Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රන් ආලේපිත T-56 රයිෆල් නඩුව සම්බන්ධයෙන් හිටපු ඇමති දුමිඳ දිසානායකට මවුන්ට් ලැවිනියා අධිකරණයෙන් නෝටිසියක්

20 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රන් ආලේපිත T-56 රයිෆල් නඩුව සම්බන්ධයෙන් හිටපු ඇමති දුමිඳ දිසානායකට මවුන්ට් ලැවිනියා අධිකරණයෙන් නෝටිසියක්

රන් ආලේපිත T-56 ඇසෝල්ට් රයිෆලයක් සම්බන්ධ අධි-පෙනුම් නඩුවක සැකකරුවෙකු ලෙස හිටපු ඇමති දුමිඳ දිසානායක නැවත නම් කර ඇති අතර, ඔහු අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටීමට සූදානම් කිරීම සඳහා නිල නෝටිසියක් නිකුත් කරන ලෙස මවුන්ට් ලැවිනියා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝග කර ඇත.

හිටපු ඇමතිවරයා පෙනී සිටීමට අධිකරණ නියෝගයක්

රන් ආලේපිත T-56 අවිය අනවසරයෙන් සතුකර ගැනීම සම්බන්ධ නඩුව සඳහා දිසානායක අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටිය යුතු බවට මවුන්ට් ලැවිනියා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය උපදෙස් නිකුත් කළේය. සැකකරුගේ කැපී පෙනෙන දේශපාලන පසුබිම හේතුවෙන් පුළුල් මහජන අවධානයක් ලද මෙම නඩුවේ ඉදිරි ගමනේ සැලකිය යුතු සංවර්ධනයක් ලෙස මෙම නියෝගය සැලකේ.

ඉහළ කැබිනට් ඇමතිවරයෙකු ලෙස කලකට ඉහළදී සේවය කළ දිසානායක, නඩු කඩිමුඩියේ ඔහු සැකකරුවෙකු ලෙස නිල වශයෙන් නැවත ස්ථාපිත කිරීමට බලධාරීන් ක්‍රියාත්මක වීමත් සමඟ නැවුම් නෛතික විමර්ශනයකට මුහුණ දෙයි. නඩුවේ කේන්ද්‍රස්ථානය වී ඇති රන් ආලේපිත T-56 රයිෆලය මතභේදාත්මක විෂයක් වී ඇති අතර, එවැනි අවියක් පෞද්ගලික සතුකරගැනීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

අධිකරණ කටයුතු දිගු කලක් තිස්සේ පවතින නඩුවක්

රූපාන්තරිත ඇසෝල්ට් රයිෆලය සම්බන්ධ නෛතික කරුණ, නඩු විභාගය පුරා කිහිප වතාවක් හැරවුම් ගෙන ඇත. දිසානායක නැවත සැකකරුවෙකු ලෙස නම් කිරීම, මෙම ආයුධය හා සම්බන්ධ බව විශ්වාස කෙරෙන සියළු පුද්ගලයන් නීතිය ඉදිරියේ වගවිය යුතු බව සහතික කිරීමේ අදිටනින් විමර්ශකයන් හා නඩු අයිතිකරුවන් නඩුව ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෙනයාමට අදිටන් කර ඇති බවට සංඥාවක් වේ.

මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් නිකුත් කළ නෝටිසිය අනුව දිසානායකට අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටීම අනිවාර්ය වන අතර, එයට අකීකරු වීම නිසා වැඩිදුර නෛතික ප්‍රතිවිපාක ඇති විය හැක. දේශපාලන බලය දරා සිටි පුද්ගලයන් සතුව හමුදා ශ්‍රේණියේ අවි-ආයුධ අනවසරයෙන් තිබීම සම්බන්ධ පුළුල් ඇඟවුම් කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කරමින් නෛතික නිරීක්ෂකයෝ මෙම නඩුව සමීපව නිරීක්ෂණය කරති.

මහජන හා දේශපාලන වැදගත්කම

හිටපු ඇමතිවරුන් සහ බරපතල අපරාධ චෝදනා සම්බන්ධ නඩු, ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම විටම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනී; ඉහළ තනතුරු දරා සිටි අය සම්බන්ධ වගවීම පිළිබඳ ගැඹුරු හැඟීමක් රටවැසියන් තුළ ජීවත් වේ. ප්‍රශ්නගත අවියේ රන් ආලේපිත ස්වභාවය නඩුවේ කුප්‍රකටත්වය වඩාත් ඉස්මතු කර, ගොනු කරන ලද සතු කිරීම වටා පවතින අසාමාන්‍ය හා කනස්සල්ලෙන් යුතු තත්ත්වයන් අවධාරණය කරයි.

දිසානායකට සහ සම්බන්ධ ඕනෑම පාර්ශ්වයකට එරෙහිව ඇති චෝදනාවල සම්පූර්ණ තතු පිළිබඳ වැඩිදුර ආලෝකයක් ඉදිරි විභාගවලින් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නිල නෝටිසිය නිකුත් කිරීමෙන් අනතුරුව හිටපු ඇමතිවරයාගේ පෙනී සිටීම සඳහා දිනයක් නියම කිරීමට මවුන්ට් ලැවිනියා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය පියවර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් තරංග ඩොහා ඩයමන්ඩ් ලීග් ජයග්‍රහණයෙන් ලොව මවිත කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් තරංග ඩොහා ඩයමන්ඩ් ලීග් ජයග්‍රහණයෙන් ලොව මවිත කරයි

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩක රුමේෂ් තරංග, කීර්තිමත් ඩොහා ඩයමන්ඩ් ලීග් තරඟාවලියේදී විස්මයජනක දස්කමක් දක්වමින් තීරණාත්මක ජයග්‍රහණයක් අත්කරගෙන ඇති අතර, එය ජාත්‍යන්තර…

20 Jun 2026 Discuss
තරුණ ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක වයිභව් සූර්යවංශීට "නිවට යව" යැයි පැවසූ බවට ශ්‍රී ලංකා A නිලධාරීන්ට දැඩි විවේචන Sinhala

තරුණ ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක වයිභව් සූර්යවංශීට "නිවට යව" යැයි පැවසූ බවට ශ්‍රී ලංකා A නිලධාරීන්ට දැඩි විවේචන

ශ්‍රී ලංකා A එදිරිව ඉන්දියා A තරඟාවලිය අතරතුර විවාදයක් ඇති වෙයි ශ්‍රී ලංකා A සහ ඉන්දියා A කණ්ඩායම් අතර පැවැති තරඟාවලිය අතරතුර සිදු වූ ඉතාමත් කලකිරීමට පත් කරවන…

20 Jun 2026 Discuss
දත්ත සම්ප්‍රභූත්වය පිළිබඳ ditfears මැද ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් ජාතික හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතිය සඳහා Infosys ප්‍රමුඛ තරඟකරු ලෙස මතුවෙයි Sinhala

දත්ත සම්ප්‍රභූත්වය පිළිබඳ ditfears මැද ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් ජාතික හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතිය සඳහා Infosys ප්‍රමුඛ තරඟකරු ලෙස මතුවෙයි

ඉන්දීය තාක්ෂණ දෙවැනි නායක Infosys ශ්‍රී ලංකාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ජාතික හැඳුනුම්පත් (e-NIC) දීමනාව ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රමුඛ අපේක්ෂකයා ලෙස මතුව ඇති බව වාර්තා වන අතර,…

20 Jun 2026 Discuss