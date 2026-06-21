Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කාන්තා කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාව පරාජය කරමින් T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ අජය ව්‍යාපෘතිය රකී

21 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කාන්තා කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාව පරාජය කරමින් T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ අජය ව්‍යාපෘතිය රකී

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන ව්‍යාපෘතියට තවත් බරපතල පසුබෑමක් සිදු වූ අතර, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම විකට් පහක ජයග්‍රහණයකින් ඉදිරියට ගමන් කරමින්, එංගලන්තය සමඟ වන තීරණාත්මක තරඟය ඉදිරියේ තම තරඟාවලි බලාපොරොත්තු ශක්තිමත්ව රැකගත්තේය.

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අජය රැකගනී

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කාන්තා කණ්ඩායම තරඟාවලියේ තම හොඳ පෝරමය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යමින්, ශ්‍රී ලංකාව සමඟ විකට් පහකින් ඒත්තු ගැන්වෙන ජයග්‍රහණයක් ළඟා කරගෙන, තරඟාවලිය පුරාවට පරාජයට නොනතු ජාතිය ලෙස රැඳෙන ලදී. මෙම ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකාවේ තරඟාවලියේ ඉදිරි අදියරවලට ඇති ඉදිරිදර්ශනයට බලවත් පසුබෑමක් ගෙනදෙමින්, කැරිබියානු කණ්ඩායමේ කණ්ඩායම් තත්ත්‍වය ශක්තිමත් කළේය.

මෙම ජයග්‍රහණය හේතුවෙන් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් හා එංගලන්ත කණ්ඩායම් අතර ඉහළ ඔට්ටු සහිත හමුවක් ගොඩනැගෙන අතර, කාණ්ඩ අදියරේ ශක්තිමත් ස්ථානයක් සඳහා දෙපාර්ශ්වයම දැඩි ලෙස සටන් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ලයනසිස් කණ්ඩායමට දුෂ්කර දිනයක්

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට මෙම පරාජය ලෝක වේදිකාවේ ශක්තිය ප්‍රකාශ කිරීමට ලද අවස්ථාවක් අතපසු වීමක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. පරාජය ලැබුණද, කැරිබියානු කාන්තා ක්‍රිකට්හි වඩාත් ශක්තිමත් කණ්ඩායම්වලින් එකක් සමඟ ගණදෙනු කිරීමෙන් ලද අත්දැකීම් ඇසුරෙන් නැවත කාර්යක්ෂමතාවයට ළඟාවීමට කණ්ඩායම අපේක්ෂා කරනු ඇත.

අඛණ්ඩ ජයග්‍රහණ රැසකින් ආත්ම විශ්වාසය ඉහළ නැංවූ වෙස්ට් ඉන්ඩීස්, දැන් ඉංග්‍රීසි කණ්ඩායම ඉදිරිපත් කරන අභියෝගය කරා අවධානය යොමු කරයි — එය කාණ්ඩ අදියරේ නිර්ණායක තරඟ අතරින් එකක් ලෙස පොදුවේ අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටිනු ලැබේ.

එංගලන්ත තරඟය කරා ඇස් යොමු වේ

අඛණ්ඩ ජයග්‍රහණ ලැබීමෙන් ඔවුන්ගේ විශ්වාසය ඉහළ ගොස් ඇති බැවින්, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම එංගලන්ත හමුවට ශක්තිමත් ප්‍රතියෝගීන් ලෙස සලකනු ලබනු ඇත. ශ්‍රී ලංකාවට නම්, ප්‍රගතියේ ඕනෑම බලාපොරොත්තුවක් ජීවත් කරවා ගැනීම සඳහා ධනාත්මක ප්‍රතිඵල අත්‍යවශ්‍ය වන ඉතිරි තරඟ කෙරෙහි දැන් අවධානය යොමු වේ.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රිකට් රසිකයන්, ජාතික කාන්තා කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ හොඳම ක්‍රීඩා රටාවට ළඟාවී, කාණ්ඩ අදියර අවසන් වීමට ප්‍රථම ශක්තිය ප්‍රදර්ශනය කරනු ඇතැයි හදවතින් බලාපොරොත්තු වෙති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ 4x100m රිලේ කණ්ඩායම ආසියානු රිලේ ශූරතාවලියේදී ජාතික වාර්තාව බිඳ දමයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ 4x100m රිලේ කණ්ඩායම ආසියානු රිලේ ශූරතාවලියේදී ජාතික වාර්තාව බිඳ දමයි

ශ්‍රී ලාංකික මලල ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකාවේ 4x100 මීටර් රිලේ කණ්ඩායම ආසියානු රිලේ ශූරතාවලියේදී නව ජාතික වාර්තාවක් පිහිටුවීමෙන් රටේ ක්‍රීඩා…

21 Jun 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද පැසිෆික් ගුවන් හමුදා අණදෙන නිලධාරී ඉහළ මට්ටමේ සංචාරයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙයි Sinhala

එක්සත් ජනපද පැසිෆික් ගුවන් හමුදා අණදෙන නිලධාරී ඉහළ මට්ටමේ සංචාරයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙයි

එක්සත් ජනපද පැසිෆික් ගුවන් හමුදාවේ අණදෙන නිලධාරී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති අතර, එය දෙරට අතර ආරක්ෂක හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා ඉතිහාසයේ වැදගත් අවස්ථාවක් ලෙස සලකනු…

21 Jun 2026 Discuss
ව්‍යාපාර, ආයෝජන හා ආරක්ෂක සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට ඇමෙරිකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ Sinhala

ව්‍යාපාර, ආයෝජන හා ආරක්ෂක සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට ඇමෙරිකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණේ

ව්‍යාපාර, ආයෝජන සහ ආරක්ෂක සහයෝගිතාව ඇතුළු ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍රයන්හි ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ගැඹුරු කිරීම අරමුණු කරගත් ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා සඳහා එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය…

21 Jun 2026 Discuss