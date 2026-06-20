Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තරුණ ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක වයිභව් සූර්යවංශීට "නිවට යව" යැයි පැවසූ බවට ශ්‍රී ලංකා A නිලධාරීන්ට දැඩි විවේචන

20 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තරුණ ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක වයිභව් සූර්යවංශීට "නිවට යව" යැයි පැවසූ බවට ශ්‍රී ලංකා A නිලධාරීන්ට දැඩි විවේචන

ශ්‍රී ලංකා A එදිරිව ඉන්දියා A තරඟාවලිය අතරතුර විවාදයක් ඇති වෙයි

ශ්‍රී ලංකා A සහ ඉන්දියා A කණ්ඩායම් අතර පැවැති තරඟාවලිය අතරතුර සිදු වූ ඉතාමත් කලකිරීමට පත් කරවන සිද්ධියක් හේතුවෙන් දකුණු ආසියානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික කෝලාහලයක් ඇති වී තිබේ. නව යොවුන් පිතිකරු වයිභව් සූර්යවංශීට ශ්‍රී ලංකා පාර්ශ්වයේ නිලධාරීන් "නිවට යව" යැයි පැවසූ බවට කරනු ලබන චෝදනාව කලාපය පුරා සහ ඉන් ඔබ්බෙහිත් ක්‍රිකට් කවයන්ගෙන් දැඩි විවේචනයට ලක් ව ඇත.

වාර්තා වූ සිද්ධිය කුමක්ද?

දෙරට අතර පැවැති A කණ්ඩායම් තරඟාවලිය අතරතුර, ලෝක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වඩාත්ම රසවත් තරුණ දක්ෂයන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස දැනටමත් පිළිගැනෙන සූර්යවංශීට තරඟාවලිය හැර යන ලෙස කියා සිටි බවට වාර්තා වේ. එම ප්‍රකාශය සිදු වූ නිශ්චිත සන්දර්භය තවමත් විවාදාත්මකව පවතින නමුත්, විශේෂයෙන් ඔහුගේ වයස සහ නැගී එන තරු ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස ඔහු දරන තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගත් කල, මෙම සිද්ධිය ක්‍රීඩා ශිෂ්ටාචාරයට පටහැනි සහ නුසුදුසු ක්‍රියාවක් ලෙස බහුලව හෙළා දකිනු ලැබ ඇත.

මෙම සිද්ධිය ක්‍රීඩකයන්ගේ හැසිරීම, නිලධාරීන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් සහ මෙම මට්ටමේ ද්විපාර්ශ්වික ක්‍රිකට් තරඟාවලිවලදී අපේක්ෂිත ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

වයිභව් සූර්යවංශී කවුද?

වයිභව් සූර්යවංශී යනු ඉතා අඩු වයසකදීම සුවිශේෂ පිතිකරු හැකියාවෙන් රසිකයන් සහ තේරීම් කාරකාණ්ඩු යන දෙඅංශයේම හදවත් දිනාගත් නව යොවුන් ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකි. ඔහුගේ දස්කම් ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ අතිවිශාල උද්යෝගයක් ජනිත කර ඇති අතර, ඔහු ජාතික කණ්ඩායමේ අනාගත තාරකාවෙකු ලෙස බහුලව සලකනු ලැබේ. එවන් ක්‍රීඩකයෙකුට අගෞරවදායක ලෙස සැලකූ බවට කරනු ලබන චෝදනාව මෙම සිද්ධිය පිළිබඳ මහජන කෝපය තීව්‍ර කර ඇත.

ක්‍රිකට් ප්‍රජාවේ ප්‍රතිචාර

මෙම විවාදය රසිකයන්, හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සහ විචාරකයන් අතර දැඩි ප්‍රතිචාර අවුලුවා ඇත. බොහෝ දෙනා නිල පරීක්ෂණයක් සහ අදාළ ක්‍රිකට් මණ්ඩල වෙතින් පැහැදිලි පැහැදිලි කිරීමක් ඉල්ලා සිටිති. A කණ්ඩායම් තරඟාවලි පැවැත්වෙන්නේ තරඟකාරී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දියුණු කිරීම පමණක් නොව, ගෞරවනීය හා වෘත්තීය පරිසරයක් තුළ තරුණ දක්ෂතා හෙළිදරව් කිරීමට ද බව විවේචකයන් අවධාරනය කර ඇත.

  • ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මණ්ඩලය මෙම සිද්ධිය නිල වශයෙන් විභාග කරන ලෙස ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් ව ඇත
  • ඉන්දීය ක්‍රිකට් ආධාරකරුවන් සමාජ මාධ්‍ය හරහා කලකිරීම සහ බලාපොරොත්තු සුන්වීම ප්‍රකාශ කළහ
  • දෙරටෙහිම හිටපු ක්‍රීඩකයන් වගකීම ඉල්ලා සිටිමින් සන්සුන් බවක් රකින ලෙස ඉල්ලා සිටියහ
  • තරඟාවලිය අතරතුර ක්‍රියාත්මක ව තිබූ අධීක්ෂණ ක්‍රියාවලීන් සහ හැසිරීම් ප්‍රොතෝකෝල පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතු ව ඇත

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මණ්ඩලය තවමත් නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නැත

වාර්තා කිරීමේ මොහොත වන විට, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මණ්ඩලය සිද්ධිය වටා ඇති නිශ්චිත චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ව්‍යාප්ත නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබිණි. පරිපාලකයන්ගේ නිශ්ශබ්දතාව තවදුරටත් මහජන කලකිරීමට සහ අනුමාන ඇති කිරීමට හේතු ව ඇති අතර, බොහෝ දෙනා විනිවිදභාවය සහ ඉක්මන් විසඳුමක් ඉල්ලා සිටිති.

ජාතිය කුමක් වුවද, තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට සැලකිය යුතු ආකාරය සෑම විටම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දිගු කලක් තිස්සේ ගෙනෙන ක්‍රීඩා ශිෂ්ටාචාරයේ සහ අන්‍යෝන්‍ය ගෞරවයේ වටිනාකම් පිළිබිඹු කළ යුතුය.

ශ්‍රී ලංකා-ඉන්දීය ක්‍රිකට් සම්බ

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් තරංග ඩොහා ඩයමන්ඩ් ලීග් ජයග්‍රහණයෙන් ලොව මවිත කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් තරංග ඩොහා ඩයමන්ඩ් ලීග් ජයග්‍රහණයෙන් ලොව මවිත කරයි

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩක රුමේෂ් තරංග, කීර්තිමත් ඩොහා ඩයමන්ඩ් ලීග් තරඟාවලියේදී විස්මයජනක දස්කමක් දක්වමින් තීරණාත්මක ජයග්‍රහණයක් අත්කරගෙන ඇති අතර, එය ජාත්‍යන්තර…

20 Jun 2026 Discuss
දත්ත සම්ප්‍රභූත්වය පිළිබඳ ditfears මැද ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් ජාතික හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතිය සඳහා Infosys ප්‍රමුඛ තරඟකරු ලෙස මතුවෙයි Sinhala

දත්ත සම්ප්‍රභූත්වය පිළිබඳ ditfears මැද ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් ජාතික හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතිය සඳහා Infosys ප්‍රමුඛ තරඟකරු ලෙස මතුවෙයි

ඉන්දීය තාක්ෂණ දෙවැනි නායක Infosys ශ්‍රී ලංකාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ජාතික හැඳුනුම්පත් (e-NIC) දීමනාව ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රමුඛ අපේක්ෂකයා ලෙස මතුව ඇති බව වාර්තා වන අතර,…

20 Jun 2026 Discuss
රන් ආලේපිත T-56 රයිෆල් නඩුව සම්බන්ධයෙන් හිටපු ඇමති දුමිඳ දිසානායකට මවුන්ට් ලැවිනියා අධිකරණයෙන් නෝටිසියක් Sinhala

රන් ආලේපිත T-56 රයිෆල් නඩුව සම්බන්ධයෙන් හිටපු ඇමති දුමිඳ දිසානායකට මවුන්ට් ලැවිනියා අධිකරණයෙන් නෝටිසියක්

රන් ආලේපිත T-56 ඇසෝල්ට් රයිෆලයක් සම්බන්ධ අධි-පෙනුම් නඩුවක සැකකරුවෙකු ලෙස හිටපු ඇමති දුමිඳ දිසානායක නැවත නම් කර ඇති අතර, ඔහු අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටීමට සූදානම්…

20 Jun 2026 Discuss