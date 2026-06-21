Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉදිරියේ තීරණාත්මක සතියකට මුහුණ දෙයි

21 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉදිරියේ තීරණාත්මක සතියකට මුහුණ දෙයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ තීරණාත්මක මොහොතකට ළඟා වෙමින් පවතින අතර, ඉදිරි සතිය දිවයිනේ ක්‍රිකට් ඉරණම හැඩගැස්වීමේ දී ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ පාර්ශ්වකරුවන්, රසිකයින් සහ නිලධාරීන් සියලු දෙනාම, ක්‍රීඩාංගනය තුළ සහ පිටතදී සිදුවන ප්‍රධාන වර්ධනයන් දෙස උනන්දුවෙන් නෙතු යොමා සිටිති.

අවධානයේ කේන්ද්‍රයේ සතියක්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සඳහා ඉදිරි කාල පරිච්ඡේදයේ වැදගත්කම කිසිසේත් අවතක්සේරු කළ නොහැකිය. තේරීම් තීරණ, පරිපාලන කටයුතු හෝ ක්‍රීඩාංගනීය කාර්යසාධනය යන ඕනෑම අංශයකින් වේවා, මෙම සතිය තුළ ලැබෙන ප්‍රතිඵල ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩාව කෙරෙහි දීර්ඝකාලීන බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මෑත කාලයේ සංක්‍රාන්ති අවධියකට ලක්ව ඇති අතර, කණ්ඩායම් සංයුතිය, පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය සහ ක්‍රීඩාවේ පුළුල් පාලනය පිළිබඳ සාකච්ඡා රටපුරා සැලකිය යුතු මහජන උනන්දුවක් සහ විවාදයක් ජනනය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු වෙමින් පවතී.

රසිකයින් සහ නිලධාරීන් උද්විග්නව

ජාතික කණ්ඩායමේ සඳහා රසිකයින් දිගු කලක් තිස්සේ ක්‍රිකට් අධිකාරීන්ගෙන් වැඩි ස්ථාවරත්වයක් සහ පැහැදිලි උපායමාර්ගික සැලසුම්කරණයක් ඉල්ලා සිටිති. ඉදිරි දිනවල සිදුවීම්, තීරණ ගන්නන්ට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්හි අනාගතය සඳහා ස්ථිර හා අධිෂ්ඨානශීලී දැක්මක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ අවස්ථාවක් ලෙස සැලකේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ප්‍රජාව ජාතික කණ්ඩායමේ ඉරණම කෙරෙහි ඉතා ගැඹුරු ආශාවකින් සහ සම්බන්ධීකරණයකින් යුතුව සිටින අතර, මෙම කාල පරිච්ඡේදය තුළ ප්‍රකාශ කෙරෙන ඕනෑම ප්‍රධාන නිවේදනයක් හෝ ප්‍රතිඵලයක් මහජනතාව සහ මාධ්‍ය යන දෙපිරිස් අතරින් දැඩි විමර්ශනයකට ලක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ඉදිරිය දෙස බලමින්

සතිය ඉදිරියට ගමන් කරන විට, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තුළ සිදු වන වර්ධනයන් දෙස සියලු දෙනාගේ ඇස් අඛණ්ඩව යොමු වී සිටිනු ඇත. මෙම තීරණාත්මක කාල සීමාව තුළ ගනු ලබන තීරණ සහ ලබා දෙන කාර්යසාධනය, ඉදිරි මාස කිහිපය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩාවේ ගමන් මග නිශ්චිත ලෙස නිර්ණය කළ හැකිය.

ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය සියලු ප්‍රධාන වර්ධනයන් සමීපව අනුගමනය කරමින්, තත්ත්වය දිග හැරෙන විට පාඨකයින් වෙත නවතම යාවත්කාලීන තොරතුරු ගෙන ඒම අඛණ්ඩව සිදු කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

Yum! Brands පිට්සා හට් අතහරිද්දී, ඉන්දීය ෆ්‍රැන්චයිසිය ශ්‍රී ලංකා මෙහෙයුම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි Sinhala

Yum! Brands පිට්සා හට් අතහරිද්දී, ඉන්දීය ෆ්‍රැන්චයිසිය ශ්‍රී ලංකා මෙහෙයුම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි

ගෝලීය මාතෘ සමාගමක් වන Yum! Brands, Pizza Hut සන්නාමය තම ව්‍යාපාර පෝට්ෆෝලියෝවෙන් ඉවත් කිරීමේ අදහස් පළ කරන මෙම සන්ධිස්ථානයේ දී, ඉන්දීය උපමහාද්වීපයේ Pizza Hut…

21 Jun 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද බලහත්කාර ශ්‍රම තීරු බදු ගෝලීය වෙළඳාම නැවත හැඩගස්වත්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් අංශයට තරඟකාරී තර්ජනයක් Sinhala

එක්සත් ජනපද බලහත්කාර ශ්‍රම තීරු බදු ගෝලීය වෙළඳාම නැවත හැඩගස්වත්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් අංශයට තරඟකාරී තර්ජනයක්

එක්සත් ජනපදයේ තීරු බදු පියවරයන් ගෝලීය රෙදිපිළි වෙළඳාමේ තරඟකාරී පරිසරය නැවත හැඩගස්වමින් තිබෙන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් හා රෙදිපිළි කර්මාන්තය කළඹන සුළු ජලයකට හිස…

21 Jun 2026 Discuss
IMF තාක්ෂණික කණ්ඩායම සතියක සමාලෝචන චාරිකාවක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට සූදානම් Sinhala

IMF තාක්ෂණික කණ්ඩායම සතියක සමාලෝචන චාරිකාවක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට සූදානම්

ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ කාර්යමණ්ඩල කණ්ඩායමක් ජූනි 24 සිට 30 දක්වා ශ්‍රී ලංකාව සංචාරය කිරීමට නියමිත අතර, දූපත් රාජ්‍යය තම ආර්ථික සහන වැඩසටහන යටතේ ගෝලීය ණය දෙන…

21 Jun 2026 Discuss