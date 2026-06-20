රුමේෂ් පතිරාජ දෝහා ඩයමන්ඩ් ලීග් තරඟාවලියේ පිරිමි ජැව්ලින් ශූරතාව දිනා ගනී
ශ්රී ලාංකික ක්රීඩක රුමේෂ් තරංග පතිරාජ, කීර්තිමත් දෝහා ඩයමන්ඩ් ලීග් තරඟාවලියේ පිරිමි ජැව්ලින් විසි කිරීමේ 종목යේ ජයග්රහණය හිමි කර ගනිමින් ජාත්යන්තර රඟදැල්ලේ තවත් අති විශිෂ්ට දස්කමක් ප්රදර්ශනය කර ඇත.
වෘත්තීය ජීවිතය අර්ථ දක්වන මොහොතක්
දෝහාවේ දී හිමි කර ගත් මෙම ජයග්රහණය පතිරාජගේ ක්රීඩා ජීවිතයේ තවත් සැලකිය යුතු이정표යකි. ඒ සමඟම, ලෝක ක්රීඩා අංගනයේ තරඟ වදින ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම සාර්ථක 육상 ක්රීඩකයෙකු ලෙස ඔහුගේ තත්ත්වය තහවුරු වේ. ඔලිම්පික් ක්රීඩා සහ ලෝක ශූරතාවලිය හැරෙන්නට ජාත්යන්තර ශූරශ්රේෂ්ඨ ක්රීඩා舞台ය ලෙස පුළුල් ලෙස සළකනු ලබන ඩයමන්ඩ් ලීග් තරඟාවලියට ලෝකයේ ශ්රේෂ්ඨතම ක්රීඩකයින් එක් රැස් වන බැවින්, මෙම ජයග්රහණය ඊටත් වඩා විශේෂ අගයක් ගනී.
ශ්රී ලංකාවේ ජැව්ලින් තරුව කටාර් රාජ්යයේ බබළයි
කටාර් අගනුවර දී පතිරාජ ප්රදර්ශනය කළ දස්කම, ඔහු ලෝක舞台ව에서 පිරිමි ජැව්ලින් 종목යේ නොසැලිය හැකි ශක්තියක් ලෙස තමා ස්ථාපිත කර ගත් ශක්තිමත් කාර්ය සාධනයේ ප්රතිඵලයකි. ශ්රී ලංකාවේ ක්රීඩා රසිකයන් ඔහුගේ ගමන් මග අතිශය ආඩම්බරයෙන් අනුගමනය කළ බැවින්, මෙම ජයග්රහණය රට තුළ පුළුල් ලෙස සැමරෙනු ඇත.
දෝහා ඩයමන්ඩ් ලීග් සටන, වාර්ෂික ඩයමන්ඩ් ලීග් පරිපථයේ වඩාත්ම තරඟකාරී නවාතැන් අතර එකක් වන අතර, කටාර් රාජ්යයේ ඛලීෆා ජාත්යන්තර ක්රීඩාංගනයට ලොව පුරා සිටින ශ්රේෂ්ඨ ක්රීඩකයන් ආකර්ශනය කර ගනී.
ශ්රී ලාංකික ක්රීඩා රසිකයන් සහ නිලධාරීන්, ජාත්යන්තර ක්රීඩා අංගනයේ දිවයිනේ ක්රීඩා තත්ත්වය ශක්තිමත් වෙමින් පවතින බවේ තවත් සාක්ෂියක් ලෙස මෙම ප්රතිඵලය ප්රශංසාවට ලක් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, රටේ ශ්රේෂ්ඨතම ක්රීඩා තානාපතිවරුන් අතර ප්රමුඛයෙකු ලෙස පතිරාජ ඉදිරියෙන් සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.