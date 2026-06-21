Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අගෝස්තු මාසයට පෙර ඉන්ධන මිල සහනයක් අපේක්ෂා කළ නොහැකි බව රජය පවසයි

21 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අගෝස්තු මාසයට පෙර ඉන්ධන මිල සහනයක් අපේක්ෂා කළ නොහැකි බව රජය පවසයි

ඉන්ධන පිරවුම්හලේදී සහනයක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයින්ට තවත් මාස කිහිපයක් රැඳී සිටීමට සිදුවිය හැකි අතර, ඉන්ධන මිල අඩු කිරීම සලකා බැලීමට ඉඩ ඇත්තේ අවම වශයෙන් අගෝස්තු මාසයෙන් පසුව පමණක් බව රජය පෙන්නුම් කර ඇත.

ආසන්න කාලය තුළ සහනයක් නැත

ඉන්ධන මිල පහළ නංවා සංශෝධනය කිරීම දැනට සලකා බලන මේසය මතට ගෙන ආ නොමැති බවත්, ඒ සම්බන්ධ සමාලෝචනයක් අගෝස්තු මාසයෙන් පසුව පමණක් අපේක්ෂා කළ හැකි බවත් බලධාරීන් ඇඟවීම් කර ඇත. රටේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට යන අතරතුර ඉහළ ජීවන වියදම් සමඟ ගනුදෙනු කරමින් සිටින කෝටි ගණනක් ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට මෙම නිවේදනය බලවත් බලාපොරොත්තු සුන් කිරීමක් වනු ඇත.

ඉන්ධන මිල ගෘහස්ත බරක් ලෙස දිගටම පවතී

පසුගිය වසර කිහිපය තුළ දිවයිනේ ආර්ථික අර්බුදය උත්සන්න වූ දා සිට, ශ්‍රී ලාංකික නිවෙස් හා ව්‍යාපාරික ආයතන සඳහා ඉන්ධන වියදම් සැලකිය යුතු පීඩන ස්ථානයක් ලෙස පැවතේ. ඉහළ ගිය ප්‍රවාහන හා බලශක්ති වියදම් රට පුරා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල ගණන් මත දාම ආකාරයේ බලපෑමක් ඇති කර ඇත.

රජයේ ස්ථාවරය

රජයේ ස්ථාවරය සූචනය කරන්නේ, සංශෝධනයක් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි වන්නේ කවදාදැයි තීරණය කිරීමේදී පුළුල් ආර්ථික හා මූල්‍ය සාධක ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බවට නිලධාරීන් පෙන්වා දෙමින්, ආසන්න කාලය තුළ වර්තමාන මිල ගණන් ව්‍යුහය පවත්වා ගෙන යනු ඇති බවයි.

දැනට, පාරිභෝගිකයින්ට හා කර්මාන්ත කොටස්කරුවන්ට පවතින ඉන්ධන මිල මට්ටම් දිගටම දරා ගැනීමට සූදානම් විය යුතු අතර, නැවත සමාලෝචනය කිරීමේ හැකියාව මතු වන්නේ වසරේ දෙවන භාගයේදී පමණ බව පෙනේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ධන පරතරය පුළුල් වෙයි: ශ්‍රී ලංකාවේ එන්පීපී රජය මුහුණදෙන තීරණාත්මක අභියෝගය Sinhala

ධන පරතරය පුළුල් වෙයි: ශ්‍රී ලංකාවේ එන්පීපී රජය මුහුණදෙන තීරණාත්මක අභියෝගය

ශ්‍රී ලංකාවේ බලයේ සිටින ජාතික ජන බලවේගය (එන්පීපී) රජය, විශ්ලේෂකයන් විසින් එහි ධුර කාලයේ දේශපාලනිකව වඩාත්ම සංවේදී අභියෝගයක් ලෙස විස්තර කරන තත්ත්වයකට මුහුණ…

21 Jun 2026 Discuss
ගෝලීය තෙල් මිල පහත වැටීමත් සමඟ පාකිස්තානය ඉන්ධන මිල සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරයි Sinhala

ගෝලීය තෙල් මිල පහත වැටීමත් සමඟ පාකිස්තානය ඉන්ධන මිල සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරයි

ගෝලීය වෙළඳපොළේ තෙල් මිල පහත වැටීමට ප්‍රතිචාර වශයෙන් පාකිස්තාන රජය පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් යන දෙඅංශයෙහිම ඉන්ධන මිල සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇත. සෑම…

21 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය කාන්තාවන් ඉලක්ක කරගත් රොමාන්තික වංචා පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය කාන්තාවන් ඉලක්ක කරගත් රොමාන්තික වංචා පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් රටපුරා කාන්තාවන් දැනුවත් කරමින් පොදු අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇති අතර, එය "ව්‍යාජ පෙම්වතුන්" ලෙස හඳුන්වන වංචා රැල්ලක් පිළිබඳ වූවකි.…

21 Jun 2026 Discuss