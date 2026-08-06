Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පළාත් සභා මැතිවරණ තවදුරටත් කල් නොදමා පැවැත්වීමට ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට බලකරයි

06 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පළාත් සභා මැතිවරණ තවදුරටත් කල් නොදමා පැවැත්වීමට ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට බලකරයි

නොපවත්වා ඇති මැතිවරණ සඳහා ඉක්මන් පියවර ගන්නා ලෙස නව දිල්ලිය 촉구 කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ක්‍රියාවලීන් අඛණ්ඩව කල් දැමීම සම්බන්ධයෙන් කොළඹට ළඟම ම ඇති අසල්වැසි රාජ්‍යය වන ඉන්දියාව ක්‍රමයෙන් බරපතල සැලකිල්ලක් දක්වමින්, දිගුකලක් කල් දැමී ඇති පළාත් සභා මැතිවරණ හැකි ඉක්මනින් පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකාවට නිල වශයෙන් බලකර තිබේ.

නව දිල්ලියේ මෙම ඉල්ලීම, දෙමළ භාෂා කතා කරන ජනගහනය ඉන්දියාව සමඟ ශක්තිමත් සබඳතා පවත්වාගෙන යන උතුරු හා නැගෙනහිර ප්‍රදේශ ඇතුළු ශ්‍රී ලංකාවේ සියලු පළාත්වල නියෝජිත පාලනය යළි ස්ථාපිත කිරීම කෙරෙහි ඉන්දියාව දක්වන වැදගත්කම අවධාරණය කරයි.

වසර ගණනාවක් මැතිවරණ කල් ගියේය

ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් සභා මැතිවරණ වසර ගණනාවක් තිස්සේ පැවැත්වී නොමැති අතර, මෙලෙස මැතිවරණ ක්‍රියාකාරකම් දිගු කාලයක් ගෙවී යාම දේශීය දේශපාලන නායකයන්ගෙන් මෙන්ම ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයන්ගෙන් ද විවේචනයට ලක්ව ඇත. මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මීට පෙර නැවත නැවත කල් දැමීම්වලට දායක වූ සාධකයන් ලෙස නෛතික හා පරිපාලනමය බාධා ගණනාවක් ද සඳහන් කර ඇත.

ඉන්දියාවේ නවතම ඉල්ලීම, ශ්‍රී ලංකාව තුළ ම රජය විසින් නිශ්චිත දිනයක් ප්‍රකාශ කර තවදුරටත් කල් නොදමා මැතිවරණය පවත්වන ලෙස දැනටමත් ඉදිරිපත් වෙමින් ඇති ඉල්ලීම්වලට සැලකිය යුතු රාජ්‍යතාන්ත්‍රික බරක් එකතු කරයි.

කලාපීය හා දේශපාලන වැදගත්කම

පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීම ශ්‍රී ලංකාවේ ජනවාර්ගික සංහිඳියා ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි. 1987 ඉන්දු-ශ්‍රී ලංකා ගිවිසුමේ ඵලයක් ලෙස ව්‍යවස්ථාවේ 13 වන සංශෝධනය යටතේ ස්ථාපිත කරන ලද පළාත් සභා ක්‍රමය, සුළු ජාතීන් සමඟ අර්ථවත් බලය බෙදා ගැනීම සහතික කිරීම සඳහා ඉන්දියාව දිගුකාලීනව ඉතා තීරණාත්මක යාන්ත්‍රණයක් ලෙස සලකා ආ ක්‍රමයකි.

13 වන සංශෝධනය සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නව දිල්ලිය අඛණ්ඩව පෙනී සිටි අතර, මැතිවරණ ලද පළාත් මණ්ඩල යළි ස්ථාපිත කිරීම එම පුළුල් කැපවීමේ ප්‍රධාන සංරචකයක් ලෙස සැලකේ.

රජය තවමත් දිනයක් ප්‍රකාශ කර නොමැත

මේ වන විට, ශ්‍රී ලංකා රජය පළාත් සභා මැතිවරණ සඳහා තහවුරු කළ දිනයක් නිවේදනය කර නොමැත. ඉන්දියාවේ අලුතින් ඇති කළ මෙම පීඩනය, ඡන්ද විමසීම කාලසටහන් ගත කිරීම සඳහා පරිපාලනය වඩාත් හෝ ඒකීය ව ක්‍රියාත්මක වීමට පොළඹා ව්‍ය ද යන්න කොළඹ දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.

ශ්‍රී ලංකාව මෑත ජාතික මැතිවරණ අනුගාමීව සංකීර්ණ දේශපාලන භූමිකාවක් ගමන් කරන මෙම කාල වකවානුවේ, පළාත් මැතිවරණ පැවැත්වීමේ කාලය හා කළමනාකරණය දේශීය වශයෙන් මෙන්ම කලාපීය වශයෙන් ද සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙන කරුණක් ලෙස ඉදිරියේ දී ද පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මත්ද්‍රව්‍ය කාටෙල් පිරිස් අයිජීපීට මරණ තර්ජන එල්ල කරයි — පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය කාටෙල් පිරිස් අයිජීපීට මරණ තර්ජන එල්ල කරයි — පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා

පොදු ආරක්ෂක අමාත්‍ය ආනන්ද විජේපාල මහතා, පොලිස්පතිවරයාට මෑතකදී එල්ල වූ මරණ තර්ජන සඳහා මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ජාලයන් වගකිව යුතු බව කෙලින්ම චෝදනා කරමින්, නීතිය…

06 Aug 2026 Discuss
මෝසම් තීව්‍ර වෙයි: බ්‍රහස්පතින්දා සිට දකුණු-බටහිර ශ්‍රී ලංකාවට තද වැසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි Sinhala

මෝසම් තීව්‍ර වෙයි: බ්‍රහස්පතින්දා සිට දකුණු-බටහිර ශ්‍රී ලංකාවට තද වැසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

මෝසම් තත්ත්වයන් වේගයෙන් තීව්‍ර වෙමින් පවතින අතර, බ්‍රහස්පතින්දා සිට දිවයිනේ දකුණු-බටහිර ප්‍රදේශ හරහා තද වැසි සහ ප්‍රබල සුළං හමා යාමට නියමිත බැවින් ශ්‍රී ලංකා…

06 Aug 2026 Discuss
නව බදු නීතිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ නඩුවට බලපාන්නේද යන්න පිළිබඳව අභියාචනාධිකරණය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමසයි Sinhala

නව බදු නීතිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ නඩුවට බලපාන්නේද යන්න පිළිබඳව අභියාචනාධිකරණය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමසයි

මෑතකදී සම්මත කරන ලද නීති සංශෝධනයක් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සම්බන්ධ දිගටම පවතින බදු විවාදයේ ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ (IRD) තත්ත්වයට කිසියම් බලපෑමක්…

06 Aug 2026 Discuss