ලංකා සෝල්ට් සමාගමේ මහා කළමනාකරු දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් මිලදී ගැනීම් වංචා සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට
ලංකා සෝල්ට් සමාගමේ මහා කළමනාකරු ආර්.එම්. ප්රසන්න, රාජ්ය ආයතනය තුළ මිලදී ගැනීම් ක්රියාවලිය සම්බන්ධ දූෂිත කටයුතුවල නිරත වූ බවට සැකය මත අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් ඊයේ දිනයේ අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.
සමාගම තුළ මිලදී ගැනීම් ආශ්රිත කටයුතුවල පැහැදිලි අක්රමිකතා පිළිබඳ විමර්ශනයකින් අනතුරුව ප්රසන්න අත්අඩංගුවට ගත් බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ. ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය අංශ ආයතන තුළ දූෂණය මර්දනය කිරීම සඳහා CIABOC විසින් ගනු ලබන පුළුල් ක්රියාමාර්ගවල කොටසක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වී ඇත.
ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරියා රක්ෂණාගාර ගත කෙරේ
රජයට අනුබද්ධ වාණිජ ආයතනයක මහා කළමනාකරු මට්ටමේ නිලධාරියකු රඳවා ගැනීම පුළුල් අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති අතර, රාජ්ය ව්යවසාය කළමනාකරණයේ වගවීම හා විනිවිදභාවය පිළිබඳ ඇති වන ගැඹුරු සැලකිල්ල එයින් ඉස්මතු වේ. රජයේ අධීක්ෂණය යටතේ කටයුතු කරන ලංකා සෝල්ට් සමාගම, දිවයිනේ ලවණ නිෂ්පාදනය හා බෙදාහැරීමේ ප්රධාන භූමිකාවක් ඉටු කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන අල්ලස් විරෝධී මාධ්ය ආයතනය වන CIABOC, පුද්ගලික ප්රතිලාභ සඳහා තම තනතුරු අවභාවිත කිරීමේ සැකයක් ඇති රාජ්ය නිලධාරීන් හා රාජ්ය ආයතන සේවකයන් සම්බන්ධ ඉහළ මට්ටමේ නඩු හඹා යාමේදී වඩාත් ක්රියාශීලී ලෙස කටයුතු කර ඇත.
විමර්ශනය අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වේ
විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම, කියනු ලබන මිලදී ගැනීම් උල්ලංඝනයන්හි නිශ්චිත ස්වභාවය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ප්රকාශ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නඩුව හා සම්බන්ධ වෙනත් පුද්ගලයන් බලධාරීන් විසින් සෙවිය හැකිද යන්න මෙම අවස්ථාවේදී තවමත් පැහැදිලි නොවේ.
නීතිමය කටයුතු ආරම්භ වීත්ත, සැකකරු නියමිත කාලයේදී මහේස්ත්රාත් අධිකරණය ඉදිරියට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.