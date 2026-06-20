Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ලංකා සෝල්ට් සමාගමේ මහා කළමනාකරු දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් මිලදී ගැනීම් වංචා සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට

20 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ලංකා සෝල්ට් සමාගමේ මහා කළමනාකරු දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් මිලදී ගැනීම් වංචා සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට

ලංකා සෝල්ට් සමාගමේ මහා කළමනාකරු ආර්.එම්. ප්‍රසන්න, රාජ්‍ය ආයතනය තුළ මිලදී ගැනීම් ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධ දූෂිත කටයුතුවල නිරත වූ බවට සැකය මත අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් ඊයේ දිනයේ අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.

සමාගම තුළ මිලදී ගැනීම් ආශ්‍රිත කටයුතුවල පැහැදිලි අක්‍රමිකතා පිළිබඳ විමර්ශනයකින් අනතුරුව ප්‍රසන්න අත්අඩංගුවට ගත් බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ. ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය අංශ ආයතන තුළ දූෂණය මර්දනය කිරීම සඳහා CIABOC විසින් ගනු ලබන පුළුල් ක්‍රියාමාර්ගවල කොටසක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වී ඇත.

ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියා රක්ෂණාගාර ගත කෙරේ

රජයට අනුබද්ධ වාණිජ ආයතනයක මහා කළමනාකරු මට්ටමේ නිලධාරියකු රඳවා ගැනීම පුළුල් අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති අතර, රාජ්‍ය ව්‍යවසාය කළමනාකරණයේ වගවීම හා විනිවිදභාවය පිළිබඳ ඇති වන ගැඹුරු සැලකිල්ල එයින් ඉස්මතු වේ. රජයේ අධීක්ෂණය යටතේ කටයුතු කරන ලංකා සෝල්ට් සමාගම, දිවයිනේ ලවණ නිෂ්පාදනය හා බෙදාහැරීමේ ප්‍රධාන භූමිකාවක් ඉටු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන අල්ලස් විරෝධී මාධ්‍ය ආයතනය වන CIABOC, පුද්ගලික ප්‍රතිලාභ සඳහා තම තනතුරු අවභාවිත කිරීමේ සැකයක් ඇති රාජ්‍ය නිලධාරීන් හා රාජ්‍ය ආයතන සේවකයන් සම්බන්ධ ඉහළ මට්ටමේ නඩු හඹා යාමේදී වඩාත් ක්‍රියාශීලී ලෙස කටයුතු කර ඇත.

විමර්ශනය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වේ

විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම, කියනු ලබන මිලදී ගැනීම් උල්ලංඝනයන්හි නිශ්චිත ස්වභාවය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ප්‍රকාශ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නඩුව හා සම්බන්ධ වෙනත් පුද්ගලයන් බලධාරීන් විසින් සෙවිය හැකිද යන්න මෙම අවස්ථාවේදී තවමත් පැහැදිලි නොවේ.

නීතිමය කටයුතු ආරම්භ වීත්ත, සැකකරු නියමිත කාලයේදී මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් තරංග දෝහා ඩයමන්ඩ් ලීග් තරගාවලියේ දරඳය විසි කිරීමේ 종목යෙන් උත්කර්ෂවත් ජයග්‍රහණයක් කරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් තරංග දෝහා ඩයමන්ඩ් ලීග් තරගාවලියේ දරඳය විසි කිරීමේ 종목යෙන් උත්කර්ෂවත් ජයග්‍රහණයක් කරගනී

ශ්‍රී ලාංකික දරඳය විසි කිරීමේ ක්‍රීඩක රුමේෂ් තරංග, කීර්තිමත් දෝහා ඩයමන්ඩ් ලීග් තරගාවලියේ දරඳය විසි කිරීමේ 종목යෙන් ජයග්‍රහණය කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ මලල ක්‍රීඩා…

20 Jun 2026 Discuss
ඉන්දියාවේ PhonePe මඟින් UPI හරස් මායිම් ගෙවීම් පද්ධතිය ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දේ Sinhala

ඉන්දියාවේ PhonePe මඟින් UPI හරස් මායිම් ගෙවීම් පද්ධතිය ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දේ

ඉන්දීය ෆින්ටෙක් විශාලතමයා ශ්‍රී ලංකාව කරා ඩිජිටල් ගෙවීම් සේවාව පුළුල් කරයි ඉන්දීය ඩිජිටල් ගෙවීම් වේදිකාව වන PhonePe, ශ්‍රී ලංකාවේ හරස් මායිම් ඒකාබද්ධ ගෙවීම්…

20 Jun 2026 Discuss
රජය 18% VAT යැයි කියද්දී පාරිභෝගිකයන් 22% බදු බරක් දරනවා — ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා Sinhala

රජය 18% VAT යැයි කියද්දී පාරිභෝගිකයන් 22% බදු බරක් දරනවා — ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා

විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා චෝදනා කර සිටින්නේ, රජය විසින් දක්වනු ලබන සියයට 18ක් වන අගය එකතු කළ බද්ද (VAT) හා සසඳන විට, සැපයුම් දාමය…

20 Jun 2026 Discuss