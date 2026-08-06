Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා භාණ්ඩාගාරයේ සයිබර් මංකොල්ලයෙන් හොරකම් කළ ඩොලර් මිලියන 2.5 ක මුදල් හොයාගැනීමට එ.ජ. මූල්‍ය විමර්ශකයන් සමත් වෙති

06 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා භාණ්ඩාගාරයේ සයිබර් මංකොල්ලයෙන් හොරකම් කළ ඩොලර් මිලියන 2.5 ක මුදල් හොයාගැනීමට එ.ජ. මූල්‍ය විමර්ශකයන් සමත් වෙති

ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩාගාරයෙන් එ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 2.5 ක් සොරාගත් සූක්ෂම සයිබර් මංකොල්ලයක මුදල් හසුරුවීමේ මාර්ගය සොයාගැනීමට ඇමෙරිකාවේ මූල්‍ය බුද්ධි අංශ විමර්ශකයන් සාර්ථකව සමත් වී ඇති බව රජය 어제 හෙළිදරව් කළේය.

ඕස්ට්‍රේලියානු ණය ආපසු ගෙවීමට වෙන් කළ මුදල් සොරකම්

සොරාගත් මුදල් ඕස්ට්‍රේලියානු ණයක් ආපසු ගෙවීම සඳහා විශේෂයෙන් වෙන් කර තිබූ ඒවා වන අතර, එය බරපතළ මූල්‍ය අපරාධයක් පමණක් නොව රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ගැටලු ද ඇති කළ හැකි සිදුවීමක් ලෙස ද සැලකේ. ඇමෙරිකානු විමර්ශකයන්ගේ මෙම සාර්ථකත්වය හේතුවෙන් හොයාගත් මුදල් ආපසු ලබාගත හැකි බවට බලධාරීන් දැඩි විශ්වාසයක් පළ කර ඇත.

රජය විමර්ශනයේ ප්‍රගතිය තහවුරු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය බලධාරීන්ට ඉමහත් කනස්සල්ලක් ඇති කළ මෙම සිදුවීමේ සැලකිය යුතු දියුණුවක් ලෙස මෙම හෙළිදරව්ව සැලකේ. එ.ජ. මූල්‍ය බුද්ධිමය ප්‍රවීණතාව සම්බන්ධ කර ගැනීම, සයිබර් ක්‍රමවලට සිදුකරන මූල්‍ය අපරාධවල ජාත්‍යන්තර ස්වභාවය සහ අපරාධකරුවන් හඹා යාමටත් සොරාගත් මහජන මුදල් ආපසු ලබාගැනීමටත් ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාවයේ අනිවාර්යතාවය යන දෙකම මනාව ඉස්මතු කරයි.

විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් ඔවුන්ගේ ඇමෙරිකානු සගයන් සමඟ එක්ව කටයුතු කරමින් සිටින අතර, මුදල් සොයාගැනීමට යොදාගත් නිශ්චිත ක්‍රමෝපායයන් හෝ මංකොල්ලය සංවිධානය කළ බවට සැක කෙරෙන්නන්ගේ අනන්‍යතා පිළිබඳව නිලධාරීන් කිසිත් හෙළිකිරීමකට සූදානම් නැත.

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය ආරක්ෂාවට ඇති බලපෑම්

මෙම සයිබර් සොරකම ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය මූල්‍ය පද්ධති, විශේෂයෙන් ජාත්‍යන්තර ණය ආපසු ගෙවීම් සහ විදේශ මුදල් ගනුදෙනු හසුරුවන ඒවා ආරක්ෂා කිරීමේ ප්‍රොටෝකෝල පිළිබඳව බරපතළ ප්‍රශ්ණ මතු කර ඇත. ඉදිරියේදී මෙවැනි සිදුවීම් වැළැක්වීම සඳහා මෙම දුර්වලතා හදිසි පියවරින් විසඳිය යුතු බව විශේෂඥයෝ පෙන්වා දෙති.

ඇමෙරිකානු විමර්ශකයන් දැන් සාක්ෂිගත මුදල් හසුරුවීමේ මාර්ගයක් ස්ථාපිත කර ගැනීමත් සමඟ, වගවීම සහ මූල්‍ය වන්දිය යන දෙකම ලඟා විය හැකි බවට ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් බලාපොරොත්තු දරයි. විමර්ශනය දිගට ම ඉදිරියට යත්ම තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මත්ද්‍රව්‍ය කාටෙල් පිරිස් අයිජීපීට මරණ තර්ජන එල්ල කරයි — පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය කාටෙල් පිරිස් අයිජීපීට මරණ තර්ජන එල්ල කරයි — පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා

පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍ය ආනන්ද විජේපාල මහතා, පොලිස්පතිවරයාට මෑතකදී එල්ල වූ මරණ තර්ජන සඳහා මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ජාලයන් වගකිව යුතු බව කෙලින්ම චෝදනා කරමින්, නීතිය…

06 Aug 2026 Discuss
මෝසම් තීව්‍ර වෙයි: බ්‍රහස්පතින්දා සිට දකුණු-බටහිර ශ්‍රී ලංකාවට තද වැසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි Sinhala

මෝසම් තීව්‍ර වෙයි: බ්‍රහස්පතින්දා සිට දකුණු-බටහිර ශ්‍රී ලංකාවට තද වැසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

මෝසම් තත්ත්වයන් වේගයෙන් තීව්‍ර වෙමින් පවතින අතර, බ්‍රහස්පතින්දා සිට දිවයිනේ දකුණු-බටහිර ප්‍රදේශ හරහා තද වැසි සහ ප්‍රබල සුළං හමා යාමට නියමිත බැවින් ශ්‍රී ලංකා…

06 Aug 2026 Discuss
නව බදු නීතිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ නඩුවට බලපාන්නේද යන්න පිළිබඳව අභියාචනාධිකරණය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමසයි Sinhala

නව බදු නීතිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ නඩුවට බලපාන්නේද යන්න පිළිබඳව අභියාචනාධිකරණය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමසයි

මෑතකදී සම්මත කරන ලද නීති සංශෝධනයක් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සම්බන්ධ දිගටම පවතින බදු විවාදයේ ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ (IRD) තත්ත්වයට කිසියම් බලපෑමක්…

06 Aug 2026 Discuss