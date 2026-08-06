Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තහනම් ලැයිස්තුව අනවසර සමාගම් සහ යෙදුම් 26 දක්වා පුළුල් කරයි

06 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තහනම් ලැයිස්තුව අනවසර සමාගම් සහ යෙදුම් 26 දක්වා පුළුල් කරයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් අනවසර මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම්වල නිරත බව හඳුනාගත් සමාගම් සහ ජංගම යෙදුම් 26ක් නම් කරමින් නිල තහනම් ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන කිරීමෙන් මහජනතාව අනවසර මූල්‍ය ක්‍රියාකරුවන්ගෙන් ආරක්ෂා කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

විමර්ශනයට ලක් වූ ආයතන අතර TM App ද වෙයි

අලුතින් සලකුණු කරන ලද ආයතන අතර "TM App" ද ඇතුළත් වන අතර, අවශ්‍ය නියාමන අනුමැතියකින් තොරව මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම්වල නිරත වී, ඒවා පවත්වාගෙන ගොස් සක්‍රීයව ප්‍රවර්ධනය කර ඇති බව CBSL විසින් තීරණය කර ඇත. මෙම යෙදුම තහනම් ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කිරීම, එවැනි වේදිකා හරහා ගනුදෙනු කිරීමෙන් හෝ ආයෝජනය කිරීමෙන් වැළකී සිටීමට මහජනතාවට නිකුත් කරන ලද නිල අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස සේවය කරයි.

මහජනතාව වඩාත් සූක්ෂ්මව කටයුතු කරන ලෙස අවවාද කෙරේ

ඕනෑම ගනුදෙනුවක් සිදු කිරීමට පෙර, ඕනෑම මූල්‍ය ආයතනයක්, යෙදුමක් හෝ ආයෝජන යෝජනා ක්‍රමයක් CBSL හි වලංගු බලපත්‍රයක් හෝ අනුමැතියක් සතුව ඇත්දැයි තහවුරු කර ගන්නා ලෙස මහ බැංකුව ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට නිරන්තරයෙන් මතක් කර දෙමින් සිටී. අනවසර ආයතන සමඟ කටයුතු කිරීම, නීතිමය විසඳුමක් ඉතා අල්ප වීම හෝ නොතිබීම ද ඇතුළුව, තැන්පතු සහ ආයෝජන අහිමි වීමේ ඉහළ මූල්‍ය අවදානමක් දරයි.

අනවසර මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් මැඩලීම

තහනම් ලැයිස්තුව පුළුල් කිරීම, මෑත වසරවලදී බහුල වී ඇති ඩිජිටල් වේදිකා සහ ජංගම යෙදුම් ඇතුළු බලපත්‍ර රහිත මූල්‍ය ක්‍රියාකරුවන් මැඩලීම සඳහා CBSL ගෙන යනු ලබන අඛණ්ඩ ප්‍රයත්නයන් පිළිබිඹු කරයි. සමාජ මාධ්‍ය සහ මාර්ගගත නාලිකා හරහා බොහෝ විට සාමාන්‍ය පුරවැසියන් ඉලක්ක කරගත් එවැනි යෝජනා ක්‍රමවල ඉහළ යාමක් බලධාරීන් සඳහන් කර ඇත.

  • CBSL විසින් සමාගම් සහ යෙදුම් 26ක් දැනට තහනම් ආයතන ලෙස ලැයිස්තුගත කර ඇත.
  • TM App, අනවසර මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම්වල නිරත වීම සහ ඒවා ප්‍රවර්ධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් හඳුනාගෙන ඇත.
  • තහනම් ලැයිස්තුවේ සඳහන් ඕනෑම ආයතනයක් සමඟ ගනුදෙනු කිරීමෙන් වැළකී සිටීමට මහජනතාවට තදින් අවවාද කෙරේ.

අනවසර මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ තොරතුරු ඇති ඕනෑම අයෙකු ප්‍රමාදයකින් තොරව අදාළ බලධාරීන්ට වාර්තා කරන ලෙස මහ බැංකුව ඉල්ලා සිටී. ලැයිස්තුගත ආයතනයක් සමඟ දැනටමත් ගනුදෙනු කර ඇති අය හැකිතාක් ඉක්මනින් නීතිමය හා මූල්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීමට දිරිමත් කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මූල්‍ය පද්ධතියේ අඛණ්ඩතාව රැකගැනීමට සහ වංචනික හා අනවසර මූල්‍ය ක්‍රියාකරුවන්ගෙන් පාරිභෝගිකයන් ආරක්ෂා කිරීමට කැපවී සිටී.

යාවත්කාලීන කරන ලද සම්පූර්ණ තහනම් ලැයිස්තුව CBSL හි නිල සන්නිවේදන මාර්ග හරහා ලබා ගත හැකි අතර, අඛණ්ඩ නියාමන විමර්ශනයන් ක්‍රියාත්මක වන විට තවත් ආයතන එකතු විය හැකි බැවින් නිරන්තරයෙන් එය පරීක්ෂා කරන ලෙස මහජනතාවට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මත්ද්‍රව්‍ය කාටෙල් පිරිස් අයිජීපීට මරණ තර්ජන එල්ල කරයි — පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය කාටෙල් පිරිස් අයිජීපීට මරණ තර්ජන එල්ල කරයි — පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා

පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍ය ආනන්ද විජේපාල මහතා, පොලිස්පතිවරයාට මෑතකදී එල්ල වූ මරණ තර්ජන සඳහා මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ජාලයන් වගකිව යුතු බව කෙලින්ම චෝදනා කරමින්, නීතිය…

06 Aug 2026 Discuss
මෝසම් තීව්‍ර වෙයි: බ්‍රහස්පතින්දා සිට දකුණු-බටහිර ශ්‍රී ලංකාවට තද වැසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි Sinhala

මෝසම් තීව්‍ර වෙයි: බ්‍රහස්පතින්දා සිට දකුණු-බටහිර ශ්‍රී ලංකාවට තද වැසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

මෝසම් තත්ත්වයන් වේගයෙන් තීව්‍ර වෙමින් පවතින අතර, බ්‍රහස්පතින්දා සිට දිවයිනේ දකුණු-බටහිර ප්‍රදේශ හරහා තද වැසි සහ ප්‍රබල සුළං හමා යාමට නියමිත බැවින් ශ්‍රී ලංකා…

06 Aug 2026 Discuss
නව බදු නීතිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ නඩුවට බලපාන්නේද යන්න පිළිබඳව අභියාචනාධිකරණය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමසයි Sinhala

නව බදු නීතිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ නඩුවට බලපාන්නේද යන්න පිළිබඳව අභියාචනාධිකරණය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමසයි

මෑතකදී සම්මත කරන ලද නීති සංශෝධනයක් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සම්බන්ධ දිගටම පවතින බදු විවාදයේ ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ (IRD) තත්ත්වයට කිසියම් බලපෑමක්…

06 Aug 2026 Discuss