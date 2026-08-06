Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රඳවා තබාගෙන සිටින ඉන්දීය මසුන් ඇල්ලීමේ කම්කරුවන් නිදහස් කිරීම වේගවත් කරන ලෙස ඉන්දීය විදේශ ලේකම් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලයි

06 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රඳවා තබාගෙන සිටින ඉන්දීය මසුන් ඇල්ලීමේ කම්කරුවන් නිදහස් කිරීම වේගවත් කරන ලෙස ඉන්දීය විදේශ ලේකම් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලයි

ඉන්දීය විදේශ ලේකම් වික්‍රම් මිශ්‍රී, දැනට ශ්‍රී ලංකා භාරයේ රඳවා තබාගෙන සිටින ඉන්දීය ධීවරයන් සහ ඔවුන්ගේ නෞකා නිදහස් කිරීම වේගවත් කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලා සිටි අතර, දශක ගණනාවක් තිස්සේ අඛණ්ඩව පැවතෙන මෙම ගැටලුව දෙරට අතර ඉහළ මට්ටමේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සාකච්ඡාවලදී මතු කළේය.

දිගුකාලීන දේශසීමා ගැටලුවක්

ප්‍රධාන වශයෙන් දකුණු ඉන්දීය ප්‍රාන්තය වන දෙමළ නාඩුවට අයත් ඉන්දීය ධීවරයන් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් රඳවා ගැනීම දශක ගණනාවක් පුරා දෙරට අතර සබඳතාවලට නිරන්තර ආතතියක් ඇති කරමින් පවතී. දෙපාර්ශ්වයේම ධීවරයන් පාල්ක් සමුද්‍ර සන්ධියේ ආකීර්ණ මුහුදු කලාප තරණය කිරීම හේතුවෙන් අත්අඩංගුවට ගැනීම්, නෞකා රඳවා ගැනීම් සහ දිගුකාලීන රෝධනයන් සිදු වන අතර, එය වෙරළාසන්න ධීවර ප්‍රජාවන්ට දැඩි දුෂ්කරතා ඇති කරයි.

මිශ්‍රීගේ ඉල්ලීම, එවැනි රෝධනයන් හේතුවෙන් ආර්ථික අසරණභාවයට පත් ධීවර පවුල්වල මානවීය ප්‍රශ්නය නව දිල්ලිය කෙතරම් බැරෑරුම් ලෙස සලකන්නේදැයි මනාව පිළිබිඹු කරයි.

ඉහළ මට්ටමේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මැදිහත්වීමක්

විදේශ ලේකම් මට්ටමින් මෙම ප්‍රශ්නය මතු කිරීමෙන් ඉන්දියාව, කොළඹ සමඟ ගනුදෙනු කිරීමේදී මෙම නඩු ඉක්මනින් විසඳා ගැනීම ප්‍රමුඛ සැලකීමක් ලෙස ගණ්‍ය කරන බව ප්‍රකාශ කළේය. රඳවා ගත් ධීවරයන් සහ ඔවුන්ගේ නෞකා ආරක්ෂිතව රටට ගෙන ඒමට ශක්තිමත් පියවර ගන්නා ලෙස මධ්‍යම රජයෙන් නිරන්තරයෙන් ඉල්ලා සිටි දෙමළ නාඩු දේශපාලන නායකත්වය ගෙන එන වැඩෙන ඒ දිශාවේ පීඩනය ද මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ස්ව කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව අතීතයේ දී ධීවරයන් ආපසු යැවීමේ ක්‍රියාවලියේ දී ඉන්දියාව සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කර ඇත; කෙසේ වෙතත්, ධීවරයන්ට සාපේක්ෂව නෞකා ආපසු ලබා දීම සැලකිය යුතු ලෙස ප්‍රමාද වීම ජීවනෝපාය සඳහා නෞකාව මත රඳා පවතින ධීවර ප්‍රජාවට විශේෂ කලකිරීමක් ඇති කෙරෙන ප්‍රශ්නයක් ලෙස පවතී.

පුළුල් ද්විපාර්ශ්වික සන්දර්භය

ධීවර ප්‍රශ්නය, ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර සාමාන්‍යයෙන් උණුසුම් ස්වභාවයක් ගන්නා සම්බන්ධතාවලට කාලෙන් කාලයට අභියෝග කරන සංවේදී ප්‍රශ්නවලින් එකකි. දෙරට රජයන් ම, මෙම ගැටුම පුළුල් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ගැටුමකට පත් නොවීමට සංවාදය හා අන්‍යොන්‍ය අවබෝධය ඔස්සේ විසඳා ගැනීමේ අභිලාෂය ප්‍රකාශ කර ඇත.

සැබෑ ප්‍රගතියක් ලබා ගන්නට නම් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මට්ටමේ සුහදශීලී ගතිය පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවන අතර, මුහුදු සීමා නැවත නැවත උල්ලංඝනය වීම වළක්වා ගැනීමට සහ රෝධනයන් සිදු වූ විට ඒවා ඉක්මනින් විසඳීමට ප්‍රායෝගික යාන්ත්‍රණ ස්ථාපිත කිරීම ද අවශ්‍ය බව නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති.

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් වීමේ ගමනේ යෙදෙමින් බහුවිධ අංශ හරහා ඉන්දියාව සමඟ ශක්තිමත් හවුල්කාරිත්වයක් අපේක්ෂා කරන මෙම අවස්ථාවේ, ධීවර ප්‍රශ්නයට ප්‍රතිචාරාත්මකව ඉදිරිපත් වීම, දෙපාර්ශ්වයම ප්‍රසිද්ධියේ ඉදිරියට ගෙනයාමට කැපවූ සහයෝගිතා ස්වභාවය තව දුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට හේතු වනු ඇතැයි විශ්ලේෂකයෝ යෝජනා කරති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මත්ද්‍රව්‍ය කාටෙල් පිරිස් අයිජීපීට මරණ තර්ජන එල්ල කරයි — පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය කාටෙල් පිරිස් අයිජීපීට මරණ තර්ජන එල්ල කරයි — පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා

පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍ය ආනන්ද විජේපාල මහතා, පොලිස්පතිවරයාට මෑතකදී එල්ල වූ මරණ තර්ජන සඳහා මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ජාලයන් වගකිව යුතු බව කෙලින්ම චෝදනා කරමින්, නීතිය…

06 Aug 2026 Discuss
මෝසම් තීව්‍ර වෙයි: බ්‍රහස්පතින්දා සිට දකුණු-බටහිර ශ්‍රී ලංකාවට තද වැසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි Sinhala

මෝසම් තීව්‍ර වෙයි: බ්‍රහස්පතින්දා සිට දකුණු-බටහිර ශ්‍රී ලංකාවට තද වැසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

මෝසම් තත්ත්වයන් වේගයෙන් තීව්‍ර වෙමින් පවතින අතර, බ්‍රහස්පතින්දා සිට දිවයිනේ දකුණු-බටහිර ප්‍රදේශ හරහා තද වැසි සහ ප්‍රබල සුළං හමා යාමට නියමිත බැවින් ශ්‍රී ලංකා…

06 Aug 2026 Discuss
නව බදු නීතිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ නඩුවට බලපාන්නේද යන්න පිළිබඳව අභියාචනාධිකරණය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමසයි Sinhala

නව බදු නීතිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ නඩුවට බලපාන්නේද යන්න පිළිබඳව අභියාචනාධිකරණය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමසයි

මෑතකදී සම්මත කරන ලද නීති සංශෝධනයක් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සම්බන්ධ දිගටම පවතින බදු විවාදයේ ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ (IRD) තත්ත්වයට කිසියම් බලපෑමක්…

06 Aug 2026 Discuss