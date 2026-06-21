IMF තාක්ෂණික කණ්ඩායම සතියක සමාලෝචන චාරිකාවක් සඳහා ශ්රී ලංකාවට පැමිණීමට සූදානම්
ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ කාර්යමණ්ඩල කණ්ඩායමක් ජූනි 24 සිට 30 දක්වා ශ්රී ලංකාව සංචාරය කිරීමට නියමිත අතර, දූපත් රාජ්යය තම ආර්ථික සහන වැඩසටහන යටතේ ගෝලීය ණය දෙන ආයතනය සමඟ පවත්නා සම්බන්ධතාවය ඉදිරියටත් කරගෙන යයි.
2022 වර්ෂයේ අද්විතීය මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු රටේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ ප්රයත්නයන්හි කේන්ද්රීය ශක්තිස්ථම්භය වී ඇති ශ්රී ලංකාව සහ IMF අතර පවතින සමීප අධීක්ෂණ සම්බන්ධතාවය මෙම චාරිකාවෙන් තවදුරටත් ශක්තිමත් වේ.
සහන ප්රයත්නයන් මධ්යයේ සමාලෝචන මෙහෙයුම
මෙවැනි IMF කාර්යමණ්ඩල මෙහෙයුම් සාමාන්යයෙන් රජයේ නිලධාරීන්, මහ බැංකු නියෝජිතයන් සහ අනෙකුත් ප්රධාන පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා ඇතුළත් වේ. පැමිණෙන කණ්ඩායම, පවතින IMF-සහාය ලත් වැඩසටහන යටතේ නියම කර ඇති කොන්දේසි සහ මිණුම් දඬු හමුවේ ශ්රී ලංකාවේ ප්රගතිය තක්සේරු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාව 2023 දී IMF සමඟ ගලවා ගැනීමේ ගිවිසුමක් අත්සන් කළ අතර, රට විදේශ සංචිත නැවත ගොඩනැගීමට, රාජ්ය මූල්ය විනය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට සහ ව්යුහාත්මක ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ මාලාවක් ක්රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන අතරතුර තීරණාත්මක මූල්ය සහාය ලබා දෙන ලදී.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ගමන් මඟට ඇති වැදගත්කම
IMF කාර්යමණ්ඩලයේ ධනාත්මක තක්සේරුවකට මූල්ය ආධාරවල තවදුරටත් කොටස් මුදා හැරීමට සහ ශ්රී ලංකා ආර්ථිකය කෙරෙහි ආයෝජක විශ්වාසය ඉහළ නැංවීමට හැකි බැවින්, එවැනි සමාලෝචන චාරිකාවල ප්රතිඵල සැලකිය යුතු බරක් දරයි.
ආදායම් එකතු කිරීම, රාජ්ය ව්යවසාය ප්රතිව්යුහගත කිරීම සහ ණය කළමනාකරණය ඇතුළු පියවරයන් සම්බන්ධයෙන් ප්රතිසංස්කරණ ගතිය පවත්වා ගැනීමට බලධාරීන් දැඩි පීඩනයකට ලක්ව සිටින අතර, මේ සියල්ල චාරිකාව අතරතුර සාකච්ඡාවලදී ප්රමුඛ ස්ථානයක් ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලාංකිකයන් සහ වෙළඳපළ නිරීක්ෂකයන් ජූනි මෙහෙයුමේ ප්රතිඵල සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇති අතර, එය රටේ ආර්ථික සහන ගමන් මඟේ ඊළඟ අදියර හැඩගස්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.