ඇමෙරිකාවේ ජ්යෙෂ්ඨ රාජ්යතාන්ත්රිකයෙකු වන පෝල් කපූර් ශ්රී ලංකාවට පැමිණේ
එක්සත් ජනපදයේ ජ්යෙෂ්ඨ රාජ්යතාන්ත්රිකයෙකු ශ්රී ලංකාවට පැමිණ ඇති අතර, සැලකිය යුතු ආර්ථික හා දේශපාලන පරිවර්තනයක් සිදුවන මෙම අවධියේ දී ද්වීප රාෂ්ට්රය සමඟ ඇමෙරිකාව සබඳතා පවත්වාගෙන යන බවට මෙය ඉඟි කරයි.
දකුණු හා මධ්යම ආසියානු කටයුතු පිළිබඳ රාජ්ය දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර ලේකම් පෝල් කපූර් ශ්රී ලංකාවට පා තැබූ අතර, කොළඹ සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට වොෂිංටනය දක්වන උනන්දුව අවධාරණය කරන සැලකිය යුතු සංචාරයක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.
කපූර්ගේ පැමිණීම, ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම, කලාපීය ආරක්ෂාව සහ ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපයේ රාජ්යතාන්ත්රික සහයෝගීතාව ඇතුළු ක්ෂේත්ර රාශියක් සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලාංකික නිලධාරීන් හා ඇමෙරිකානු නියෝජිත කණ්ඩායම අතර ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා සඳහා මඟ පාදනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෑත වසරවල දී රටේ ඇති වූ අභූතපූර්ව මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාව ආර්ථික ස්ථාවරීකරණයේ තීරණාත්මක අදියරක් හරහා ගමන් කරන අවස්ථාවක මෙම සංචාරය සිදුවේ. විදේශ ආයෝජකයින් හා සංවර්ධන හවුල්කරුවන් අතර විශ්වාසය යළි ගොඩනඟා ගැනීමට රජය ක්රියා කරන මෙවන් සන්දර්භයක, එක්සත් ජනපදය ඇතුළු ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ සබඳතා ඉතා වැදගත් වී තිබේ.
සහකාර රාජ්ය ලේකම්වරයෙකු ලෙස, කපූර් දකුණු හා මධ්යම ආසියාව පුරා ඇමෙරිකානු විදේශ ප්රතිපත්තිය අධීක්ෂණය කරයි; ක්රමයෙන් උපායමාර්ගික වැදගත්කම ඉහළ යන මෙම කලාපය තුළ ඔහුගේ කොළඹ සංචාරය, තීරණාත්මක මොහොතක ශ්රී ලංකාව සමඟ සබඳතා ගැඹුරු කිරීමට වොෂිංටනය දක්වන කැපවීමේ තහවුරු කිරීමක් ලෙස දැකිය හැකිය.
සංචාරය ඉදිරියට ගෙන යන විට, නිල න්යාය පත්රය, නියමිත රැස්වීම් සහ ඕනෑම ඒකාබද්ධ ප්රකාශ සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.