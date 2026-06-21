Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

IMF තාක්ෂණික කණ්ඩායම සතියක සමාලෝචන චාරිකාවක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට සූදානම්

21 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
IMF තාක්ෂණික කණ්ඩායම සතියක සමාලෝචන චාරිකාවක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට සූදානම්

ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ කාර්යමණ්ඩල කණ්ඩායමක් ජූනි 24 සිට 30 දක්වා ශ්‍රී ලංකාව සංචාරය කිරීමට නියමිත අතර, දූපත් රාජ්‍යය තම ආර්ථික සහන වැඩසටහන යටතේ ගෝලීය ණය දෙන ආයතනය සමඟ පවත්නා සම්බන්ධතාවය ඉදිරියටත් කරගෙන යයි.

2022 වර්ෂයේ අද්විතීය මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු රටේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ ප්‍රයත්නයන්හි කේන්ද්‍රීය ශක්තිස්ථම්භය වී ඇති ශ්‍රී ලංකාව සහ IMF අතර පවතින සමීප අධීක්ෂණ සම්බන්ධතාවය මෙම චාරිකාවෙන් තවදුරටත් ශක්තිමත් වේ.

සහන ප්‍රයත්නයන් මධ්‍යයේ සමාලෝචන මෙහෙයුම

මෙවැනි IMF කාර්යමණ්ඩල මෙහෙයුම් සාමාන්‍යයෙන් රජයේ නිලධාරීන්, මහ බැංකු නියෝජිතයන් සහ අනෙකුත් ප්‍රධාන පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා ඇතුළත් වේ. පැමිණෙන කණ්ඩායම, පවතින IMF-සහාය ලත් වැඩසටහන යටතේ නියම කර ඇති කොන්දේසි සහ මිණුම් දඬු හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රගතිය තක්සේරු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව 2023 දී IMF සමඟ ගලවා ගැනීමේ ගිවිසුමක් අත්සන් කළ අතර, රට විදේශ සංචිත නැවත ගොඩනැගීමට, රාජ්‍ය මූල්‍ය විනය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට සහ ව්‍යුහාත්මක ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ මාලාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන අතරතුර තීරණාත්මක මූල්‍ය සහාය ලබා දෙන ලදී.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ගමන් මඟට ඇති වැදගත්කම

IMF කාර්යමණ්ඩලයේ ධනාත්මක තක්සේරුවකට මූල්‍ය ආධාරවල තවදුරටත් කොටස් මුදා හැරීමට සහ ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය කෙරෙහි ආයෝජක විශ්වාසය ඉහළ නැංවීමට හැකි බැවින්, එවැනි සමාලෝචන චාරිකාවල ප්‍රතිඵල සැලකිය යුතු බරක් දරයි.

ආදායම් එකතු කිරීම, රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සහ ණය කළමනාකරණය ඇතුළු පියවරයන් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිසංස්කරණ ගතිය පවත්වා ගැනීමට බලධාරීන් දැඩි පීඩනයකට ලක්ව සිටින අතර, මේ සියල්ල චාරිකාව අතරතුර සාකච්ඡාවලදී ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලාංකිකයන් සහ වෙළඳපළ නිරීක්ෂකයන් ජූනි මෙහෙයුමේ ප්‍රතිඵල සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇති අතර, එය රටේ ආර්ථික සහන ගමන් මඟේ ඊළඟ අදියර හැඩගස්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

යෝෂිත රාජපක්ෂ නඩුවේ මහේස්ත්‍රාත් විනිසුරුවරයා කැඳවීමක් නොකරන බවට අනූ ජනරාල්වරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට කැමැත්ත ලබා දෙයි Sinhala

යෝෂිත රාජපක්ෂ නඩුවේ මහේස්ත්‍රාත් විනිසුරුවරයා කැඳවීමක් නොකරන බවට අනූ ජනරාල්වරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට කැමැත්ත ලබා දෙයි

යෝෂිත රාජපක්ෂ නඩුවෙන් නිරුක්ත වූ කරුණකට සම්බන්ධව මහාධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු කැඳවීමක් සිදු නොකරන බවට නීතිපතිවරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට කැමැත්ත ලබා දී ඇත. ශ්‍රී ලංකා…

21 Jun 2026 Discuss
බන්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළදී රුපියල් මිලියන 75ක 'කුෂ්' මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමක් රේගු නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට Sinhala

බන්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළදී රුපියල් මිලියන 75ක 'කුෂ්' මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමක් රේගු නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට

කටුනායක බන්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළේදී (BIA) ශ්‍රී ලංකා රේගු නිලධාරීන් විසින් විශාල මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් තැකීමක් අනාවරණය කරගනිමින්, 'කුෂ්' නම් කෘත්‍රිම…

21 Jun 2026 Discuss
සූර්යවංශි පන්දු 11කින් අර්ධ සියවසක් සමඟ ශ්‍රී ලංකා A වලට එරෙහිව ලෝක වාර්තාවක් තබයි Sinhala

සූර්යවංශි පන්දු 11කින් අර්ධ සියවසක් සමඟ ශ්‍රී ලංකා A වලට එරෙහිව ලෝක වාර්තාවක් තබයි

ඉන්දියාවේ නව යොවුන් පිතිකරණ සංසිද්ධිය වෛභව් සූර්යවංශි, ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමට එරෙහිව පැවති අවසාන මහ තරගයේදී පන්දු 11කින් ලෝක වාර්තාගත අර්ධ සියවසක් සපුරාලමින්…

21 Jun 2026 Discuss