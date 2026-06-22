බස්නාහිර, සබරගමුව සහ තවත් ප්රධාන දිස්ත්රික්ක කිහිපයකට ගිගුරුම් සහිත වැසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කෙරේ
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 ජූනි 22 දිනය සඳහා වන කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කරමින්, පළාත් සහ දිස්ත්රික්ක කිහිපයක වැසියන්ට දිවා කාලය පුරාම විරාමීව වැසි සහ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බව දැනුම් දී ඇත.
බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශ
සඳුදා පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කරන ලද අනාවැකියට අනුව, පහත සඳහන් ප්රදේශවල විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකිය:
- බස්නාහිර පළාත
- සබරගමුව පළාත
- වයඹ පළාත
- ගාල්ල දිස්ත්රික්කය
- මාතර දිස්ත්රික්කය
- මහනුවර දිස්ත්රික්කය
- නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කය
පොදු ජනතාවට උපදෙස්
බලපෑමට ලක්වන පළාත් සහ දිස්ත්රික්කවල වැසියන් සහ ගමන් කරන්නන්, විශේෂයෙන් ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන අවස්ථාවන්හිදී, අවශ්ය ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ. නුවරඑළිය සහ මහනුවර වැනි කඳුකර ප්රදේශ හරහා ගමන් කරන්නන්, දෘශ්යතාව අඩුවීම සහ මාර්ග ලිස්සනසුලු වීමේ අවදානම හේතුවෙන් විශේෂ අවධානයෙන් සිටිය යුතුය.
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව පවතින කාලගුණ තත්ත්වයන් අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරන අතර, දිවා කාලය පුරාම තත්ත්වයන් වෙනස් විය හැකි බැවින් නිල අනාවැකිවලින් යාවත්කාලීන ව සිටීමට මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.