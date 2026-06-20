ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි: මෙවර වාර්තා වූ රෝගීන් 44,000කට අධිකව සහ මරණ 28ක්
දිවයිනේ මහජන සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථාව උග්ර වෙමින් පැවතේ
ශ්රී ලංකාව මෙවර දරුණු ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, සෞඛ්ය බලධාරීන් දිවයිනේ සමස්ත ප්රදේශ පුරා තහවුරු කරන ලද රෝගීන් 44,000කට අධික සංඛ්යාවක් සහ අවම වශයෙන් මරණ 28ක් වාර්තා කර ඇත. වැඩිවෙමින් පවතින මෙම සංඛ්යා, මදුරු මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගයේ ව්යාප්තිය මැඩපැවැත්වීම සඳහා ක්ෂණික හා සමගාමී ක්රියාමාර්ග ගැනීමට කඩිනමින් ඉල්ලා සිටින වෛද්ය විශේෂඥයන් හා මහජන සෞඛ්ය නිලධාරීන් අතර දැඩි කනස්සල්ලට හේතු වී ඇත.
හදිසි අවධානය ඉල්ලා සිටින අර්බුදයක්
Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය මගින් සම්ප්රේෂණය වන ඩෙංගු උණ, ශ්රී ලංකාවට බොහෝ කලක සිටම නැවත නැවතත් මතු වන මහජන සෞඛ්ය අභියෝගයක් ලෙස පැවතේ. එහෙත් මෙවර වසංගතයේ පරිමාණය විශේෂයෙන් ම කනස්සල්ලට කරුණු සපයන අතර, නාගරික හා ග්රාමීය යන දෙඅංශයෙම සෞඛ්ය සේවා සම්පත් කෙරෙහි පීඩනයක් ඇති කරමින් රෝගීන් සංඛ්යාව ඉහළ පිය ගසමින් ඇත. අධික උෂ්ණත්වය, දරුණු සන්ධි වේදනාව සහ රෝගයේ අනෙකුත් ප්රධාන රෝග ලක්ෂණ සහිත රෝගීන් ඇතුළත් කර ගැනීම ඉහළ නැංවීමක් රට පුරා රෝහල් වාර්තා කරමින් සිටී.
අධිකෝටිතා ප්රදේශ සහ අවදානම් ජනකොටස්
සෞඛ්ය නිලධාරීන් විසින් වසංගතය වඩාත් ඝනීභූත ව ඇති ඉහළ අවදානම් සහිත කලාප කිහිපයක් හඳුනාගෙන ඇත. ප්රමාණාත්මක ජලාපවාහන යටිතල පහසුකම් නොමැති ඝන ජනාවාස හා ගොඩ ගැසී ඇති නිශ්චල ජල සංචිත, Aedes මදුරුවා ප්රජනනය වන ප්රධාන ස්ථාන ලෙස ඉතිරි වේ. එවැනි තත්ත්ව යටතේ ජීවත් වන ජනතාව වෛරසයට සාපේක්ෂව ඉහළ නිරාවරණයකට ලක් වේ.
- කොළඹ ඇතුළු බස්නාහිර පළාත ජාතික වශයෙන් ඉහළම රෝගී සංඛ්යාවක් අඛණ්ඩ ව වාර්තා කරමින් සිටී.
- ළමුන් සහ වැඩිහිටි පුද්ගලයන් වඩාත් අවදානමට ලක් වූ ජනකොටස් ලෙස ඉතිරි වේ.
- නුසුදුසු කසළ බැහැර කිරීම හා ජලය සංචිත වූ පරිසරයන් ව්යාප්තියට දායක වන ප්රධාන සාධක වේ.
බලධාරීන් ප්රතිචාර උත්සාහයන් ක්රියාත්මක කෙරෙති
සෞඛ්ය අමාත්යාංශය, ප්රාදේශීය රජයේ ආයතන, ප්රජා සංවිධාන හා සාමාන්ය ජනතාවගෙන් වැළැක්වීමේ පියවරයන් තීව්ර කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී. බලපෑමට ලක් වූ දිස්ත්රික්කවල දුම් විහිදුවීමේ මෙහෙයුම් හා දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර තීව්ර කර ඇති අතර, මදුරු ප්රජනන ස්ථාන සෙවීම සඳහා නේවාසික හා වාණිජ පරිශ්රවල පරීක්ෂාවන් ක්රියාත්මක කිරීමට සෞඛ්ය සේවකයන් යොදවා ඇත.
ඩෙංගු මැඩ පැවැත්වීමට සාමූහික උත්සාහයක් අවශ්ය වේ. තමන්ගේ පවුල් පමණක් නොව අසල්වැසියන් ද ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා නිශ්චල ජලය ඉවත් කිරීමට හා පිරිසිදු පරිසරයක් පවත්වා ගැනීමට සෑම නිවසකටම වගකීමක් ඇත.
ජනතාවට කළ හැකි දේ
ඩෙංගු වැළැක්වීම ආරම්භ වන්නේ නිවසෙන් බව සෞඛ්ය බලධාරීන් සිහිකරවා දෙමින් සිටී. සරල නමුත් ඵලදායී පියවරයන් මගින් මදුරු ප්රජනනය හා සම්ප්රේෂණ අවදානම සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කර ගත හැකිය.
- ජල ගබඩා බඳුන්, මල් පාත්ති සහ රබර් ටයර් නිතිපතා හිස් කර පිරිසිදු කරන්න.
- විශේෂයෙන් අලුයම හා සවස් යාමවල මදුරු විකර්ෂණ ලෙප සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කරන්න.
- නිවෙස් තුළට මදුරුවන් ඇතුළු වීම වැළැක්වීමට ජනේල හා දොර දැල් නිසි ලෙස ස්ථාපිත කර ඇති බව සහතික කරන්න.
- හදිසි අධික උෂ්ණත්වය, සමේ කැසීම හෝ දරුණු හිසරදය වැනි රෝග ලක්ෂණ මතු වුවහොත් ක්ෂණිකව වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගන්න.
සාමූහික ක්රියාකාරිත්වය සඳහා ආයාචනයක්
ඩෙංගු සෘතුව සාමාන්යයෙන් තද වර්ෂාපාතයෙන් අතරතුර හා ඉන් අනතුරුව උත්සන්න වන බැවින්, සමාජයේ සෑම මට්ට
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.