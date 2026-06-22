Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බස්නාහිර, සබරගමුව සහ තවත් ප්‍රධාන දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට ගිගුරුම් සහිත වැසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කෙරේ

22 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බස්නාහිර, සබරගමුව සහ තවත් ප්‍රධාන දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට ගිගුරුම් සහිත වැසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කෙරේ

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 ජූනි 22 දිනය සඳහා වන කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කරමින්, පළාත් සහ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක වැසියන්ට දිවා කාලය පුරාම විරාමීව වැසි සහ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බව දැනුම් දී ඇත.

බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශ

සඳුදා පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කරන ලද අනාවැකියට අනුව, පහත සඳහන් ප්‍රදේශවල විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකිය:

  • බස්නාහිර පළාත
  • සබරගමුව පළාත
  • වයඹ පළාත
  • ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
  • මාතර දිස්ත්‍රික්කය
  • මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
  • නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

පොදු ජනතාවට උපදෙස්

බලපෑමට ලක්වන පළාත් සහ දිස්ත්‍රික්කවල වැසියන් සහ ගමන් කරන්නන්, විශේෂයෙන් ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන අවස්ථාවන්හිදී, අවශ්‍ය ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ. නුවරඑළිය සහ මහනුවර වැනි කඳුකර ප්‍රදේශ හරහා ගමන් කරන්නන්, දෘශ්‍යතාව අඩුවීම සහ මාර්ග ලිස්සනසුලු වීමේ අවදානම හේතුවෙන් විශේෂ අවධානයෙන් සිටිය යුතුය.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවතින කාලගුණ තත්ත්වයන් අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරන අතර, දිවා කාලය පුරාම තත්ත්වයන් වෙනස් විය හැකි බැවින් නිල අනාවැකිවලින් යාවත්කාලීන ව සිටීමට මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රක්වාන පොසොන් පෙරහැර සූදානමේදී ඇතා පහරදීමෙන් දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට Sinhala

රක්වාන පොසොන් පෙරහැර සූදානමේදී ඇතා පහරදීමෙන් දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට

රක්වාන ප්‍රදේශයේදී 78වන පොසොන් පෙරහැරට සහභාගි කිරීම සඳහා ගෙන ආ ඇතෙකු විසින් සිදු කරන ලද ප්‍රාණඝාතක පහරදීමකින් අනූරා සහ ඔහුගේ සහකරු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව…

22 Jun 2026 Discuss
එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය කොළඹට ගුවන් ගමන් ආරම්භ කර වසර 40ක් සපිරෙයි — ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සංචාරක හා වෙළඳ සබඳතා තවත් ශක්තිමත් කිරීමට අපේක්ෂා Sinhala

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය කොළඹට ගුවන් ගමන් ආරම්භ කර වසර 40ක් සපිරෙයි — ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සංචාරක හා වෙළඳ සබඳතා තවත් ශක්තිමත් කිරීමට අපේක්ෂා

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය දුබායි සහ කොළඹ අතර අඛණ්ඩ මෙහෙයුම් දශක හතරක් සම්පූර්ණ කරමින් සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයකට ළඟා වී ඇත — සුළු ආරම්භයකින් පණ ගෙන දකුණු ආසියාවේ…

22 Jun 2026 Discuss
වෙළඳ වංචනික ඉන්වොයිස් කිරීම මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය නිහඬව කෙසේ කාන්දු වී ඇත්ද Sinhala

වෙළඳ වංචනික ඉන්වොයිස් කිරීම මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය නිහඬව කෙසේ කාන්දු වී ඇත්ද

ජාතික සම්පතට එල්ල වූ සඟවාගත් ගැලවීමක් ශ්‍රී ලංකාව නූතන ඉතිහාසයේ භයානකම ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු වේදනාකාරී යථා තත්ත්වයට පත්වීමට අඛණ්ඩව උත්සාහ කරන අතරතුර, දශක…

22 Jun 2026 Discuss