ශ්රී ලංකාවේ රථවාහන දඩ මුදල් වැඩි කළ බවට සමාජ මාධ්යවල පැතිරුණු ප්රකාශය අසත්යයක් බව කරුණු සත්යාපකයෝ පවසති
ශ්රී ලංකාවේ රථවාහන දඩ මුදල් සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කර ඇතැයි සමාජ මාධ්ය හරහා පුළුල් ලෙස පැතිරෙමින් තිබූ ප්රකාශය කරුණු සත්යාපකයන් විසින් බොරු බව හෙළිදරව් කර ඇති අතර, එම තොරතුරු අසත්ය හා නොමඟ යවන සුළු බව ඔවුහු තහවුරු කරති.
වෛරස් වූ ප්රකාශය
මෑත දිනවල ශ්රී ලංකා රජය රථවාහන දඩ මුදල් ඉහළ නංවා ඇතැයි සඳහන් පළකිරීම් Facebook සහ WhatsApp වැනි වේදිකාවන් හරහා වේගයෙන් පැතිරී යාමෙන් රථවාහන අයිතිකරුවන් සහ සාමාන්ය මහජනතාව අතර සැලකිය යුතු කලකිරීමක් ඇති විය. බොහෝ පරිශීලකයන් එම අන්තර්ගතය සත්ය යැයි විශ්වාස කරමින් බෙදා හදා ගැනීම නිසා, එවැනි වැඩිවීමක් රියදුරන්ට ඇති කළ හැකි මූල්යමය බරක් පිළිබඳ පුළුල් සාකච්ඡාවක් ඇති විය.
කරුණු සත්යාපකයන් සොයා ගත්තේ කුමක්ද?
විමර්ශනය කිරීමේදී, කරුණු සත්යාපන විශ්ලේෂකයන්ට ශ්රී ලංකාවේ රථවාහන දඩ මුදල් සංශෝධනය කර හෝ වැඩි කර ඇතැයි යන ප්රකාශය සනාථ කිරීමට කිසිදු විශ්වාසනීය සාක්ෂියක් හමු නොවීය. පවතින දඩ ව්යුහයට කිසිදු වෙනසක් කළ බව තහවුරු කරන නිල ගැසට් නිවේදනයක්, පාර්ලිමේන්තු නිවේදනයක් හෝ රජයේ මාධ්ය නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැත.
රථවාහන දඩ මුදල් සඳහා සංශෝධන දැනට ක්රියාත්මක බව පෙන්නුම් කරන කිසිදු නිල ප්රකාශයක් බලධාරීන් විසින් නිකුත් කර නොමැති අතර, ශ්රී ලංකා මෝටර් රථ ගමනාගමන නීතිය යටතේ අදාළ වන දඩ මුදල් නොවෙනස්ව පවතී.
අසත්ය තොරතුරු පිළිබඳ මතක් කිරීමක්
මෙම සිදුවීම, සත්යාපනය නොකළ තොරතුරු මාර්ගගත ලෙස වේගයෙන් පැතිරී අනවශ්ය ලෙස මහජනතාව කනස්සල්ලට පත් කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳ තවත් එක් නිදසුනකි. රජයේ ප්රතිපත්ති හෝ නෛතික වෙනස්කම් පිළිබඳ ප්රකාශ සිදු කරන අන්තර්ගතයන් බෙදා හදා ගැනීමට පෙර ශ්රී ලංකාවේ සමාජ මාධ්ය භාවිතකරුවන් වැඩි සැලකිල්ලක් දැක්වීමට දිරිමත් කෙරේ.
- නිල රජයේ මූලාශ්ර හෝ විශ්වාසනීය ප්රවෘත්ති මාධ්ය හරහා ප්රකාශ සෑම විටම සත්යාපනය කරන්න.
- නෛතික හෝ නියාමන වෙනස්කම් සත්ය ලෙස පිළිගැනීමට පෙර ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් වී ඇත්දැයි පරීක්ෂා කරන්න.
- විශේෂයෙන් කනස්සල්ල ඇති කිරීමට නිර්මාණය කළ බවක් පෙනෙන සත්යාපනය නොකළ පළකිරීම් බෙදා හදා ගැනීමෙන් වළකින්න.
රජයේ ප්රතිපත්ති පිළිබඳ අසත්ය තොරතුරු ප්රසාරණය මහජන ව්යාකූලතාවය ඇති කිරීම සහ ආයතන කෙරෙහි විශ්වාසය ඛාදනය කිරීම ඇතුළු සැබෑ ප්රතිවිපාකවලට හේතු විය හැකිය. වගකීම්සහගත ලෙස බෙදා හදා ගැනීම ඇරඹෙන්නේ එක් එක් පරිශීලකයාගෙනි.
දැනට ක්රියාත්මක රථවාහන දඩ මුදල් කාලසටහන තහවුරු කර ගැනීමට කැමති මහජනතාව, මෝටර් රථ ගමනාගමන දෙපාර්තමේන්තුව හා සම්බන්ධ වීමට හෝ නිවැරදි හා යාවත්කාලීන තොරතුරු සඳහා ශ්රී ලංකාවේ නිල මෝටර් රථ ගමනාගමන පනතට යොමු වීමට දිරිමත් කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.