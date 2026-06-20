Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දත්ත සම්ප්‍රභූත්වය පිළිබඳ ditfears මැද ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් ජාතික හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතිය සඳහා Infosys ප්‍රමුඛ තරඟකරු ලෙස මතුවෙයි

20 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දත්ත සම්ප්‍රභූත්වය පිළිබඳ ditfears මැද ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල් ජාතික හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතිය සඳහා Infosys ප්‍රමුඛ තරඟකරු ලෙස මතුවෙයි

ඉන්දීය තාක්ෂණ දෙවැනි නායක Infosys ශ්‍රී ලංකාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ජාතික හැඳුනුම්පත් (e-NIC) දීමනාව ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රමුඛ අපේක්ෂකයා ලෙස මතුව ඇති බව වාර්තා වන අතර, එය ජාතික දත්ත සම්ප්‍රභූත්වයට ඇතිවිය හැකි ප්‍රතිවිපාක සම්බන්ධයෙන් නිලධාරීන් සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන අතර සැලකිය යුතු සැකසහිත ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

ඉහළ අවදානම් සහිත ඩිජිටල් අනන්‍යතා ගිවිසුමක්

e-NIC ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත් ම තීරණාත්මක ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් කටයුතුවලින් එකක් නියෝජනය කරන අතර, ජෛවමිතික තාක්ෂණය සබල ඉලෙක්ට්‍රොනික හැඳුනුම්පත් හඳුන්වා දීම මඟින් රටේ ජාතික හඳුනාගැනීමේ පද්ධතිය නවීකරණය කිරීම එහි අරමුණ වේ. සැලකිය යුතු වටිනාකමක් ඇතැයි අපේක්ෂිත මෙම ගිවිසුම, ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් මිලියන ගණනකගේ සංවේදී පෞද්ගලික දත්ත කළමනාකරණය කිරීමේ කේන්ද්‍රස්ථානයේ විදේශ සංස්ථාවක් ස්ථාපිත කරනු ඇත.

ඉන්දියාවේ බෙංගලූරු නගරයේ මූලස්ථානය පිහිටි Infosys, ආසියාවේ වඩාත් ප්‍රමුඛ තොරතුරු තාක්ෂණ සමාගම්වලින් එකක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන අතර, රටවල් ගණනාවක රජයේ ඩිජිටල් පරිවර්තන ව්‍යාපෘති සඳහා පෙර සිට කටයුතු කර ඇත. ශ්‍රී ලාංකික දීමනා ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමුඛ තරඟකරු ලෙස එහි වාර්තාව සේ සඳහන් වන තත්ත්වය විවිධ කොටස් වලින් අවධානය සහ සූක්ෂ්ම විමර්ශනය ආකර්ෂණය කර ඇත.

සම්ප්‍රභූත්වය සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ කනස්සල්ල ඉහළ යයි

විවේචකයන් ජාතික ජෛවමිතික අනන්‍යතා පද්ධතියක සැකසුම් සහ කළමනාකරණය විදේශ සමාගමකට — විශේෂයෙන් ම අසල්වැසි රටක පිහිටි ආයතනයකට — භාර දීමේ ප්‍රඥාව පිළිබඳව තීක්ෂ්ණ ප්‍රශ්න මතු කර ඇත. මෙම කනස්සල්ලවල කේන්ද්‍රයේ ඇත්තේ, පුරවැසි දත්ත ගබඩා කෙරෙන ස්ථානය, ඒවාට ප්‍රවේශ විය හැකි අය, සහ ඒවායේ ආරක්ෂාව පාලනය කිරීමට ක්‍රියාත්මක වන නෛතික රාමු මොනවාද යන්න පිළිබඳ ප්‍රශ්නයයි.

ජෛවමිතික දත්ත, එහි ස්වභාවයෙන් ම, පෞද්ගලික තොරතුරුවල වඩාත් සංවේදී කාණ්ඩ අතර වේ. මුරපද හෝ හඳුනාගැනීමේ අංක මෙන් නොව, ඇඟිලි සලකුණු සහ මුහුණු හඳුනාගැනීමේ දත්ත වැනි ජෛවමිතික හඳුනාගැනීම් කඩාකප්පල් වූ විට වෙනස් කළ නොහැකි බැවින්, ඒවා හසුරුවන පද්ධතිවල අඛණ්ඩතාව ඉතා ම තීරණාත්මක වශයෙන් වැදගත් වේ.

  • දත්ත ගබඩා ස්ථානය පිළිබඳ ප්‍රශ්න ඉතිරිව ඇත — සේවාදායක දේශීය ව ස්ථාපිත කෙරේද නැතහොත් විදේශ ව ස්ථාපිත කෙරේද යන්න
  • පුරවැසි ජෛවමිතික තොරතුරු වෙත තෙවන පාර්ශ්ව ප්‍රවේශය පිළිබඳ කනස්සල්ල පවතී
  • දත්ත භාවිතය පාලනය කිරීමේ නෛතික සහ ගිවිසුම් ආරක්ෂණ මෙතෙක් මහජනතාවට සම්පූර්ණ ලෙස පැහැදිලි කර නොමැත
  • විරුද්ධ පාර්ශ්ව අධිප්‍රාප්ති ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටී

රජය තවමත් දීමනාව ලබා දීම නිල ව තහවුරු කර නොමැත

වාර්තා කිරීමේ වේලාව වන විට, Infosys හෝ වෙනත් ආයතනයකට දීමනාව ප්‍රදානය කිරීම තහවුරු කරන නිල නිවේදනයක් ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් විසින් නිකුත් කර නොතිබුණි. අධිප්‍රාප්ති ක්‍රියාවලිය අඛණ්ඩ ව ගෙන යන අතර, නිල තහවුරු කිරීමෙන් ගිවිසුම පාලනය කරන නියම සහ කොන්දේසි පිළිබඳ වැඩිදුර ආලෝකයක් ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

විනිවිදභාවය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නෝ ඕනෑ ම ගිවිසුමක සම්පූර්ණ නියමයන් මහජනතාවට ලබා ගත හැකි ලෙස ප්‍රකාශිත කරන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටින අතර, නව පද්ධතිය යටතේ ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික දත්ත කෙසේ හසුරුවනු ලබනු ඇත්ද, ගබඩා කෙරෙනු ඇත්ද සහ ආරක්ෂා කෙරෙනු ඇත්ද යන්න දැන ගැනීමට පුරවැසියන්ට අයිතියක් ඇති බව අවධාරණය

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් තරංග ඩොහා ඩයමන්ඩ් ලීග් ජයග්‍රහණයෙන් ලොව මවිත කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් තරංග ඩොහා ඩයමන්ඩ් ලීග් ජයග්‍රහණයෙන් ලොව මවිත කරයි

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩක රුමේෂ් තරංග, කීර්තිමත් ඩොහා ඩයමන්ඩ් ලීග් තරඟාවලියේදී විස්මයජනක දස්කමක් දක්වමින් තීරණාත්මක ජයග්‍රහණයක් අත්කරගෙන ඇති අතර, එය ජාත්‍යන්තර…

20 Jun 2026 Discuss
තරුණ ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක වයිභව් සූර්යවංශීට "නිවට යව" යැයි පැවසූ බවට ශ්‍රී ලංකා A නිලධාරීන්ට දැඩි විවේචන Sinhala

තරුණ ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක වයිභව් සූර්යවංශීට "නිවට යව" යැයි පැවසූ බවට ශ්‍රී ලංකා A නිලධාරීන්ට දැඩි විවේචන

ශ්‍රී ලංකා A එදිරිව ඉන්දියා A තරඟාවලිය අතරතුර විවාදයක් ඇති වෙයි ශ්‍රී ලංකා A සහ ඉන්දියා A කණ්ඩායම් අතර පැවැති තරඟාවලිය අතරතුර සිදු වූ ඉතාමත් කලකිරීමට පත් කරවන…

20 Jun 2026 Discuss
රන් ආලේපිත T-56 රයිෆල් නඩුව සම්බන්ධයෙන් හිටපු ඇමති දුමිඳ දිසානායකට මවුන්ට් ලැවිනියා අධිකරණයෙන් නෝටිසියක් Sinhala

රන් ආලේපිත T-56 රයිෆල් නඩුව සම්බන්ධයෙන් හිටපු ඇමති දුමිඳ දිසානායකට මවුන්ට් ලැවිනියා අධිකරණයෙන් නෝටිසියක්

රන් ආලේපිත T-56 ඇසෝල්ට් රයිෆලයක් සම්බන්ධ අධි-පෙනුම් නඩුවක සැකකරුවෙකු ලෙස හිටපු ඇමති දුමිඳ දිසානායක නැවත නම් කර ඇති අතර, ඔහු අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටීමට සූදානම්…

20 Jun 2026 Discuss