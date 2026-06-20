ඉන්දියාවේ PhonePe මඟින් UPI හරස් මායිම් ගෙවීම් පද්ධතිය ශ්රී ලංකාවට හඳුන්වා දේ
ඉන්දීය ෆින්ටෙක් විශාලතමයා ශ්රී ලංකාව කරා ඩිජිටල් ගෙවීම් සේවාව පුළුල් කරයි
ඉන්දීය ඩිජිටල් ගෙවීම් වේදිකාව වන PhonePe, ශ්රී ලංකාවේ හරස් මායිම් ඒකාබද්ධ ගෙවීම් අතුරුමුහුණත (UPI) ගෙවීම් සේවාව නිල වශයෙන් දියත් කර ඇති අතර, ඉන්දියාවේ දේශීය ගෙවීම් තාක්ෂණය දකුණු ආසියාව පුරා ව්යාප්ත කිරීමේ සැලකිය යුතු이정표යක් ලෙස මෙය සැලකේ.
පරිශීලකයින්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
මෙම පියවර හරහා ඉන්දියාව හා ශ්රී ලංකාව අතර UPI රාමුව භාවිතයෙන් බාධාවකින් තොරව මූල්ය ගනුදෙනු සිදු කිරීමට පරිශීලකයින්ට හැකියාව ලැබෙනු ඇත. මෙම පද්ධතිය ඉන්දියාව තුළ ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්රමවේදය සම්පූර්ණයෙන් පෙරළා දැමූ අතර, දැන් ජාත්යන්තර වේදිකාවේදී ද ක්රමයෙන් ජනප්රියත්වය ලබා ගනිමින් පවතී.
ශ්රී ලංකාව, UPI පරිසරය තුළට අලුතෙන් ඇතුළත් වන නවතම රටවල් අතරට එක් වන අතර, මෑත වසරවලදී ඉන්දීය ගෙවීම් යටිතල පහසුකම් ව්යාප්ත කරනු ලැබූ ආසියාව හා ඔබ්බෙහි ඇති රාශියක් රටවලට ශ්රී ලංකාව ද දැන් එක් වී ඇත.
වෙළඳාම හා සංචාරක ක්ෂේත්රයට ශක්තිමත් ආවේගයක්
හරස් මායිම් UPI ගෙවීම් හඳුන්වා දීම, ශ්රී ලංකාවට පැමිණෙන ඉන්දීය සංචාරකයින්ට මෙන්ම යාබද රටවල් දෙක අතර වෙළඳාම හා මූල්ය හුවමාරුවල නිරත ව්යාපාර සහ පුද්ගලයින්ට ද සැලකිය යුතු පහසුවක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- ශ්රී ලංකාවට පැමිණෙන ඉන්දීය සංචාරකයින්ට සෑම ගනුදෙනු ස්ථානයකදීම මුදල් හුවමාරු කිරීමේ අවශ්යතාවයකින් තොරව, තම UPI ගිණුම් හරහා සෘජුවම ගෙවීම් සිදු කළ හැකිය.
- UPI ගෙවීම් පිළිගන්නා ශ්රී ලාංකික වෙළඳුන්ට ඉන්දීය සංචාරකයින් ඔස්සේ ව්යාපාර ප්රවර්ධනයෙන් ප්රයෝජන ලැබිය හැකිය.
- ඉන්දියාව හා ශ්රී ලංකාව අතර ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට මෙම ප්රගතිය හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
PhonePe හි වර්ධනය වන ගෝලීය අභිලාෂයන්
ඉන්දියාවේ ප්රමුඛතම ෆින්ටෙක් සමාගම් අතරින් එකක් වන PhonePe, UPI ප්රමිතිය ජාත්යන්තරකරණය කිරීමේ පුළුල් උපාය මාර්ගයක කොටසක් ලෙස ඉන්දීය මායිම් ඔබ්බෙහි සිය ව්යාප්තිය දැඩි ලෙස සිදු කරමින් සිටී. ශ්රී ලංකාවට ප්රවේශ වීම, UPI ගෝලීය ගෙවීම් ප්රමිතියක් ලෙස ගෙනහැර දැක්වීම කෙරෙහි වැඩෙන විශ්වාසය සහ කොළඹ හා නව දිල්ලිය අතර ගැඹුරු වන ආර්ථික සම්බන්ධතාව යන දෙකම පිළිබිඹු කරයි.
මෙම දියත් කිරීම, සාමාන්ය පරිශීලකයින්ට හා ව්යාපාරවලට හරස් මායිම් ගනුදෙනුවල බාධා අඩු කරමින්, වඩාත් සම්බන්ධිත හා ඩිජිටල් වශයෙන් ඒකාබද්ධ දකුණු ආසියානු ආර්ථිකයක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම කරා ගනු ලබන ප්රායෝගික පියවරක් නියෝජනය කරයි.
ශ්රී ලංකාව සිය ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් වීම දිගටම කරගෙන යමින් වැඩි සංචාරක ප්රවාහයක් හා විදේශ ආයෝජන誘致 කිරීමට කටයුතු කරන පසුබිමක, බහුලව භාවිතා වන ඉන්දීය ඩිජිටල් ගෙවීම් විසඳුම් ලබා ගැනීමේ හැකියාව, දූපත් රාජ්යය සමඟ සම්බන්ධ වන ඉන්දීය සංචාරකයින් හා ආයෝජකයින් සඳහා අමතර ආකර්ෂණයක් ලෙස ක්රියා කළ හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.