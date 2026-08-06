ශ්රී ලංකා භාණ්ඩාගාරයේ සයිබර් මංකොල්ලයෙන් හොරකම් කළ ඩොලර් මිලියන 2.5 ක මුදල් හොයාගැනීමට එ.ජ. මූල්ය විමර්ශකයන් සමත් වෙති
ශ්රී ලංකාවේ භාණ්ඩාගාරයෙන් එ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 2.5 ක් සොරාගත් සූක්ෂම සයිබර් මංකොල්ලයක මුදල් හසුරුවීමේ මාර්ගය සොයාගැනීමට ඇමෙරිකාවේ මූල්ය බුද්ධි අංශ විමර්ශකයන් සාර්ථකව සමත් වී ඇති බව රජය 어제 හෙළිදරව් කළේය.
ඕස්ට්රේලියානු ණය ආපසු ගෙවීමට වෙන් කළ මුදල් සොරකම්
සොරාගත් මුදල් ඕස්ට්රේලියානු ණයක් ආපසු ගෙවීම සඳහා විශේෂයෙන් වෙන් කර තිබූ ඒවා වන අතර, එය බරපතළ මූල්ය අපරාධයක් පමණක් නොව රාජ්යතාන්ත්රික ගැටලු ද ඇති කළ හැකි සිදුවීමක් ලෙස ද සැලකේ. ඇමෙරිකානු විමර්ශකයන්ගේ මෙම සාර්ථකත්වය හේතුවෙන් හොයාගත් මුදල් ආපසු ලබාගත හැකි බවට බලධාරීන් දැඩි විශ්වාසයක් පළ කර ඇත.
රජය විමර්ශනයේ ප්රගතිය තහවුරු කරයි
ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය බලධාරීන්ට ඉමහත් කනස්සල්ලක් ඇති කළ මෙම සිදුවීමේ සැලකිය යුතු දියුණුවක් ලෙස මෙම හෙළිදරව්ව සැලකේ. එ.ජ. මූල්ය බුද්ධිමය ප්රවීණතාව සම්බන්ධ කර ගැනීම, සයිබර් ක්රමවලට සිදුකරන මූල්ය අපරාධවල ජාත්යන්තර ස්වභාවය සහ අපරාධකරුවන් හඹා යාමටත් සොරාගත් මහජන මුදල් ආපසු ලබාගැනීමටත් ජාත්යන්තර සහයෝගීතාවයේ අනිවාර්යතාවය යන දෙකම මනාව ඉස්මතු කරයි.
විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම ශ්රී ලංකා බලධාරීන් ඔවුන්ගේ ඇමෙරිකානු සගයන් සමඟ එක්ව කටයුතු කරමින් සිටින අතර, මුදල් සොයාගැනීමට යොදාගත් නිශ්චිත ක්රමෝපායයන් හෝ මංකොල්ලය සංවිධානය කළ බවට සැක කෙරෙන්නන්ගේ අනන්යතා පිළිබඳව නිලධාරීන් කිසිත් හෙළිකිරීමකට සූදානම් නැත.
ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය ආරක්ෂාවට ඇති බලපෑම්
මෙම සයිබර් සොරකම ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය මූල්ය පද්ධති, විශේෂයෙන් ජාත්යන්තර ණය ආපසු ගෙවීම් සහ විදේශ මුදල් ගනුදෙනු හසුරුවන ඒවා ආරක්ෂා කිරීමේ ප්රොටෝකෝල පිළිබඳව බරපතළ ප්රශ්ණ මතු කර ඇත. ඉදිරියේදී මෙවැනි සිදුවීම් වැළැක්වීම සඳහා මෙම දුර්වලතා හදිසි පියවරින් විසඳිය යුතු බව විශේෂඥයෝ පෙන්වා දෙති.
ඇමෙරිකානු විමර්ශකයන් දැන් සාක්ෂිගත මුදල් හසුරුවීමේ මාර්ගයක් ස්ථාපිත කර ගැනීමත් සමඟ, වගවීම සහ මූල්ය වන්දිය යන දෙකම ලඟා විය හැකි බවට ශ්රී ලංකා බලධාරීන් බලාපොරොත්තු දරයි. විමර්ශනය දිගට ම ඉදිරියට යත්ම තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.