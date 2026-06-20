ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්ර වෙයි: මෙම වර්ෂයේ මෙතෙක් සිදු වූ 44,000කට අධික ආසාදන සහ මරණ 28ක්
ශ්රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙම වර්ෂය තුළ දිවයිනේ ජීවිත 28ක් අහිමි වී ඇති අතර 44,000කට අධික පිරිසක් ආසාදනයට ලක් වී ඇත. මෙය සෞඛ්ය බලධාරීන් සහ පොදු ජනතාව අතර දැඩි කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත.
වර්ධනය වන ජනාරෝග්ය හදිසි තත්ත්වයක්
මෙම වර්ෂයේ ඩෙංගු වසංගතයේ පරිමාණය රටේ සෞඛ්ය සේවා පද්ධතිය මත අතිමහත් බරක් පැටවී ඇති අතර, මදුරු මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගයේ රෝග ලක්ෂණ සහිත රෝගීන් පෙළ ගැසෙමින් ඇතැයි රෝහල් වාර්තා කරයි. තත්ත්වය අඛණ්ඩව පිරිහෙමින් පවතින හෙයින්, සෞඛ්ය නිලධාරීහු ජනතාවගෙන් ඉක්මනින් වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස දැඩිව 촉구 කරති.
Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු උණ, නිවර්තන දේශගුණික තත්ත්වයන් තුළ ශීඝ්රයෙන් ව්යාප්ත වන අතර ශ්රී ලංකාවට ස්වදේශීය රෝගයකි. එහෙත්, වර්තමාන වසංගතය විශේෂයෙන් දරුණු ස්වභාවයක් ගෙන ඇති අතර රෝගීන් සංඛ්යාව භයානක ලෙස ඉහළ යමින් පවතී.
එක් බැල්මකින් ප්රධාන තොරතුරු
- මෙම වර්ෂය තුළ මෙතෙක් ශ්රී ලංකාව පුරා ඩෙංගු රෝගීන් 44,000කට අධික සංඛ්යාවක් වාර්තා වී ඇත
- වසංගතය හේතුවෙන් මරණ 28ක් සිදු වූ බව තහවුරු කර ඇත
- ඉහළ යන සංඛ්යාවට ප්රතිචාර දක්වමින් සෞඛ්ය බලධාරීන් අනතුරු ඇඟවීමේ මට්ටම ඉහළ නංවා ඇත
- සියලු පළාත් බලපෑමට ලක් වී ඇති බව වාර්තා වන අතර නාගරික හා අර්ධ නාගරික ප්රදේශ වඩාත් දරුණු ලෙස ආශ්රිත වී ඇත
වැළැක්වීම තීරණාත්මකව වැදගත්
වෛද්ය විශේෂඥයින් සහ ජන සෞඛ්ය නිලධාරීහු, මදුරු බෝවන පරිසරයන් අඛණ්ඩව ඉවත් කිරීම මගින් ඩෙංගු රෝගය බොහෝ දුරට වළක්වාගත හැකි බව ජනතාවට නිරන්තරයෙන් මතක් කරති. ඉවත දැමූ භාජන, ටයර, මල් පෝච්චි සහ අවහිර වූ කාණු තුළ සංචිත වන වතුර Aedes මදුරුවාගේ ප්රධාන බෝවන පරිසරයන් ලෙස පවතී.
සෞඛ්ය බලධාරීහු, ගෘහස්ත, ව්යාපාරික සහ සමාජ සංවිධාන, තම පරිශ්රයන් නිතිපතා පරීක්ෂා කර ශේෂ වූ ජල මූලාශ්ර ප්රමාදයකින් තොරව ඉවත් කරන ලෙස 촉구 කරති.
ජනතාවට මදුරු විකර්ෂකයන් භාවිතා කිරීමට, ආරක්ෂිත ඇඳුම් 착용 කිරීමට සහ ජනේල හා දොරවල් නිසි දැලින් ආවරණය කරන ලෙසද නිර්දේශ කෙරේ. හදිසි ඉහළ උෂ්ණත්වය, දරුණු හිසරදය, ඇස් පිටුපස වේදනාව, මාංශ පේශි හා සන්ධි වේදනාව හෝ සම් කුෂ්ඨ වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති ඕනෑම කෙනෙකුට ඉක්මනින් වෛද්ය උපදෙස් ලබා ගැනීම තරයේ නිර්දේශ කෙරේ.
නැවත නැවත මතුවන අභියෝගයක්
ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසිකව, විශේෂයෙන් මෝසම් කාලගුණ සමය තුළ හා ඉන් අනතුරුව, නැවත නැවත ඩෙංගු වසංගතවලට මුහුණ දී ඇති අතර, ඒ කාලවලදී ජල සංචිතවීම මදුරු ව්යාප්තියට සාර්ථක පරිසරයක් නිර්මාණය කරයි. රජයේ මැදිහත්වීම තනිව රෝගය පාලනය කිරීමට ප්රමාණවත් නොවන බව අවධාරණය කරමින්, බලධාරීහු අඛණ්ඩ ප්රජා මට්ටමේ ක්රියාමාර්ගයක් සඳහා නිරන්තරයෙන් ආයාචනා කර ඇත.
වසංගතය සමාව යාමේ සාක්ෂියක් නොමැති වීමත් සමඟ, දිවයිනේ ඩෙංගු රෝගය තවදුරටත් ව්යාප්ත වීම මැඩපැවැත්වීමේ ඵලදායිතම මෙවලම් ලෙස ජනතාවගේ සජාගභාවය සහ ශීඝ්ර ප්රජා ක්රියාමාර්ගය හඳුන්වා දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.