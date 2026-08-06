තම රටේදීම දොර වැසෙයි: ශ්රී ලාංකික විදේශගත දරුවන්ට රාජ්ය විශ්වවිද්යාල ප්රවේශය අහිමිවන හැටි
අනන්යතාවයේ හා අවස්ථාවේ අර්බුදයක්
ශ්රී ලාංකික ගමන් බලපත්ර රැගෙන, ශ්රී ලාංකික නම් දරාගෙන, මේ දිවයිනට මුල් බැඳී සිටියද — දේශීය රාජ්ය විශ්වවිද්යාලයකට ඇතුළු වීමේ කාරණාවට එළඹෙන විට, විදේශගත ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ දහස් ගණනක් දරුවන්ට තම මව් බිමේදීම අපරිචිතයන් ලෙස සලකනු ලැබේ. උසස් අධ්යාපන ක්රමය තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මෙම අර්බුදය, මෙම තරුණ පරම්පරාව දෙලොවකම අතරමං කරමින් — කිසිදු ලොවකට සම්පූර්ණයෙන් අයත් නොවූ තත්ත්වයේ — ගිලිමින් යයි.
ගැටලුවේ මූලය
මැදපෙරදිග, යුරෝපය, ඕස්ට්රේලියාව සහ වෙනත් රටවල ජීවත් වී රැකියා කරන ශ්රී ලාංකික ජාතිකයන්ගේ දරුවන්, රාජ්ය විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය ලබා ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් ශ්රී ලංකාවට ආපසු පැමිණෙද්දී, ඔවුන්ව සාදරයෙන් පිළිගැනීමට ක්රමය සකස් වී නොමැති බව අවබෝධ කර ගන්නේ බලාපොරොත්තු රහිතව ය. නිරවද්ය ශ්රී ලාංකික පුරවැසිභාවය දරන නමුදු, බොහෝ දෙනෙකු විදේශ ශිෂ්ය කෝටාව යටතේ වර්ගීකරණය කෙරෙන්නේ හෝ, දේශීය උසස් පෙළ විභාගය මත පදනම් වූ සම්මත විශ්වවිද්යාල ප්රවේශ ක්රියාවලියට නුසුදුස්සන් ලෙස සලකනු ලබන්නේ ය.
විදේශ විෂය නිර්දේශ යටතේ පිටරට පාසල් අධ්යාපනය සම්පූර්ණ කළ මෙම සිසුන්, ශ්රී ලාංකික උසස් පෙළ විභාගයට නොමැදිරෙති. මෙම එකම පරිපාලන යථාර්ථය, ඔවුන්ගේ පුරවැසිභාවය යටතේ හිමිකම් කිව හැකි අගනා රාජ්ය විශ්වවිද්යාල ස්ථාන සඳහා තරඟ කිරීමෙන් ඔවුන් ඵලදායී ලෙස වළකා ලයි.
ක්රම දෙකක් අතර සිරවූ පවුල්
බොහෝ විදේශගත පවුල් සඳහා, මෙම තත්ත්වය වේදනාකාරී ද්රෝහීකමක් ලෙස දැනේ. බොහෝ විට දුෂ්කර තත්ත්වයන් යටතේ පිටරට රැකියා කොට, ශ්රී ලාංකික ආර්ථිකය නඩත්තු කිරීමට දායක වූ විදේශ විනිමය ප්රේෂණ යෙදවූ දෙමාපියන්ට, ඔවුන්ගේ කැප කිරීම් සාක්ෂාත් කරගත යුතු යැයි සිතූ අවස්ථාවන්ම ඔවුන්ගේ දරුවන්ට අහිමිව ඇති බව දැන් පෙනෙන්නේ ය.
රටට ඉතා අවශ්ය විදේශ විනිමය දායක කරමින් අතිමහත් කැප කිරීම් කළ මෙම පවුල් බොහොමයකට, ශ්රී ලංකාවේ විශ්වවිද්යාල ස්ථාන සඳහා ඔවුන්ගේ දරුවන් විදේශිකයන් ලෙස තරඟ කළ යුතු බව දැන් කියනු ලැබේ.
මූල්යමය ප්රතිවිපාක බරපතළ ය. ශ්රී ලාංකික රාජ්ය විශ්වවිද්යාලවල විදේශ ශිෂ්ය ගාස්තු, දේශීය සිසුන්ට අදාළ ගාස්තුවලට සාපේක්ෂව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ය. ශ්රී ලංකාවට ස්ථිර ලෙස ආපසු පැමිණීමට අදහස් කළ පවුල්, ඒ ඉහළ ගාස්තු ගෙවන්නට, පෞද්ගලික අධ්යාපන විකල්ප සොයන්නට, නැතහොත් දරුවන් ත්රිතීය රටකට වෙනත් විශ්වවිද්යාල සොයා යවන්නට බලකෙරෙයි.
දිගු කලක් නොසලකා හළ ප්රතිපත්ති හිඩැසක්
අධ්යාපන ප්රතිපත්ති විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, දේශීය අධ්යාපන ක්රමයට නැවත ඒකාබද්ධ වීමට උත්සාහ කරන විදේශගත දරුවන් සඳහා පැහැදිලි හා ව්යූහගත මාර්ගයක් ස්ථාපිත කිරීමට අනුප්රාප්තික ආණ්ඩු අසමත් වී ඇති බව ය. ඇමතිම මට්ටමෙන් ඉඳහිට සාකච්ඡා ඇති වී ඇතත්, මෙම ජනකොටසේ සුවිශේෂ තත්ත්වයන් විසඳීමට සමස්ත රාමුවක් ක්රියාවට නංවා නොමැත.
ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය විශ්වවිද්යාල ප්රවේශය පාලනය කරන විශ්වවිද්යාල ප්රතිපාදන කොමිෂන් සභාව, ජාතික උසස් පෙළ ප්රතිඵල කේන්ද්ර කර ගත් රාමුවක් තුළ ක්රියාත්මක වේ. බ්රිතාන්ය, ඉන්දීය හෝ වෙනත් ජාත්යන්තර විෂය නිර්දේශ යටතේ විදේශයේ ඉගෙනුම ලැබූ සිසුන්ගේ සුදුසුකම් දේශීය ක්රමය තුළ සම්මාන සඳහා පරිවර්තනය කළ හැකි ප්රমිත පිළිගැනීමේ යාන්ත්රණයක් නොමැත.
වෙනස් විය යුත්තේ කුමක්ද
අධ්යාපන උපදේශකයන් හදිසි ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලා සිටිති; ඒ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.