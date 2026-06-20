මෙlethal වසරේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාව 44,000 ඉක්මවා යාමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්ර වෙයි
ඩෙංගු ආසාදන ඉහළ යාම මහජන සෞඛ්ය කනස්සල්ලට හේතු වෙයි
මෙlethal වසරේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාව 44,000 ඉක්මවා යාමත් සමඟ ශ්රී ලංකාව දැඩි මහජන සෞඛ්ය අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එය දිවයින පුරා සෞඛ්ය බලධාරීන් සහ වෛද්ය වෘත්තිකයන් අතර බරපතල සැලකිල්ලක් ඇති කර ඇත.
ආසාදන සංඛ්යාවේ තියුණු ඉහළ යාම, මෙරට මෑත කාලයේ වාර්තා වූ දරුණුතම ඩෙංගු වසංගත අවස්ථාවන්ගෙන් එකක් බව සංඥා කරන අතර, එය ජාතික සෞඛ්ය පද්ධතිය මත සෑහෙන පීඩනයක් ඇති කර, ප්රජා සහ රාජ්ය යන දෙඅංශයෙන්ම ශක්තිමත් වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස හදිසි ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කෙරී ඇත.
හුරු පරිසර තත්ත්වයන් තුළ මෙloose රෝගය ව්යාප්ත වෙයි
එඩීස් මදුරුවන්ගේ දෂ්ටනය මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු උණ, ශ්රී ලංකාවේ දිගුකලක් තිස්සේ නැවත නැවත මතුවන තර්ජනයක් වී ඇති අතර, විශේෂයෙන් ඉහළ වර්ෂාපතනයේ සහ ඉකුවෙරෑ සමයන්හිදී, එකතු වූ ජලය මදුරුවන්ට ඉතා හිතකර අභිජනනා භූමිය සපයයි. දිවයිනේ නිවර්තන දේශගුණය එය චාක්රීය වසංගතයන්ට ඉතා ගොදුරු වන බවට පත් කරයි.
ගෙවල් ආශ්රිත ජල තැඳ, ඉදිකිරීම් භූමි සහ නාගරික ප්රදේශ ආශ්රිතව ඇති ජල ගැලීම් රෝගය ශීඝ්රයෙන් පැතිරීමට ප්රධාන හේතු අතර ඇති බව සෞඛ්ය නිලධාරීහු නිරන්තරයෙන් අනතුරු ඇඟවූහ.
මහජනතාව දැනගත යුතු කරුණු
ඩෙංගු උණ හා සම්බන්ධ පහත සඳහන් රෝග ලක්ෂණ අත්දැකීමේදී වහාම වෛද්ය ආධාර පැතීමට සහ සැවොම අවදානමෙන් සිටීමට නාගරිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී:
- දින කිහිපයක් පවතින හදිසි ඉහළ උෂ්ණත්වය
- දරුණු හිසරදය සහ ඇස් පිටුපස වේදනාව
- මාංශ පේශී සහ සන්ධි වේදනාව
- සම් කැසීම් සහ රතු පැල්ලම්
- ඔක්කාරය සහ වමනය
- අසාමාන්ය රුධිර ගැලීම් හෝ තැලීම්
වැළැක්වීම සඳහා වඩාත් ඵලදායී ආරක්ෂාව
මදුරු අභිජනනා ස්ථාන ඉවත් කිරීම ඩෙංගු ව්යාප්තිය සීමා කිරීමේ එකම ඵලදායී ක්රමය බව බලධාරීන් නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කරයි. වැසි ජලය එකතු වන භාජන නිතිපතා හිස් කිරීම, ජලාපවාහන නාල පිරිසිදු කිරීම සහ මදුරු විකර්ෂක සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් පැළඳීම සම්බන්ධයෙන් නිවෙස්වලට උපදෙස් ලබා දී ඇත.
ඩෙංගු රෝගය වැළැක්විය හැකිය; ඒ සඳහා වගකීම සෞඛ්ය බලධාරීන්ට පමණක් නොව, රටේ සෑම නිවෙසකටම සහ ප්රජාවකටම අයත් වේ.
රෝගීන් සංඛ්යාව ඉහළ යෑම අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යාමත් සමඟ, සෞඛ්ය නිලධාරීන් දිවයිනේ ඉහළ අවදානම් ප්රදේශවල දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර සහ පරීක්ෂා කිරීමේ ව්යාපාරයන් තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. තත්ත්වය තවදුරටත් погор악化 වීමට පෙර, ශීඝ්ර හා සවිස්තරාත්මක ප්රතිචාරයක් සම්බන්ධීකරණය කිරීමට රජය මත ඉහළ වන පීඩනය දිගටම පවතී.
ශ්රී ලාංකිකයන් ස්ථානීය මහජන සෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන් සමඟ සම්පූර්ණ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමටත්, ඔවුන්ගේ අසල්වැසි ප්රදේශවල හඳුනාගත් ඕනෑම මදුරු අභිජනනා ස්ථානයක් කිසිදු ප්රමාදයකින් තොරව වාර්තා කිරීමටත් දිරිමත් කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.