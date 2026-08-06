Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තම රටේදීම දොර වැසෙයි: ශ්‍රී ලාංකික විදේශගත දරුවන්ට රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය අහිමිවන හැටි

06 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තම රටේදීම දොර වැසෙයි: ශ්‍රී ලාංකික විදේශගත දරුවන්ට රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය අහිමිවන හැටි

අනන්‍යතාවයේ හා අවස්ථාවේ අර්බුදයක්

ශ්‍රී ලාංකික ගමන් බලපත්‍ර රැගෙන, ශ්‍රී ලාංකික නම් දරාගෙන, මේ දිවයිනට මුල් බැඳී සිටියද — දේශීය රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුළු වීමේ කාරණාවට එළඹෙන විට, විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ දහස් ගණනක් දරුවන්ට තම මව් බිමේදීම අපරිචිතයන් ලෙස සලකනු ලැබේ. උසස් අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මෙම අර්බුදය, මෙම තරුණ පරම්පරාව දෙලොවකම අතරමං කරමින් — කිසිදු ලොවකට සම්පූර්ණයෙන් අයත් නොවූ තත්ත්වයේ — ගිලිමින් යයි.

ගැටලුවේ මූලය

මැදපෙරදිග, යුරෝපය, ඕස්ට්‍රේලියාව සහ වෙනත් රටවල ජීවත් වී රැකියා කරන ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයන්ගේ දරුවන්, රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ආපසු පැමිණෙද්දී, ඔවුන්ව සාදරයෙන් පිළිගැනීමට ක්‍රමය සකස් වී නොමැති බව අවබෝධ කර ගන්නේ බලාපොරොත්තු රහිතව ය. නිරවද්‍ය ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසිභාවය දරන නමුදු, බොහෝ දෙනෙකු විදේශ ශිෂ්‍ය කෝටාව යටතේ වර්ගීකරණය කෙරෙන්නේ හෝ, දේශීය උසස් පෙළ විභාගය මත පදනම් වූ සම්මත විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ ක්‍රියාවලියට නුසුදුස්සන් ලෙස සලකනු ලබන්නේ ය.

විදේශ විෂය නිර්දේශ යටතේ පිටරට පාසල් අධ්‍යාපනය සම්පූර්ණ කළ මෙම සිසුන්, ශ්‍රී ලාංකික උසස් පෙළ විභාගයට නොමැදිරෙති. මෙම එකම පරිපාලන යථාර්ථය, ඔවුන්ගේ පුරවැසිභාවය යටතේ හිමිකම් කිව හැකි අගනා රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ස්ථාන සඳහා තරඟ කිරීමෙන් ඔවුන් ඵලදායී ලෙස වළකා ලයි.

ක්‍රම දෙකක් අතර සිරවූ පවුල්

බොහෝ විදේශගත පවුල් සඳහා, මෙම තත්ත්වය වේදනාකාරී ද්‍රෝහීකමක් ලෙස දැනේ. බොහෝ විට දුෂ්කර තත්ත්වයන් යටතේ පිටරට රැකියා කොට, ශ්‍රී ලාංකික ආර්ථිකය නඩත්තු කිරීමට දායක වූ විදේශ විනිමය ප්‍රේෂණ යෙදවූ දෙමාපියන්ට, ඔවුන්ගේ කැප කිරීම් සාක්ෂාත් කරගත යුතු යැයි සිතූ අවස්ථාවන්ම ඔවුන්ගේ දරුවන්ට අහිමිව ඇති බව දැන් පෙනෙන්නේ ය.

රටට ඉතා අවශ්‍ය විදේශ විනිමය දායක කරමින් අතිමහත් කැප කිරීම් කළ මෙම පවුල් බොහොමයකට, ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල ස්ථාන සඳහා ඔවුන්ගේ දරුවන් විදේශිකයන් ලෙස තරඟ කළ යුතු බව දැන් කියනු ලැබේ.

මූල්‍යමය ප්‍රතිවිපාක බරපතළ ය. ශ්‍රී ලාංකික රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල විදේශ ශිෂ්‍ය ගාස්තු, දේශීය සිසුන්ට අදාළ ගාස්තුවලට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ය. ශ්‍රී ලංකාවට ස්ථිර ලෙස ආපසු පැමිණීමට අදහස් කළ පවුල්, ඒ ඉහළ ගාස්තු ගෙවන්නට, පෞද්ගලික අධ්‍යාපන විකල්ප සොයන්නට, නැතහොත් දරුවන් ත්‍රිතීය රටකට වෙනත් විශ්වවිද්‍යාල සොයා යවන්නට බලකෙරෙයි.

දිගු කලක් නොසලකා හළ ප්‍රතිපත්ති හිඩැසක්

අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, දේශීය අධ්‍යාපන ක්‍රමයට නැවත ඒකාබද්ධ වීමට උත්සාහ කරන විදේශගත දරුවන් සඳහා පැහැදිලි හා ව්‍යූහගත මාර්ගයක් ස්ථාපිත කිරීමට අනුප්‍රාප්තික ආණ්ඩු අසමත් වී ඇති බව ය. ඇමතිම මට්ටමෙන් ඉඳහිට සාකච්ඡා ඇති වී ඇතත්, මෙම ජනකොටසේ සුවිශේෂ තත්ත්වයන් විසඳීමට සමස්ත රාමුවක් ක්‍රියාවට නංවා නොමැත.

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පාලනය කරන විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව, ජාතික උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල කේන්ද්‍ර කර ගත් රාමුවක් තුළ ක්‍රියාත්මක වේ. බ්‍රිතාන්‍ය, ඉන්දීය හෝ වෙනත් ජාත්‍යන්තර විෂය නිර්දේශ යටතේ විදේශයේ ඉගෙනුම ලැබූ සිසුන්ගේ සුදුසුකම් දේශීය ක්‍රමය තුළ සම්මාන සඳහා පරිවර්තනය කළ හැකි ප්‍රমිත පිළිගැනීමේ යාන්ත්‍රණයක් නොමැත.

වෙනස් විය යුත්තේ කුමක්ද

අධ්‍යාපන උපදේශකයන් හදිසි ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලා සිටිති; ඒ

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මත්ද්‍රව්‍ය කාටෙල් පිරිස් අයිජීපීට මරණ තර්ජන එල්ල කරයි — පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය කාටෙල් පිරිස් අයිජීපීට මරණ තර්ජන එල්ල කරයි — පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා

පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍ය ආනන්ද විජේපාල මහතා, පොලිස්පතිවරයාට මෑතකදී එල්ල වූ මරණ තර්ජන සඳහා මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ජාලයන් වගකිව යුතු බව කෙලින්ම චෝදනා කරමින්, නීතිය…

06 Aug 2026 Discuss
මෝසම් තීව්‍ර වෙයි: බ්‍රහස්පතින්දා සිට දකුණු-බටහිර ශ්‍රී ලංකාවට තද වැසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි Sinhala

මෝසම් තීව්‍ර වෙයි: බ්‍රහස්පතින්දා සිට දකුණු-බටහිර ශ්‍රී ලංකාවට තද වැසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

මෝසම් තත්ත්වයන් වේගයෙන් තීව්‍ර වෙමින් පවතින අතර, බ්‍රහස්පතින්දා සිට දිවයිනේ දකුණු-බටහිර ප්‍රදේශ හරහා තද වැසි සහ ප්‍රබල සුළං හමා යාමට නියමිත බැවින් ශ්‍රී ලංකා…

06 Aug 2026 Discuss
නව බදු නීතිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ නඩුවට බලපාන්නේද යන්න පිළිබඳව අභියාචනාධිකරණය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමසයි Sinhala

නව බදු නීතිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ නඩුවට බලපාන්නේද යන්න පිළිබඳව අභියාචනාධිකරණය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමසයි

මෑතකදී සම්මත කරන ලද නීති සංශෝධනයක් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සම්බන්ධ දිගටම පවතින බදු විවාදයේ ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ (IRD) තත්ත්වයට කිසියම් බලපෑමක්…

06 Aug 2026 Discuss