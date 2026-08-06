පළාත් සභා මැතිවරණ තවදුරටත් කල් නොදමා පැවැත්වීමට ඉන්දියාව ශ්රී ලංකාවට බලකරයි
නොපවත්වා ඇති මැතිවරණ සඳහා ඉක්මන් පියවර ගන්නා ලෙස නව දිල්ලිය 촉구 කරයි
ශ්රී ලංකාවේ ප්රාදේශීය මට්ටමේ ප්රජාතාන්ත්රික ක්රියාවලීන් අඛණ්ඩව කල් දැමීම සම්බන්ධයෙන් කොළඹට ළඟම ම ඇති අසල්වැසි රාජ්යය වන ඉන්දියාව ක්රමයෙන් බරපතල සැලකිල්ලක් දක්වමින්, දිගුකලක් කල් දැමී ඇති පළාත් සභා මැතිවරණ හැකි ඉක්මනින් පැවැත්වීමට ශ්රී ලංකාවට නිල වශයෙන් බලකර තිබේ.
නව දිල්ලියේ මෙම ඉල්ලීම, දෙමළ භාෂා කතා කරන ජනගහනය ඉන්දියාව සමඟ ශක්තිමත් සබඳතා පවත්වාගෙන යන උතුරු හා නැගෙනහිර ප්රදේශ ඇතුළු ශ්රී ලංකාවේ සියලු පළාත්වල නියෝජිත පාලනය යළි ස්ථාපිත කිරීම කෙරෙහි ඉන්දියාව දක්වන වැදගත්කම අවධාරණය කරයි.
වසර ගණනාවක් මැතිවරණ කල් ගියේය
ශ්රී ලංකාවේ පළාත් සභා මැතිවරණ වසර ගණනාවක් තිස්සේ පැවැත්වී නොමැති අතර, මෙලෙස මැතිවරණ ක්රියාකාරකම් දිගු කාලයක් ගෙවී යාම දේශීය දේශපාලන නායකයන්ගෙන් මෙන්ම ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයන්ගෙන් ද විවේචනයට ලක්ව ඇත. මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මීට පෙර නැවත නැවත කල් දැමීම්වලට දායක වූ සාධකයන් ලෙස නෛතික හා පරිපාලනමය බාධා ගණනාවක් ද සඳහන් කර ඇත.
ඉන්දියාවේ නවතම ඉල්ලීම, ශ්රී ලංකාව තුළ ම රජය විසින් නිශ්චිත දිනයක් ප්රකාශ කර තවදුරටත් කල් නොදමා මැතිවරණය පවත්වන ලෙස දැනටමත් ඉදිරිපත් වෙමින් ඇති ඉල්ලීම්වලට සැලකිය යුතු රාජ්යතාන්ත්රික බරක් එකතු කරයි.
කලාපීය හා දේශපාලන වැදගත්කම
පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීම ශ්රී ලංකාවේ ජනවාර්ගික සංහිඳියා ක්රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි. 1987 ඉන්දු-ශ්රී ලංකා ගිවිසුමේ ඵලයක් ලෙස ව්යවස්ථාවේ 13 වන සංශෝධනය යටතේ ස්ථාපිත කරන ලද පළාත් සභා ක්රමය, සුළු ජාතීන් සමඟ අර්ථවත් බලය බෙදා ගැනීම සහතික කිරීම සඳහා ඉන්දියාව දිගුකාලීනව ඉතා තීරණාත්මක යාන්ත්රණයක් ලෙස සලකා ආ ක්රමයකි.
13 වන සංශෝධනය සම්පූර්ණයෙන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා නව දිල්ලිය අඛණ්ඩව පෙනී සිටි අතර, මැතිවරණ ලද පළාත් මණ්ඩල යළි ස්ථාපිත කිරීම එම පුළුල් කැපවීමේ ප්රධාන සංරචකයක් ලෙස සැලකේ.
රජය තවමත් දිනයක් ප්රකාශ කර නොමැත
මේ වන විට, ශ්රී ලංකා රජය පළාත් සභා මැතිවරණ සඳහා තහවුරු කළ දිනයක් නිවේදනය කර නොමැත. ඉන්දියාවේ අලුතින් ඇති කළ මෙම පීඩනය, ඡන්ද විමසීම කාලසටහන් ගත කිරීම සඳහා පරිපාලනය වඩාත් හෝ ඒකීය ව ක්රියාත්මක වීමට පොළඹා ව්ය ද යන්න කොළඹ දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.
ශ්රී ලංකාව මෑත ජාතික මැතිවරණ අනුගාමීව සංකීර්ණ දේශපාලන භූමිකාවක් ගමන් කරන මෙම කාල වකවානුවේ, පළාත් මැතිවරණ පැවැත්වීමේ කාලය හා කළමනාකරණය දේශීය වශයෙන් මෙන්ම කලාපීය වශයෙන් ද සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙන කරුණක් ලෙස ඉදිරියේ දී ද පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.