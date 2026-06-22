Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඇමෙරිකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයෙකු වන පෝල් කපූර් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඇමෙරිකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයෙකු වන පෝල් කපූර් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

එක්සත් ජනපදයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයෙකු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති අතර, සැලකිය යුතු ආර්ථික හා දේශපාලන පරිවර්තනයක් සිදුවන මෙම අවධියේ දී ද්වීප රාෂ්ට්‍රය සමඟ ඇමෙරිකාව සබඳතා පවත්වාගෙන යන බවට මෙය ඉඟි කරයි.

දකුණු හා මධ්‍යම ආසියානු කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර ලේකම් පෝල් කපූර් ශ්‍රී ලංකාවට පා තැබූ අතර, කොළඹ සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට වොෂිංටනය දක්වන උනන්දුව අවධාරණය කරන සැලකිය යුතු සංචාරයක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.

කපූර්ගේ පැමිණීම, ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම, කලාපීය ආරක්ෂාව සහ ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපයේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සහයෝගීතාව ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර රාශියක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික නිලධාරීන් හා ඇමෙරිකානු නියෝජිත කණ්ඩායම අතර ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා සඳහා මඟ පාදනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෑත වසරවල දී රටේ ඇති වූ අභූතපූර්ව මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ස්ථාවරීකරණයේ තීරණාත්මක අදියරක් හරහා ගමන් කරන අවස්ථාවක මෙම සංචාරය සිදුවේ. විදේශ ආයෝජකයින් හා සංවර්ධන හවුල්කරුවන් අතර විශ්වාසය යළි ගොඩනඟා ගැනීමට රජය ක්‍රියා කරන මෙවන් සන්දර්භයක, එක්සත් ජනපදය ඇතුළු ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සබඳතා ඉතා වැදගත් වී තිබේ.

සහකාර රාජ්‍ය ලේකම්වරයෙකු ලෙස, කපූර් දකුණු හා මධ්‍යම ආසියාව පුරා ඇමෙරිකානු විදේශ ප්‍රතිපත්තිය අධීක්ෂණය කරයි; ක්‍රමයෙන් උපායමාර්ගික වැදගත්කම ඉහළ යන මෙම කලාපය තුළ ඔහුගේ කොළඹ සංචාරය, තීරණාත්මක මොහොතක ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සබඳතා ගැඹුරු කිරීමට වොෂිංටනය දක්වන කැපවීමේ තහවුරු කිරීමක් ලෙස දැකිය හැකිය.

සංචාරය ඉදිරියට ගෙන යන විට, නිල න්‍යාය පත්‍රය, නියමිත රැස්වීම් සහ ඕනෑම ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශ සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලිය රුසියානු රාජ්‍ය සමාගම් වෙත විවෘත කරයි — බලශක්ති ප්‍රතිපත්තියේ ඓතිහාසික වෙනසක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලිය රුසියානු රාජ්‍ය සමාගම් වෙත විවෘත කරයි — බලශක්ති ප්‍රතිපත්තියේ ඓතිහාසික වෙනසක්

ශ්‍රී ලංකාව රුසියානු රාජ්‍ය හිමිකාර සමාගම්වලට රට තුළ පවත්වන ඉන්ධන ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලියට සහභාගී වීමට අනුමැතිය ලබා දෙමින්, ස්වකීය බලශක්ති ප්‍රසම්පාදන උපාය මාර්ගය…

22 Jun 2026 Discuss
IMF නියෝජිත පිරිසක් මෙම සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන්නේ සාකච්ඡා සඳහා Sinhala

IMF නියෝජිත පිරිසක් මෙම සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන්නේ සාකච්ඡා සඳහා

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිත කණ්ඩායමක් මෙම සතිය තුළ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙනු ඇතැයි වාර්තා වන අතර, දූපත් රාජ්‍යය සිය ආර්ථික ය立直 කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ගෝලීය ණය…

22 Jun 2026 Discuss
පාසල් දරුවන්ට කංසා මිශ්‍ර මදන මොදක අලෙවි කළ බවට සැකපිට සේවනාගල තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

පාසල් දරුවන්ට කංසා මිශ්‍ර මදන මොදක අලෙවි කළ බවට සැකපිට සේවනාගල තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට

සේවනාගල ප්‍රදේශයේ 26 හැවිරිදි තරුණයෙකු, එම ප්‍රදේශයේ පාසල් දරුවන් ඉලක්ක කරගනිමින් කංසා මිශ්‍ර මදන මොදක — ශ්‍රී ලාංකික සාම්ප්‍රදායික රසකැවිලි — අලෙවි කළ බවට…

22 Jun 2026 Discuss