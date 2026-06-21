පාස්කු ප්රහාර පරීක්ෂණය වාර්ගික බෙදීම් ඇවිස්සීමට යොදා නොගන්නා ලෙස කරුණානායක අනතුරු අඟවයි
නව ප්රජාතන්ත්රවාදී පෙරමුණේ (NDF) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී රවී කරුණානායක මහතා, 2019 පාස්කු ඉරිදා ත්රස්ත ප්රහාර සම්බන්ධ පවත්නා විමර්ශනය ශ්රී ලංකාව පුරා වාර්ගික හා ආගමික තතු ඇවිස්සීමේ මෙවලමක් ලෙස යොදාගැනීමට යම් කණ්ඩායම් දරන හිතාමතා උත්සාහයන් පිළිබඳව දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් සිදු කර ඇත.
විපක්ෂ ආසන අතරින් නැගෙන අනතුරු ඇඟවීමක්
බ්රහස්පතින්දා පැවති පුවත්පත් සාකච්ඡාවකදී අදහස් දැක්වූ කරුණානායක මහතා, පාස්කු ඉරිදා ප්රහාර පරීක්ෂණය සම්බන්ධ සංවාදයට සම්බන්ධ සියලු පාර්ශ්වයන්ගෙන් ඉවසීම හා වගකීම් සහගත බවක් ඉල්ලා සිටියේය. ඒ අනුව, විනාශකාරී බෝම්බ ප්රහාරවලින් පීඩාවට පත් වූ 被害者යන්ට සාධාරණය ඉටු කිරීම ජාතික වගකීමක් වුවත්, එම ගමන ජන සමූහයන් ජාතිය හෝ ආගම මත බෙදා දැමීමට සුවිශේෂ අවස්ථා සොයන කොportunist අංශ විසින් හසුරවා ගත නොහැකි බව ඔහු පැහැදිලි කළේය.
NDF නීති සම්පාදකවරයා, ඇතැම් සමාජ කොටස් පාස්කු ප්රහාර පරීක්ෂණය කෙරෙහි නැවත ඇති වූ රාජ්ය අවධානය සැබෑ වගවීමක් ඉදිරියට ගෙන යාමට නොව, රටේ දෙබිඩු සමාජ ජාලය අස්ථාවර කළ හැකි දිගු කාලීන වාර්ගික සංවේදීතා ඇවිස්සීමට භාවිත කරන්නේ යැයි පෙනෙන බවට කනස්සල්ල ප්රකාශ කළේය.
සාධාරණය දේශපාලන මෙවලමක් නොවිය යුතුය
2019 අප්රේල් මාසයේ පාස්කු ඉරිදා දිනයේ පල්ලි හා ප්රණීත හෝටල් ඉලක්ක කරගත් සමගාමී බෝම්බ පිපිරීම්වලින් ජීවිත 260කට අධික සංඛ්යාවක් බිලිගෙන, ඝාතනයට හා තුවාල ලැබීමට ලක් වූ අය නොකඩවා හා අවංකව සාධාරණය ලැබිය යුතු බව කරුණානායක මහතා අවධාරණය කළේය. කෙසේ වෙතත්, ඔවුන්ගේ ශෝකය දේශපාලන හෝ වාර්ගික න්යාය පත්රයන් සඳහා අවභාවිත කිරීම ස්වයංසිද්ධ ලෙසම දැඩි අසාධාරණකමක් බවට ඔහු අනතුරු ඇඟවීය.
被害者යන්ට හා ඔවුන්ගේ පවුල්වලට සත්යය හා වගවීම ලැබිය යුතුය — ඔවුන්ගේ වේදනාව දේශපාලන ලකුණු ගලවා ගැනීමට හෝ ජන සමූහයන් එකිනෙකාට එරෙහිව නැඟිටවීමට ආයුධයක් ලෙස භාවිත කිරීම නොව.
ජාතික එකමුතුව සඳහා ආයාචනයක්
මන්ත්රීවරයා, දේශපාලන නායකයන්, සිවිල් සමාජ ක්රියාකාරීන් හා මාධ්ය ආයතනවලින් ඉල්ලා සිටියේ, ඕනෑම විශේෂිත ආගමික හෝ ජාතිවාදී ප්රජාවකට සාමූහික දොස් පැවරීමට උත්සාහ කරන කතිකාවතන් සම්බන්ධයෙන් සතර ඇසින් බලා සිටින ලෙසයි. ශ්රී ලංකාවේ දුෂ්කරව ජය ගත් යුද්ධෝත්තර සංහිඳියාව සෑම මිලකට වුවද ආරක්ෂා කළ යුතු බව ඔහු අවධාරණය කළේය.
කරුණානායක මහතාගේ ප්රකාශ මතු වන්නේ, ප්රහාරවලට වගකිව යුතු සියලු දෙනාට — දේශපාලන නොසැලකිල්ලේ සැකරෙන්ද ඇතුළුව — සාධාරණය ඉෂ්ට කිරීම සඳහා රජය කෙරෙහි නැවත ඇතිවූ පීඩනය මධ්යයේය. ප්රහාර සිදු වූ දා සිටම, මෙම විමර්ශනය ඉතාමත් සංවේදී හා දේශපාලනිකව ආරෝපිත ප්රශ්නයක් ව පවතින අතර, කටයුතුවල ගමන් වේගය හා විනිවිද භාවය සම්බන්ධයෙන් අඛණ්ඩ රජයන් ලෙස දෙකම විවේචනයට ලක් ව ඇත.
NDF මන්ත්රීවරයා ජාතික එකමුතුව ඉල්ලා සිටිනු ලබන අතර, වගවීම ළඟා කර ගැනීම සඳහා මිනුම් සහිත, නීතිමය ප්රවේශයක් ගත යුතු බවත්, වාර්ගික තතු නැවත මතු වීමට ඉඩ දීම ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් ප්රජාතන්ත්රවාදී හා සමාජ ප්රගතියට අවසානයේ හානිකර වනු ඇති බවත් අනතුරු ඇඟවීය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.