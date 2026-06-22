එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය කොළඹට ගුවන් ගමන් ආරම්භ කර වසර 40ක් සපිරෙයි — ශ්රී ලංකාව සමඟ සංචාරක හා වෙළඳ සබඳතා තවත් ශක්තිමත් කිරීමට අපේක්ෂා
එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය දුබායි සහ කොළඹ අතර අඛණ්ඩ මෙහෙයුම් දශක හතරක් සම්පූර්ණ කරමින් සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයකට ළඟා වී ඇත — සුළු ආරම්භයකින් පණ ගෙන දකුණු ආසියාවේ වඩාත් වැදගත් ගුවන් සබඳතාවලින් එකක් බවට පත් වූ හවුල්කාරිත්වයකි.
නොකඩවා පවත්වාගෙන ගිය සේවාවේ දශක හතරක්
1980 දශකයේ මැද භාගයේ බණ්ඩාරනායක අන්තර්ජාතික ගුවන් තොටුපොළට පළමු ගුවන් ගමන සිදු කළ දා සිට, එමිරේට්ස් ශ්රී ලංකා මෙහෙයුම් ක්රමානුකූලව පුළුල් කර ඇත. රටේ සිවිල් ගැටුම, 2004 සුනාමි ඛේදවාචකය සහ මෑතකාලීනව දිවයිනට ඇද වැටුණු දරුණු ආර්ථික අර්බුදය යන සියලු අභියෝග මැදත් ගුවන් සේවය නොසැලී ගමන් කළේය. මෙසේ කළඹලකාරී කාල පරිච්ඡේදවල දී ද ස්ථාවරව සිටීම, ශ්රී ලංකා වෙළඳපොළ සඳහා ගුවන් සේවයේ දිගුකාලීන කැපවීම කෙතරම් ගාඪ ද යන්න ඉස්මතු කරයි.
සම්බන්ධතාව තහවුරු කරන දිනකට ගුවන් ගමන් තුනක්
වර්තමානයේ එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය දුබායි සහ කොළඹ අතර දිනකට ගුවන් ගමන් තුනක් මෙහෙයවන අතර, එය මගීන්ට සහ貨物 නැව්ගත කරන්නන්ට ගුවන් සේවයේ විශාල ගෝලීය ජාලයට නිරන්තර හා විශ්වාසනීය ප්රවේශයක් සලසා දෙයි. මෙම ගමන් සංඛ්යාතය ශ්රී ලංකාව කලාපයේ වඩාත් හොඳින් සම්බන්ධ ගමනාන්ත අතරට ගෙන ඒ, යුරෝපය, අප්රිකාව, ඇමෙරිකාව සහ ඉන් ඔබ්බෙහි නගර සිය ගණනකට ගමන්කරුවන් බාධාවකින් තොරව යොමු කිරීමේ හැකියාව ලබා දෙයි.
වෙළඳාම ශක්තිමත් කරන貨物 ව්යාප්තිය
මගී ගමනාගමනයෙන් ඔබ්බට, කොළඹ මාර්ගයේ貨物 මෙහෙයුම්වල සැලකිය යුතු වර්ධනයක් සිදු වී ඇති බව එමිරේට්ස් ඉස්මතු කර ඇත. ඇඳුම්, තේ, කුළුබඩු සහ නැවුම් කෘෂිදිනල ඇතුළු ශ්රී ලංකාවේ අපනයන අංශවලට විශ්වාසදායක ගුවන්貨物 ධාරිතාවෙන් සැලකිය යුතු ප්රයෝජනයක් ලැබී ඇති අතර, එය ස්වදේශීය ව්යාපාරවලට ජාත්යන්තර වෙළඳපොළ වඩාත් කාර්යක්ෂමව කරා ළඟාවීම පහසු කර ඇත.貨物 සේවා පුළුල් කිරීම, ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ වෙළඳ හා සැපයුම් මධ්යස්ථානයක් ලෙස ශ්රී ලංකාවේ විභවය ගුවන් සේවය විසින් හඳුනාගෙන ඇති බවට සාක්ෂි දරයි.
සංචාරක කර්මාන්ත සංවර්ධනය අවධානයේ මධ්යයට
ඉදිරි අනාගතය දෙස බලන විට, ශ්රී ලංකාවට ඉහළ වියදම් දරන ජාත්යන්තර සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා වැඩිදියුණු ගුවන් සම්බන්ධතාව ඉතා තීරණාත්මක සාධකයක් බව සඳහන් කරමින්, සංචාරක ක්රමාංකය සම්බන්ධයෙන්낙观적 දෘෂ්ටිකෝණයක් ඉදිරිපත් කිරීමට එමිරේට්ස් පෙරටු වී ඇත. ආර්ථික අපහසුතාවයේ වසරවලෙන් පසු සංචාරක කර්මාන්තය නැවත ගොඩ නගා ගැනීමේ ගමනේ රටට, මෙම මාර්ගයට ගුවන් සේවයේ අඛණ්ඩ ආයෝජනය ශ්රී ලංකාවේ ප්රකෘතිය සහ ගමනාන්තයක් ලෙස ඇති දිගුකාලීන ආකර්ෂණය කෙරෙහි විශ්වාසයේ ඡන්දයක් ලෙස සැලකේ.
- දැනට දුබායි සහ කොළඹ අතර දිනකට ගුවන් ගමන් තුනක් මෙහෙයවේ
- මාර්ගයේ貨物 පරිමාව සැලකිය යුතු වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇත
- ගුවන් සේවය කොළඹ මෙහෙයුම් ආරම්භ කළේ වසර හතළිහකට පෙරය
- අනාගත සැලසුම්වලට ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක අංශ ව්යාප්තිය සහාය කිරීම ඇතුළත් වේ
ශ්රී ලංකාවේ එමිරේට්ස්ගේ දශක හතරක සේවා කාලය, මෙම වෙළඳපොළ කෙරෙහි විදේශ ගුවන් සේවාවක් දක්වා ඇති දිගුකාලීනතම කැපවීම්වලින් එකක් ලෙස අ돋නු ලැබෙන අතර, රටේ ජනතාව, ආර්ථිකය සහ උපායමාර්ගික ස්ථානය කෙරෙහි ඇති විශ්වාසය ප්රතිबිම්බ කරයි.
ශ්රී ලංකාව ක්රමානුකූල ආර්ථික ප්රකෘතිය දිශාවේ ඉදිරියට යන මෙම මොහොතේ, වෙළඳ කොරිඩෝ හා සංචාරක ප්රවාහය පවත්වා ගැනීම සඳහා එමිරේට්ස් වැනි ස්ථාපිත ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන්ගේ භූමිකාව ඉතා තීරණාත්මකව පවත
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.