකම සමුද්‍රීය හා ගුවන් මාර්ග කිහිපයකට මුහුණලා පිහිටි ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියන් සාගරයේ සැලකිය යුතු උපායමාර්ගික වැදගත්කමක් දරයි. කොළඹ සමඟ ගාඪ සම්බන්ධතා වර්ධනය කර ගැනීමට ප්‍රධාන ගෝලීය බලවතුන් සෙවීමත් සමඟ, මෙම දූපත් රාජ්‍යය මෑත වසරවලදී ක්‍රමයෙන් වැඩෙන ජාත්‍යන්තර අවධානයේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත්ව ඇත.

හවායිහි මූලස්ථානය පිහිටුවා ඇති එක්සත් ජනපද පැසිෆික් ගුවන් හමුදාව, පැසිෆික් හා ඉන්දියන් සාගර කලාප හරහා විහිදෙන විශාල භූමි ප්‍රදේශයක් පුරා ඇමෙරිකාවේ ගුවන් මෙහෙයුම් අධීක්ෂණය කරයි. ශ්‍රී ලංකාවට සිදු කළ අණදෙන නිලධාරීගේ සංචාරය, හවුල් රාජ්‍යයන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම සහ සහකාරී ආරක්ෂක රාමු ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඇති කමාන්ඩයේ පුළුල් කාර්යභාරය පිළිබිඹු කරයි.

ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සහයෝගීතාව ශක්තිමත් කිරීම

මෙම සංචාරයේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක හා හමුදා නිලධාරීන් සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නියමිත අතර, පවතින ආරක්ෂක සම්බන්ධතාවය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම කෙරෙහි සාකච්ඡාවල අරමුණ යොමු වනු ඇත. ඒ අතරින් ප්‍රධාන කරුණු ලෙස සැලකෙන්නේ:

  • එකතු වී කරන පුහුණු අභ්‍යාස හා හමුදා හුවමාරු වැඩසටහන්
  • ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ ධාරිතා වර්ධනය
  • ඉන්දු-පැසිෆික් රාමුව තුළ කලාපීය ආරක්ෂක සහයෝගීතාව
  • මානවීය ආධාර හා විපත් සහන සූදානම

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාව සමඟ දිගුකාලීන ආරක්ෂක සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන ආ අතර, කාලීනව එකතු වී හමුදා අභ්‍යාස පැවැත්වීම සහ ශ්‍රී ලංකා හමුදා ධාරිතා නවීකරණය සඳහා සහාය ලබා දීමද සිදු කර ඇත.

රාජ්‍යතාන්ත්‍රික වැදගත්කමකින් යුත් මොහොතක්

ශ්‍රී ලංකාව, එක්සත් ජනපදය, චීනය හා ඉන්දියාව ඇතුළු ප්‍රධාන බලවතුන් සමඟ ඇති සම්බන්ධතා සමබරව කළමනාකරණය කරමින් තම විදේශ ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරය සූක්ෂ්ම ලෙස හසුරවන මොහොතක මෙම සංචාරය සිදු වේ. කොළඹ සාම්ප්‍රදායිකව නොබැඳි විදේශ ප්‍රතිපත්තියකට අනුගත වී ඇතත්, වොෂිංටනය සමඟ ආරක්ෂක සබඳතා මෑත වසරවලදී සංඛ්‍යාත්මකව හා විෂය පථ අතින් ව්‍යාප්ත වී ඇත.

මෙවැනි සංචාර ප්‍රායෝගික හා සංකේතාත්මක යන දෙඅංශයෙන්ම බරක් දරන බව නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති. එක්සත් ජනපදය, ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදා ස්ථාපනයේ ඉහළම මට්ටමින් ක්‍රියාශීලීව සම්බන්ධ ව සිටින බව කලාපීය හවුල්කරුවන්ට ඒ හරහා ශක්තිමත් ලෙස ප්‍රකාශ වේ.

අණදෙන නිලධාරීගේ සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵල පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුර

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වෙළඳ වංචනික ඉන්වොයිස් කිරීම මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය නිහඬව කෙසේ කාන්දු වී ඇත්ද Sinhala

වෙළඳ වංචනික ඉන්වොයිස් කිරීම මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය නිහඬව කෙසේ කාන්දු වී ඇත්ද

ජාතික සම්පතට එල්ල වූ සඟවාගත් ගැලවීමක් ශ්‍රී ලංකාව නූතන ඉතිහාසයේ භයානකම ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු වේදනාකාරී යථා තත්ත්වයට පත්වීමට අඛණ්ඩව උත්සාහ කරන අතරතුර, දශක…

22 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සමඟ නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව උත්සාහ දරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සමඟ නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව උත්සාහ දරයි

අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සබඳතා සැලකිය යුතු ලෙස ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට හැකිවන පරිදි, ශ්‍රී ලංකාව සමඟ පවතින නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම (FTA) යාවත්කාලීන…

22 Jun 2026 Discuss
පළාත් සභා මැතිවරණය දිගින් දිගටම කල් දැමීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා රජයට දැඩි ලෙස පහර දෙයි Sinhala

පළාත් සභා මැතිවරණය දිගින් දිගටම කල් දැමීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා රජයට දැඩි ලෙස පහර දෙයි

හිටපු මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය, පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීමට රජය අඛණ්ඩව අපොහොසත් වීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරමින්, මැතිවරණයක් නොමැතිව…

22 Jun 2026 Discuss