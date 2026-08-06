ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව තහනම් ලැයිස්තුව අනවසර සමාගම් සහ යෙදුම් 26 දක්වා පුළුල් කරයි
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් අනවසර මූල්ය ක්රියාකාරකම්වල නිරත බව හඳුනාගත් සමාගම් සහ ජංගම යෙදුම් 26ක් නම් කරමින් නිල තහනම් ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන කිරීමෙන් මහජනතාව අනවසර මූල්ය ක්රියාකරුවන්ගෙන් ආරක්ෂා කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.
විමර්ශනයට ලක් වූ ආයතන අතර TM App ද වෙයි
අලුතින් සලකුණු කරන ලද ආයතන අතර "TM App" ද ඇතුළත් වන අතර, අවශ්ය නියාමන අනුමැතියකින් තොරව මූල්ය ක්රියාකාරකම්වල නිරත වී, ඒවා පවත්වාගෙන ගොස් සක්රීයව ප්රවර්ධනය කර ඇති බව CBSL විසින් තීරණය කර ඇත. මෙම යෙදුම තහනම් ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කිරීම, එවැනි වේදිකා හරහා ගනුදෙනු කිරීමෙන් හෝ ආයෝජනය කිරීමෙන් වැළකී සිටීමට මහජනතාවට නිකුත් කරන ලද නිල අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස සේවය කරයි.
මහජනතාව වඩාත් සූක්ෂ්මව කටයුතු කරන ලෙස අවවාද කෙරේ
ඕනෑම ගනුදෙනුවක් සිදු කිරීමට පෙර, ඕනෑම මූල්ය ආයතනයක්, යෙදුමක් හෝ ආයෝජන යෝජනා ක්රමයක් CBSL හි වලංගු බලපත්රයක් හෝ අනුමැතියක් සතුව ඇත්දැයි තහවුරු කර ගන්නා ලෙස මහ බැංකුව ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට නිරන්තරයෙන් මතක් කර දෙමින් සිටී. අනවසර ආයතන සමඟ කටයුතු කිරීම, නීතිමය විසඳුමක් ඉතා අල්ප වීම හෝ නොතිබීම ද ඇතුළුව, තැන්පතු සහ ආයෝජන අහිමි වීමේ ඉහළ මූල්ය අවදානමක් දරයි.
අනවසර මූල්ය ක්රියාකාරකම් මැඩලීම
තහනම් ලැයිස්තුව පුළුල් කිරීම, මෑත වසරවලදී බහුල වී ඇති ඩිජිටල් වේදිකා සහ ජංගම යෙදුම් ඇතුළු බලපත්ර රහිත මූල්ය ක්රියාකරුවන් මැඩලීම සඳහා CBSL ගෙන යනු ලබන අඛණ්ඩ ප්රයත්නයන් පිළිබිඹු කරයි. සමාජ මාධ්ය සහ මාර්ගගත නාලිකා හරහා බොහෝ විට සාමාන්ය පුරවැසියන් ඉලක්ක කරගත් එවැනි යෝජනා ක්රමවල ඉහළ යාමක් බලධාරීන් සඳහන් කර ඇත.
- CBSL විසින් සමාගම් සහ යෙදුම් 26ක් දැනට තහනම් ආයතන ලෙස ලැයිස්තුගත කර ඇත.
- TM App, අනවසර මූල්ය ක්රියාකාරකම්වල නිරත වීම සහ ඒවා ප්රවර්ධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් හඳුනාගෙන ඇත.
- තහනම් ලැයිස්තුවේ සඳහන් ඕනෑම ආයතනයක් සමඟ ගනුදෙනු කිරීමෙන් වැළකී සිටීමට මහජනතාවට තදින් අවවාද කෙරේ.
අනවසර මූල්ය ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ තොරතුරු ඇති ඕනෑම අයෙකු ප්රමාදයකින් තොරව අදාළ බලධාරීන්ට වාර්තා කරන ලෙස මහ බැංකුව ඉල්ලා සිටී. ලැයිස්තුගත ආයතනයක් සමඟ දැනටමත් ගනුදෙනු කර ඇති අය හැකිතාක් ඉක්මනින් නීතිමය හා මූල්ය උපදෙස් ලබා ගැනීමට දිරිමත් කෙරේ.
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව මූල්ය පද්ධතියේ අඛණ්ඩතාව රැකගැනීමට සහ වංචනික හා අනවසර මූල්ය ක්රියාකරුවන්ගෙන් පාරිභෝගිකයන් ආරක්ෂා කිරීමට කැපවී සිටී.
යාවත්කාලීන කරන ලද සම්පූර්ණ තහනම් ලැයිස්තුව CBSL හි නිල සන්නිවේදන මාර්ග හරහා ලබා ගත හැකි අතර, අඛණ්ඩ නියාමන විමර්ශනයන් ක්රියාත්මක වන විට තවත් ආයතන එකතු විය හැකි බැවින් නිරන්තරයෙන් එය පරීක්ෂා කරන ලෙස මහජනතාවට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.